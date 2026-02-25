REAL MADRID
El 1x1 del Real Madrid contra el Benfica
Los blancos se impusieron al Benfica (2-1) en un partido con poco fútbol y un desarrollo del juego lento y previsible. El Benfica mereció al menos empatar.
El Madrid pudo clasificarse para dieciseisavos de final pero el equipo de Arbeloa no convence a nadie. El Benfica mereció más pero la clásica pegada de los blancos volvió a ser determinante. Así hemos visto a los jugadores del Real Madrid
Thibaut Courtois, Portero
Salvador
Con otro portero, el Real Madrid estaría eliminado. En el 0-1 salvó un auto-gol de asencio y poco pudo hacer después. Volvió a demostrar que es capaz de realizar paradas milagrosas. Tuvo la ayuda del larguero en una ocasión clara de Rafa Silva.
Trent Alexander Arnold, Defensa
Blando
Su capacidad para realizar buenos centros y pases precisos no compensa la fragilidad defensiva que ofrece en partidos exigentes. Su solvencia en la marca es inexistente. Schjelderup lo superó una y otra vez. En ataque generó una ocasión que no entró de milagro.
Antonio Rüdiger, Defensa
Corrector
Su físico descomunal es una garantía para salvar los muebles en situaciones delicadas. En partidos ante delanteros de primer nivel es una garantía atrás.
Asencio, Defensa
Lesionado
Estuvo a punto de marcarse en su propia portería en la jugada que acabó con el gol de Rafa. Tuvo muchas dificultades para frenar las transiciones del Benfica. Fue amonestado por una entrada muy dura. Sufrió un choque terrible con Carreras que dejó helado al Bernabéu y a sus compañeros.
Álvaro Carreras, Defensa
Insípido
Tuvo algunos problemas iniciales en defensa y aunque intentó desplegarse en ataque no logró brillar en exceso en ninguna fase del juego.
Tchouaméni, Centrocampista
Decisivo
Logró empatar el partido cuando más perdido estava el Real Madrid. Definió como los ángeles ante una asistencia precisa de Fede Valverde. En el aspecto defensivo estuvo serio y concentrado. Está en su mejor versión.
Eduardo Camavinga, Centrocampista
Improductivo
El francés se ha ganado una plaza de titular gracias al cambio de sistema. Con el 4-4-2 tiene un sitio garantizado aunque sus prestaciones sean inconstantes y poco productivas. No aporta nada en ataque y tampoco es especialmente efectivo en defensa.
Fede Valverde, Centrocampista
Asistente
Después de un inicio de curso en el que estaba lejos de su mejor versión, el uruguayo vuelve a ser un peón de lujo. Trabaja, corre, ocupa mucho espacio y también asiste. su pase a tchuameni en el 1-1 fue determinante. Falló una ocasión clara tras un centro de Arnold. Generó el 2-1 con un gran pase a Vinicius.
Arda Güler, Centrocampista
Liberado
Nunca es constante ni tiene un impacto en el transcurrir del juego pero está más liberado de trabajo defensivo para que sus apariciones sean determinantes,. Inició la jugada del 1-1, marcó un gol anulado por fuera de juego y dejó destellos de su clase. Su calidad es tan incuestionable como su escasa regularidad.
Vinicius Jr., Delantero
Oportuno
Sin Mbappé tenía que ser la gran amenaza blanca y sus apariciones fueron muy irregulares. Aprovechó una contra para definir la eliminatoria en un mano a mano ideal para un jugador de sus características. El gol maquilló un partido discreto.
Gonzalo García Torres, Delantero
Trabajador
Sin Mbappé, el canterano blanco volvió a ser titular. Ofreció su habitual reperterio de desmarques aunque lo encontraron a cuentagotas.
David Alaba, Defensa
Cumplidor
Salió por el lesionado Asencio en un momento delicado. Cumplió sin excesivos problemas.
Franco Mastantuono, Delantero
Anecdótico
El argentino no logra ganarse minutos de calidad con Arbeloa. Dejó algún detallito pero está lejos de ser el crack que debía marcar diferencias.
Thiago Pitarch, Centrocampista
Testimonial
Thiago Pitarch volvió a disfrutar de otra oportunidad para sumar minutos en el primer equipo.
César Palacios, Centrocampista
Premiado
El centrocampista canterano debutó en la Champions.
Fran García, Defensa
Residual
El lateral izquierdo entró en el tiempo añadido.
