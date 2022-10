El 1x1 del Real Madrid ante el Sevilla

Cómodo triunfo de los blancos, que sólo sufrieron tras el empate de Lamela Tchouaméni no tuvo su mejor partido, mientras que la entrada de Asensio cambio el signo del duelo

Victoria del Real Madrid por tres goles a uno ante el Sevilla en un encuentro que no tuvo demasiada historia. El cuadro blanco dominó bien la primera mitad, en la que el conjunto andaluz apenas puso a prueba a Courtois, pero un error en la salida de balón tras el descanso propició la igualada de los de Sampaoli.

Ello hizo que el Sevilla apretara y que el Real Madrid empezara a tener dudas. El equipo blanco perdió el centro del campo, pero la entrada de Camavinga por Tchouaméni cambió el duelo, así como el ingreso al verde de un Marco Asensio que se puso traje y corbata para dar un pase milimétrico a Vini, el cual acabó con el gol de Lucas Vázquez.

Arriesgó en alguna acción, pero estuvo correcto durante todo el duelo y no cometió errores. Volvió al once después de descansar el encuentro anterior.

4

Tchouaméni, centrocampista

Fallón

No estuvo acertado con el balón en los pies y Ancelotti no dudó en sentarlo en el banco. El galo no tuvo el mejor de sus días en la medular blanca.