Casi 200 millones de euros para que Xabi Alonso triunfe

La decepcionante temporada que tuvo el Real Madrid el curso pasado obligaba a cambios inmediatos en el club. La salida de Carlo Ancelotti y la llegada de Xabi Alonso marcó el final de un proyecto y el inicio de uno nuevo, pero desde el conjunto blanco eran conscientes que eso no erradicaba de raíz algunos de los problemas que arrastraba el equipo.

En este nuevo contexto, el mercado de fichajes se antojaba fundamental para poder corregir algunas de las carencias que arrastraba la plantilla desde hace tiempo. En total han llegado cuatro fichajes, a los que hay que sumar a Gonzalo García, que ha subido del filial tras su irrupción en el Mundial de Clubes y que apunta a ser un recurso importante a lo largo de la temporada.

Gonzalo García remata un balón durante el PSG - Real Madrid del Mundial de Clubes / CJ GUNTHER / EFE

Solo han llegado cuatro futbolistas, pero el desembolso que ha tenido que realizar el Madrid ha sido importante, pagando la cláusula de rescisión de tres de ellos y un extra importante para que Alexander-Arnold, que llegaba libre, pudiera jugar el Mundial de Clubes. Hablamos de 181 millones de euros repartidos entre Franco Mastantuono (63,2M€), Dean Huijsen (58M€), Álvaro Carreras (50M€) y el ya mencionado lateral inglés (10M€).

Nueva defensa a golpe de talonario

Si hubo una línea que recibió un sinfín de críticas el año pasado, esa fue la defensa. Las lesiones de futbolistas clave y el bajo rendimiento de otros dejaron a Ancelotti vendido en muchos encuentros. El técnico tuvo que subir a Raúl Asencio del Castilla e improvisar en varias ocasiones retrasando la posición de Tchouameni.

Para evitar esto, el principal gasto del Madrid ha ido a parar a la defensa, reforzando las tres posiciones: Alexander-Arnold en el lateral derecho, Dean Huijsen para el centro de la zaga y Álvaro Carreras para el lateral izquierdo. Casi tan importantes como los fichajes son las recuperaciones de Eder Militao y Dani Carvajal, que podrían ser titulares perfectamente en el once de Xabi.

Dean Huijsen, el fichaje más importante del Madrid este verano / AP

Al inglés le está costando un poco más adaptarse y brillar, pero Huijsen y Carreras ya se han asentado como dos fijos en el equipo y apuntan a ser fundamentales en el nuevo proyecto del Real Madrid. El primero ha deslumbrado por su influencia en el juego con balón y el segundo, hasta el momento, ha sido un seguro aportando tanto en defensa como en ataque.

La oportunidad Mastantuono

El otro fichaje no se explica tanto como una necesidad de mercado, sino más bien como una oportunidad. Con el PSG acechando a Franco Mastantuono, el Madrid tuvo que intervenir con rapidez para llevarse al que ellos consideran un futbolista generacional.

Mastantuono, en su debut como titular en el Real Madrid / Associated Press/LaPresse

El gasto fue todavía más importante de lo que se esperaba debido a los impuestos, llegando a los 63,2 millones de euros. El argentino ya se ha ganado un puesto con Xabi Alonso, aunque lo ha hecho por su trabajo y su compromiso defensivo. Por el momento, apenas se le ha visto en el apartado ofensivo, donde debe empezar a dejar detalles si quiere mantenerse en la titularidad.

Las excusas de los problemas de plantilla que acusaba el Madrid han quedado atrás gracias a los casi 200 millones de euros que ha desembolsado el club. Xabi Alonso tiene ahora armas de sobra para estructurar su proyecto. La única petición que no se le cumplió al técnico fue la de un centrocampista organizador, pero el equipo blanco tiene una plantilla amplia y repleta de alternativas.