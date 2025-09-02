REAL MADRID
Casi 200 millones de euros para que Xabi Alonso triunfe
El Real Madrid ha llevado a cabo uno de los mercados de fichajes con mayor gasto en las últimas temporadas buscando corregir los problemas del pasado para el nuevo proyecto que empieza este curso
La decepcionante temporada que tuvo el Real Madrid el curso pasado obligaba a cambios inmediatos en el club. La salida de Carlo Ancelotti y la llegada de Xabi Alonso marcó el final de un proyecto y el inicio de uno nuevo, pero desde el conjunto blanco eran conscientes que eso no erradicaba de raíz algunos de los problemas que arrastraba el equipo.
En este nuevo contexto, el mercado de fichajes se antojaba fundamental para poder corregir algunas de las carencias que arrastraba la plantilla desde hace tiempo. En total han llegado cuatro fichajes, a los que hay que sumar a Gonzalo García, que ha subido del filial tras su irrupción en el Mundial de Clubes y que apunta a ser un recurso importante a lo largo de la temporada.
Solo han llegado cuatro futbolistas, pero el desembolso que ha tenido que realizar el Madrid ha sido importante, pagando la cláusula de rescisión de tres de ellos y un extra importante para que Alexander-Arnold, que llegaba libre, pudiera jugar el Mundial de Clubes. Hablamos de 181 millones de euros repartidos entre Franco Mastantuono (63,2M€), Dean Huijsen (58M€), Álvaro Carreras (50M€) y el ya mencionado lateral inglés (10M€).
Nueva defensa a golpe de talonario
Si hubo una línea que recibió un sinfín de críticas el año pasado, esa fue la defensa. Las lesiones de futbolistas clave y el bajo rendimiento de otros dejaron a Ancelotti vendido en muchos encuentros. El técnico tuvo que subir a Raúl Asencio del Castilla e improvisar en varias ocasiones retrasando la posición de Tchouameni.
Para evitar esto, el principal gasto del Madrid ha ido a parar a la defensa, reforzando las tres posiciones: Alexander-Arnold en el lateral derecho, Dean Huijsen para el centro de la zaga y Álvaro Carreras para el lateral izquierdo. Casi tan importantes como los fichajes son las recuperaciones de Eder Militao y Dani Carvajal, que podrían ser titulares perfectamente en el once de Xabi.
Al inglés le está costando un poco más adaptarse y brillar, pero Huijsen y Carreras ya se han asentado como dos fijos en el equipo y apuntan a ser fundamentales en el nuevo proyecto del Real Madrid. El primero ha deslumbrado por su influencia en el juego con balón y el segundo, hasta el momento, ha sido un seguro aportando tanto en defensa como en ataque.
La oportunidad Mastantuono
El otro fichaje no se explica tanto como una necesidad de mercado, sino más bien como una oportunidad. Con el PSG acechando a Franco Mastantuono, el Madrid tuvo que intervenir con rapidez para llevarse al que ellos consideran un futbolista generacional.
El gasto fue todavía más importante de lo que se esperaba debido a los impuestos, llegando a los 63,2 millones de euros. El argentino ya se ha ganado un puesto con Xabi Alonso, aunque lo ha hecho por su trabajo y su compromiso defensivo. Por el momento, apenas se le ha visto en el apartado ofensivo, donde debe empezar a dejar detalles si quiere mantenerse en la titularidad.
Las excusas de los problemas de plantilla que acusaba el Madrid han quedado atrás gracias a los casi 200 millones de euros que ha desembolsado el club. Xabi Alonso tiene ahora armas de sobra para estructurar su proyecto. La única petición que no se le cumplió al técnico fue la de un centrocampista organizador, pero el equipo blanco tiene una plantilla amplia y repleta de alternativas.
- Mercado de fichajes, hoy 1 de septiembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus en el último día de mercado
- A este paso, Flick no acaba la temporada
- El surrealista verano de Marc Guiu
- La vuelta al Spotify Camp Nou, inminente 'y muy viva
- Algo se partió en el Barça de Flick ante el Rayo
- Palo de Flick al vestuario: 'Los egos matan al éxito
- El Betis completa su 'masterclass' con Antony: ¡será verdiblanco!
- Flick tocó la cresta y pidió reflexión al vestuario