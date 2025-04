2025, tres fracasos de tres del Real Madrid

El Real Madrid cerró 2024 ganando cinco títulos de seis, que premiaban un año natural excepcional. Sin embargo, esa impresionante trayectoria se ha venido abajo en 2025 con tres fracasos de tres. Ancelotti no ha dado con un estilo que encaje en su plantilla, en la que ha cambiado pocos peones Mbappé, Endrick y Vallejo por Kroos, Joselu y Nacho. El italiano se ha empeñado en apostar por lo mismo desde el principio sin renunciar a sus ideas ni a sus métodos, pero no han dado resultado.

Pobreza futbolística

El Madrid 2024 fue estelar. Ganó la Supercopa de España en enero, la Liga y la Champions en mayo, la Supercopa de Europa en agosto y la Copa Intercontinental en diciembre. Solo se dejó la Copa del Rey en el camino de los seis títulos a los que aspiraba. Todo empezó a torcerse desde el inicio de temporada pese a ganar sin problemas la Supercopa al Atalanta (2-0). Las pobres sensaciones futbolísticas fueron evidentes desde agosto, pero el italiano mantuvo su apuesta.

Metió a Mbappé en el once con calzador. No quiso sacrificar a Rodrygo como pago a su excelente temporada anterior. No intentó reforzar el centro del campo, pese a perder a Kroos, el arquitecto que movía las piezas. Y de nuevo llegaron las graves lesiones de dos defensas imprescindibles, Militao pero en especial Carvajal, que ha hecho más daño del esperado sin un relevo de nivel. El hallazgo de Asencio y la versatilidad de Tchouameni suavizó el problema de centrales, sin entender muy bien el papel de Vallejo, que ha jugado 10 minutos en toda la temporada.

Un peldaño por debajo

Ganó en diciembre al Pachuca la Copa Intercontinental. Las diferencias entre los dos equipos eran evidentes para ganar el quinto título del año. Pero llegó 2025 y las malas sensaciones de su juego le condenaron en la final de la Supercopa de España. Perdió goleado por el Barcelona (2-5), que repitió la exhibición en el partido de Liga jugado en el Bernabéu (0-4). Era el aviso de que algo no funcionaba, pero Ancelotti mantuvo su idea confiando en un equipo que interiormente sabía que algo no funcionaba.

Y llegó abril, mes clave en la Champions y en la Copa para confirmar que está un peldaño futbolístico por detrás del Arsenal y del Barça. El equipo de Arteta pasó por encima de los blancos en los dos partidos de cuartos, para llegar a semifinales con un contundente 5-1 en el global de la eliminatoria. En la final de Copa volvió a perder con el Barcelona. Es cierto que opuso más resistencia. Fue capaz de remontar un 0-1, pero también de dejarlo escapar para perder 2-3. Fue la tercera derrota del curso ante los azulgranas, que supone un 4-12 en el global de los Clásicos.