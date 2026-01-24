REAL MADRID
El 1x1 del Real Madrid contra el Villarreal
Los blancos superaron al Villarreal gracias a dos goles del francés Kilian Mbappé.
Primer examen de nivel de la temporada para el Real Madrid de Álvaro Arbeloa. El salmantino logró una victoria cómoda contra el Mónaco y logró sumar los tres puntos en La Cerámica gracias al acierto de su máxima estrella. Sin lograr que su equipo sea brillante, el conjunto blanco parece mucho más aplicado en tareas defensivas. A falta de que el Barça juegue contra el Oviedo, los blancos se sitúan líderes de manera provisional.
Estas son las notas de SPORT del Real Madrid ante el Villarreal:
Thibaut Courtois, Portero
Tranquilo
No tuvo excesivo trabajo ya que las mejores ocasiones del Villarreal acabaron con remates desviados.
Fede Valverde, Centrocampista
Cumplidor
El uruguayo volvió a jugar de lateral, una posición en la que nop le gusta actuar. Se le vio incómodo aunque con su energía habitual siempre suma para el conjunto blanco. Cumple gracias a su garra característica.
Asencio, Defensa
Comprometido
Asencio está creciendo a base de sumar minutos y gozar de la confianza de su entrenador. Sin alardes cumple con su labor destructiva. Con Huijsen forma una dupla complementaria.
D. Huijsen, Defensa
Correcto
Ha mejorado su fiabilidad defensiva aunque en ocasiones arriesga en exceso o no está bien situado. Se le vio más concentrado y seguro que en anteriores partidos. Estuvo atento a los cruces.
Álvaro Carreras, Defensa
Intenso
El lateral zurdo está siempre atento a las coberturas y su fiabilidad defensiva es clave. En la primera parte evitó una clara ocasión de gol de Moleiro. Cuando sube al ataque tiene criterio para combinar y generar peligro.
Eduardo Camavinga, Centrocampista
Crecido
Sin la presencia de Tchuameni tuvo que ejercer de mediocentro defensivo. Intentó frenar las transiciones del Villarreal con constantes faltas. Su labor fue mucho más táctica de lo habitual ya que su función era más destructiva que cuando ejerce de interior. Acabó crecido en tareas constructivas.
Arda Güler, Centrocampista
Detallista
Su presencia en un equipo sin futbolistas creativos en el centro del campo es imprescindible. Todas las jugadas de calidad en la zona ancha nacen en su pierna izquierda. Pese a todo ello sus desapariciones son constantes. Pese a ser irregular, en este Real Madrid tiene que ser titular siempre por la visión de juego que aporta.
Jude Bellingham,
Activo
Con Xabi Alonso parecía perdido y aunque ha mejorado con Arbeloa, está lejos de ser el jugador que impactó en sus primeros meses de madridista. Se muestró muy activo y motivado pero no es un jugador ahora mismo diferencial.
Franco Mastantuono, Delantero
Dinámico
Mastantuono es una de las apuestas de Arbeloa para generar desequilibrio entre líneas. Empezó bien y generando peligro pero aunque va a más aún no es el jugador por el que el Real Madrid pagó más de 70 millones. Siempre aporta lucha y deja detalles técnicos.
Kylian Mbappé, Delantero
Quirúrgico
Mbappé estuvo plano en la primera parte pero su experiencia le permite esperar su momento sin desesperarse. Aprovechó su ocasión para marcar el 0-1 en el único hueco que tenía. Falló un gol poco habitual en él tras un gran pase de Camavinga. Provocó un penalti que no desaprovechó ejecutándolo al estilo Panenka.
Vinicius Jr., Delantero
Oportuno
Volvió a alternar protestas y jugadas absurdas con acciones eléctricas. Gozó de una ocasión clara en la primera parte y generó la acción del primer gol.
Gonzalo García Torres, Delantero
Sacrificado
El canterano entró por Mastantuono y se situó como extremo derecho. No pudo aportar demasiado.
Brahim Díaz, Centrocampista
Testimonial
El internacional marroquí entró por Arda Güler en el tramo final del encuentro. Mostró su velocidad y habilidad a cuentagotas.
- El Barça no llegó a tiempo con la cláusula de Dro
- Cañizares: 'Joan García no puede disfrutar en el Barça
- Anna Lewandowska se sincera: 'Robert me dijo que cuando se jubile...
- Si Flick no gana la Champions, deberían echarle
- ¡El Barça estaría cerca de fichar a la gran joya del fútbol uruguayo!
- La filtración que obligó al Barça a mover ficha con la Grada d'animació
- Asvel - Barça, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo
- Monchi: 'Con Van Persie estaba todo cerrado... y a Marcelo lo pararon en Madrid