El 1x1 del Real Madrid contra el Villarreal

Primer examen de nivel de la temporada para el Real Madrid de Álvaro Arbeloa. El salmantino logró una victoria cómoda contra el Mónaco y logró sumar los tres puntos en La Cerámica gracias al acierto de su máxima estrella. Sin lograr que su equipo sea brillante, el conjunto blanco parece mucho más aplicado en tareas defensivas. A falta de que el Barça juegue contra el Oviedo, los blancos se sitúan líderes de manera provisional.

Estas son las notas de SPORT del Real Madrid ante el Villarreal:

6 Thibaut Courtois, Portero Tranquilo No tuvo excesivo trabajo ya que las mejores ocasiones del Villarreal acabaron con remates desviados.

6 Fede Valverde, Centrocampista Cumplidor El uruguayo volvió a jugar de lateral, una posición en la que nop le gusta actuar. Se le vio incómodo aunque con su energía habitual siempre suma para el conjunto blanco. Cumple gracias a su garra característica.

6 Asencio, Defensa Comprometido Asencio está creciendo a base de sumar minutos y gozar de la confianza de su entrenador. Sin alardes cumple con su labor destructiva. Con Huijsen forma una dupla complementaria.

6 D. Huijsen, Defensa Correcto Ha mejorado su fiabilidad defensiva aunque en ocasiones arriesga en exceso o no está bien situado. Se le vio más concentrado y seguro que en anteriores partidos. Estuvo atento a los cruces.

7 Álvaro Carreras, Defensa Intenso El lateral zurdo está siempre atento a las coberturas y su fiabilidad defensiva es clave. En la primera parte evitó una clara ocasión de gol de Moleiro. Cuando sube al ataque tiene criterio para combinar y generar peligro.

7 Eduardo Camavinga, Centrocampista Crecido Sin la presencia de Tchuameni tuvo que ejercer de mediocentro defensivo. Intentó frenar las transiciones del Villarreal con constantes faltas. Su labor fue mucho más táctica de lo habitual ya que su función era más destructiva que cuando ejerce de interior. Acabó crecido en tareas constructivas.

7 Arda Güler, Centrocampista Detallista Su presencia en un equipo sin futbolistas creativos en el centro del campo es imprescindible. Todas las jugadas de calidad en la zona ancha nacen en su pierna izquierda. Pese a todo ello sus desapariciones son constantes. Pese a ser irregular, en este Real Madrid tiene que ser titular siempre por la visión de juego que aporta.

6 Jude Bellingham, Activo Con Xabi Alonso parecía perdido y aunque ha mejorado con Arbeloa, está lejos de ser el jugador que impactó en sus primeros meses de madridista. Se muestró muy activo y motivado pero no es un jugador ahora mismo diferencial.

7 Franco Mastantuono, Delantero Dinámico Mastantuono es una de las apuestas de Arbeloa para generar desequilibrio entre líneas. Empezó bien y generando peligro pero aunque va a más aún no es el jugador por el que el Real Madrid pagó más de 70 millones. Siempre aporta lucha y deja detalles técnicos.

8 Kylian Mbappé, Delantero Quirúrgico Mbappé estuvo plano en la primera parte pero su experiencia le permite esperar su momento sin desesperarse. Aprovechó su ocasión para marcar el 0-1 en el único hueco que tenía. Falló un gol poco habitual en él tras un gran pase de Camavinga. Provocó un penalti que no desaprovechó ejecutándolo al estilo Panenka.

6 Vinicius Jr., Delantero Oportuno Volvió a alternar protestas y jugadas absurdas con acciones eléctricas. Gozó de una ocasión clara en la primera parte y generó la acción del primer gol.

5 Gonzalo García Torres, Delantero Sacrificado El canterano entró por Mastantuono y se situó como extremo derecho. No pudo aportar demasiado.