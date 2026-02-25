El 1x1 del Real Madrid contra el Benfica

El Madrid pudo clasificarse para dieciseisavos de final pero el equipo de Arbeloa no convence a nadie. El Benfica mereció más pero la clásica pegada de los blancos volvió a ser determinante. Así hemos visto a los jugadores del Real Madrid

7 Thibaut Courtois, Portero Salvador Con otro portero, el Real Madrid estaría eliminado. En el 0-1 salvó un auto-gol de asencio y poco pudo hacer después. Volvió a demostrar que es capaz de realizar paradas milagrosas. Tuvo la ayuda del larguero en una ocasión clara de Rafa Silva.

5 Trent Alexander Arnold, Defensa Blando Su capacidad para realizar buenos centros y pases precisos no compensa la fragilidad defensiva que ofrece en partidos exigentes. Su solvencia en la marca es inexistente. Schjelderup lo superó una y otra vez. En ataque generó una ocasión que no entró de milagro.

6 Antonio Rüdiger, Defensa Corrector Su físico descomunal es una garantía para salvar los muebles en situaciones delicadas. En partidos ante delanteros de primer nivel es una garantía atrás.

5 Asencio, Defensa Lesionado Estuvo a punto de marcarse en su propia portería en la jugada que acabó con el gol de Rafa. Tuvo muchas dificultades para frenar las transiciones del Benfica. Fue amonestado por una entrada muy dura. Sufrió un choque terrible con Carreras que dejó helado al Bernabéu y a sus compañeros.

5 Álvaro Carreras, Defensa Insípido Tuvo algunos problemas iniciales en defensa y aunque intentó desplegarse en ataque no logró brillar en exceso en ninguna fase del juego.

7 Tchouaméni, Centrocampista Decisivo Logró empatar el partido cuando más perdido estava el Real Madrid. Definió como los ángeles ante una asistencia precisa de Fede Valverde. En el aspecto defensivo estuvo serio y concentrado. Está en su mejor versión.

4 Eduardo Camavinga, Centrocampista Improductivo El francés se ha ganado una plaza de titular gracias al cambio de sistema. Con el 4-4-2 tiene un sitio garantizado aunque sus prestaciones sean inconstantes y poco productivas. No aporta nada en ataque y tampoco es especialmente efectivo en defensa.

7 Fede Valverde, Centrocampista Asistente Después de un inicio de curso en el que estaba lejos de su mejor versión, el uruguayo vuelve a ser un peón de lujo. Trabaja, corre, ocupa mucho espacio y también asiste. su pase a tchuameni en el 1-1 fue determinante. Falló una ocasión clara tras un centro de Arnold. Generó el 2-1 con un gran pase a Vinicius.

6 Arda Güler, Centrocampista Liberado Nunca es constante ni tiene un impacto en el transcurrir del juego pero está más liberado de trabajo defensivo para que sus apariciones sean determinantes,. Inició la jugada del 1-1, marcó un gol anulado por fuera de juego y dejó destellos de su clase. Su calidad es tan incuestionable como su escasa regularidad.

6 Vinicius Jr., Delantero Oportuno Sin Mbappé tenía que ser la gran amenaza blanca y sus apariciones fueron muy irregulares. Aprovechó una contra para definir la eliminatoria en un mano a mano ideal para un jugador de sus características. El gol maquilló un partido discreto.

5 Gonzalo García Torres, Delantero Trabajador Sin Mbappé, el canterano blanco volvió a ser titular. Ofreció su habitual reperterio de desmarques aunque lo encontraron a cuentagotas.

6 David Alaba, Defensa Cumplidor Salió por el lesionado Asencio en un momento delicado. Cumplió sin excesivos problemas.

5 Franco Mastantuono, Delantero Anecdótico El argentino no logra ganarse minutos de calidad con Arbeloa. Dejó algún detallito pero está lejos de ser el crack que debía marcar diferencias.

5 Thiago Pitarch, Centrocampista Testimonial Thiago Pitarch volvió a disfrutar de otra oportunidad para sumar minutos en el primer equipo.

5 César Palacios, Centrocampista Premiado El centrocampista canterano debutó en la Champions.