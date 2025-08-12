El 1x1 del Real Madrid contra el Tirol

El Real Madrid cerró su pretemporada exprés con un triunfo (0-4) ante el WSG Tirol austriaco. Un encuentro cómodo, ante un rival que ejerció de 'sparring' para el conjunto de Xabi Alonso, quien puso en marcha sus diferentes planes tácticos antes del inicio de Liga ante Osasuna del martes 19 (21:00 horas). Un partido para el que no pudo contar con jugadores como Camavinga, pero que confirmó el regreso a la plena actividad de otros como Militao.

El tolosarra optó por Huijsen y Militao como la pareja de centrales en un 4-3-3 (en la segunda jugaron tres atrás) donde el tridente lo conformaron Mbappé como delantero centro, Vinicius por la izquierda y Brahim, por la derecha. La gran novedad con respecto a lo visto hasta el momento en el libro de estilo de Xabi Alonso. Los encargados de formar en el centro del campo fueron Güler, tirado a banda derecha, con Tchouaméni de pivote y Ceballos por la izquierda.

Este es el 1x1 de los jugadores del Real Madrid ante el WSG Tirol:

Thibaut Courtois (6): Descansado

El portero belga no tuvo mucho trabajo, salvo en los compases iniciales, en los que el Madrid encontró su lugar en el campo. Volverá a ser una pieza fundamental del equipo blanco esta temporada. Todo pasa por sus pies en la idea de juego de Xabi Alonso, donde será importante su papel con el balón en los pies.

Alexander-Arnold (5): Tímido

Partió como titular después de que Carvajal ejerciese de capitán y de partida ante el Leganés en el partido a puerta cerrada. Este flanco de la defensa provocará debate, porque el inglés no está todavía al nivel que de él se espera y su rival en esta posición empujará para recuperar el rol que tenía antes de la grave lesión.

Eder Militao (7): Renacido

El brasileño está de vuelta con todo lo que ello supone para el Madrid. Ha vuelto con la versión desenfadada que le permitió formar una pareja de contrastes, pero efectiva, con Rüdiger, al que ahora le ha ganado la partida. Anotó su segundo gol de la pretemporada, después de meter un tanto desde su campo contra el Leganés.

Dean Huijsen (6): Activo

La salida de balón del Madrid será patrimonio del neerlandés. Si Xabi Alonso por emparejarlo con Militao, será fundamental que se apliquen en las vigilancias defensivas. Dos futbolistas con confianza, que tienen visión de juego más allá de lo que pasa delante de sus dominios.

Álvaro Carreras (7): Acoplado

Es un lateral que aporta un perfil diferente al que representan Fran García o Mendy. Un equilibrio entre la vocación ofensiva del primero y el estándar defensivo del segundo. Fue su debut a puerta abierta con el Madrid. Un jugador esperado con el que el conjunto blanco quiere terminar con la debilidad que sufrió la temporada pasada en este flanco.

Tchouaméni (7): Ancla

Después de todas las reprimendas que se ha llevado del Bernabéu, el francés ha conseguido ser lo más parecido a un ancla que tiene el Madrid. Xabi Alonso le quiere encontrar un sitio ideal para rendir, con capacidad para responder a la exigencia de ida y vuelta que requiere el conjunto blanco. Cortó con contundencia la gran acción de peligro del Tirol en la primera parte. Filtró un magnifico pase para que Mbappé pusiese el tercer gol ante el Tirol.

Arda Güler (8): Maduro

El turco es la gran apuesta de Xabi Alonso para esta temporada. El vasco está buscándole el lugar ideal para que explote y se consolide en el once titular. Después de utilizarle como pivote en el Mundial de Clubes, contra el Tirol volvió a ponerle en el costado derecho, su lugar natural, desde el que dio en la primera parte una asistencia a Mbappé y mandó un disparo al larguero. Arrancó el segundo acto demostrando que él será quien ejecute las faltas, con un disparo a la cruceta.

Dani Ceballos (5): Invisible

El andaluz juega como si fuese un futbolista cedido. No se le ve con convencimiento y eso se nota en el desarrollo de un equipo que quiere alcanzar velocidad de crucero en tiempo récord. La eterna alternativa, uno de los hombres con mejor pie del Madrid que no ha encontrado la regularidad ni parece que lo hará a corto plazo. A no ser que salga de la estructura blanca.

Brahim Díaz (6): Retornado

La gran novedad en el once de Xabi Alonso, que quiere recuperar la faceta de revulsivo con la que el hispano-marroquí se destapó como el mejor comodín en la última Champions conquistada por el Madrid. Entró con energías, aunque se vio solapado por Güler en el flanco derecho. Mejor por dentro que por fuera. Le puso un gran centro a Militao para el primer tanto.

Vinicius (5): Desajustado

Sigue sin recuperar su mejor versión, a pesar de intentarlo de todas las maneras. Ha vivido un verano lleno de ruido por su renovación no firmada al no aceptar las condiciones que le impuso el Madrid. Se ofreció, pero no se entendió para aprovechar recursos como los balones largos de Huijsen.

Mbappé (8): Imponente

Será el referente del ataque blanco sin discusión. Estrenó en público el '10' con un buen gol, en el que mostró su capacidad para encontrar huecos ante una superada defensa austriaca. Envió un balón al larguero con un tiro desde el costado. Aunque su mejor socio sigue sin ser Vinicius. Llevó a cabo un movimiento sobresaliente en el tercer gol para aprovechar la asistencia de Tchouaméni con una definición letal. Asistió a Rodrygo para el cuarto del Madrid.

Suplentes del Real Madrid

Estos son los jugadores que salieron desde el banquillo en el WSG Tirol - Real Madrid.

Lunin (6): Atento

Tuvo Xabi Alonso la deferencia de darle minutos en la segunda mitad. Blocó el mejor ataque del Tirol. Su situación es complicada, porque Courtois tiene plenos poderes y el vasco no es un portero que, por su experiencia en el Leverkusen, otorgue alternativas a los porteros suplentes.

Alaba (5): Polivalente

El austriaco volvió a jugar de mediocentro en su tierra. Ejerció de '5', donde pretende aprovechar Xabi Alonso algunas de sus virtudes, a pesar de estar muy lejos de sus mejores prestaciones.

Gonzalo (7): Vivo

Va a ser un gran recurso para el Madrid 2025/2026. Se ganó a pulso ser jugador del primer equipo y lo volvió a demostrar en Austria rematando todo lo que le venía.

Rodrygo (6): Redimido

Con su futuro por decidir, anotó un gol redentor tras una maravillosa jugada combinativa con Mbappé.

Carvajal (6): Luchador

Está plenamente recuperado y dará la batalla por la titularidad con Alexander-Arnold.

Asencio (s.c)

El último central en la rotación del Madrid, tal y como le dejó claro Xabi Alonso siendo el último de esta posición en entrar en el campo.

Yañez (s.c)

Uno de los puñales de 'La Fábrica' que tuvo minutos dentro del amplio reparto del técnico vasco.

Pitarch (s.c)

El 'ojito derecho' de Xabi Alonso y en el que tiene depositadas esperanzas para ser un mediocentro de futuro.

Roberto Martín (s.c)

Otro de los canteranos que está en el redar del vasco como recurso para el centro del campo. Un mediocentro total.