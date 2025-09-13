El Real Madrid de Xabi Alonso sigue imparable en Liga. Los blancos han sumado los 12 puntos posibles. En Anoeta terminaron sufriendo muchos porque jugaron con uno menos desde el final de la primera parte cuando salió expulsado Dean Huijsen.

El principal motivo de los números del equipo tolosarra es el nivel de Kylian Mbappé. El francés no falló a su cita por el gol y se exhibió ante la Real Sociedad. Un gol, una asistencia y la sensación de ser imparable por parte de las defensas rivales.

Oyarzabal recortó diferencias en el segundo tiempo tras un penalti absurdo de Dani Carvajal. Finalmente, los blancos aguantaron el resultado y sumaron otra victoria en Liga.

El 1x1 del Real Madrid ante la Real Sociedad

7 Thibaut Courtois, Portero Valiente Courtois tuvo más trabajo de lo habitual en Anoeta. Le sacó una gran mano a Oyarzabal y fue valiente cuando el Madrid estaba más cerrado atrás. Eso sí, no pudo hacer nada en el penalti del capitán vasco.

6 Álvaro Carreras, Defensa Irregular Arrancó muy bien siendo poderoso en defensa, pero terminó sufriendo mucho en la segunda parte. Con la entrada de Kubo necesitó la ayuda de Fran García para parar al japonés.

4 D. Huijsen, Defensa Castigado Segunda expulsión del central en sus nueve partidos con el Madrid. La roja de Huijsen es bastante rigurosa, pero en el inicio de la jugada todo es fruto de un grave error suyo dejando botar el balón

8 Eder Militao, Defensa Recuperado La mejor noticia para Xabi es la recuperación de Militao. Impecable en los duelos, duro en el choque y creando mucho peligro a pelota parada. El brasileño tuvo dos ocasiones claras para sumar algún tanto, pero Remiro se lo negó.

6 Carvajal, Defensa Señalado Se equivocó mucho en la acción del primer gol de la Real dejando la mano arriba. El árbitro no dudó y señaló el penalti del 1-2. Terminó muy cansado y fue sustituido por Trent Alexander-Arnold.

7 Tchouaméni, Centrocampista Fuerte Jugó de pivote, luego se puso de central tras la expulsión de Huijsen y finalmente volvió al pivote. Fue el jugador más seguro en la linea defensiva blanca y volvió a imponerse físicamente a sus rivales.

8 Arda Güler, Centrocampista Determinante Los blancos juegan al son de lo que tocan Mbappé y Güler. El turco marco un tanto, distribuyó el juego e incluso le anularon otro gol. Desde la llegada de Xabi se siente titular indiscutible y lo está aprovechando a las mil maravillas. Además, fue un peligro constante en las acciones de pelota parada.

6 Dani Ceballos, Centrocampista Cumplidor Primera gran oportunidad de Ceballos con Xabi Alonso. Cumplió bien cuando los blancos estaban 11 vs 11, pero desapareció cuando se quedaron con uno menos. Xabi Alonso lo cambió para meter más defensas en la segunda parte.

5 Vinicius Jr., Delantero Impreciso Sigue sin volver el mejor Vinicius. El brasileño estuvo muy impreciso durante todo el partido e incapaz de regatear a la defensa de la Real. Perdió muchos balones. Xabi Alonso lo terminó cambiando en la segunda parte.

8 Kylian Mbappé, Delantero Arrollador Este sí es el Mbappé que el Madrid fichó del PSG. Un gol, una asistencia y la sensación de ser imparable. La defensa de la Real lo intentó, pero el francés está rapidísimo. Otra exhibición de Mbappé, que es el líder indiscutible de este equipo. Tras el 1-2 bajó su rendimiento, como todo el Madrid.

5 Brahim Díaz, Centrocampista Discreto Otra oportunidad perdida para Brahim. El marroquí salió de inicio y no consiguió destacar sobre el verde de Anoeta. Tocó muy poco la pelota y fue el damnificado de la expulsión de Huijsen. En el descanso, Xabi Alonso lo cambió por Valverde para ganar músculo en el centro del campo.

6 Fede Valverde, Centrocampista Cansado Entró al descanso para añadir físico en el centro del campo. Se vació y corrió, pero fue incapaz de recuperar el control madridista. Se lo vio cansado tras el parón internacional.

6 Asencio, Defensa Secundario Es la penúltima opción de Xabi Alonso. Tras la expulsión de Huijsen, el tolosarra prefirió a Tchouameni que al canterano. Finalmente, entró en el 70 para meter más jugadores en defensa y consiguió aguantar el resultado.

6 Fran García, Defensa Revulsivo Fue el mejor revulsivo de Xabi Alonso. Consiguió sacar al Madrid de la cueva en varias ocasiones con su velocidad y a punto estuvo de dar un susto a la Real a la contra. Jugó de interior.

6 Trent Alexander Arnold, Defensa Oportuno Entró en el 82 para dar descanso a un muy cansado Carvajal. Consiguió dar un respiro a los blancos que estaban sufriendo mucho por esa banda antes de su entrada.