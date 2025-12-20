El 1x1 del Real Madrid contra el Sevilla

Partido clave para un Madrid que no podía fallar en su último compromiso de 2025 si no quería marcharse al parón navideño en riesgo de quedar a siete puntos del líder FC Barcelona. Pero no solo por eso, sino vital para la cabeza de un Xabi Alonso discutido en Chamartín y que necesitaba ganar y convencer. Lo primero lo logró. Lo segundo, no tanto. Sacó un once prácticamente de gala en el que quizás solo 'chirriaban' los laterales. Estas son las notas de SPORT del Real Madrid Sevilla.

8 Thibaut Courtois, Portero Rutinario Un día más en la oficina. Providencial con tres intervenciones con Isaac Romero mano a mano y con otro partidazo para enmarcar. Junto con Mbappé, muy por encima del resto de la plantilla este curso.

5 Asencio, Defensa Aseado Correcto ejerciendo como parche una vez más en el lateral diestro. Sin muchas incursiones en ataque, pero cubriendo bien su costado. Es verdad que el Sevilla volcó más el juego hacia el otro lado.

4 Antonio Rüdiger, Defensa Limitado No se le termina de ver bien físicamente. El germano no ha regresado al 100% de la lesión y no muestra ese físico esplendoroso que le caracteriza con aquellos sprints de campo a campo. Xabi lo pone porque no tiene otra alternativa, pero estuvo blando y le costó con Isaac.

4 Dean Huijsen, Defensa Blando Sigue con esa línea irregular y cometiendo demasiados errores. Se tiene demasiada confianza a si mismo y se relaja en salida de balón y de ahí nacen muchas jugadas en contra para el Madrid. No se entendió bien con Rudiger y eso provocó que el Sevilla tuviera hasta tres manos a manos.

5 Fran García, Defensa Discreto Sin pena ni gloria el lateral zurdo, como en líneas generales su paso por el Real Madrid. Errores en entrega y poca productividad ofensiva. Demasiado ocupado parando a un Juanlu que lo hizo sufrir demasiado.

5 Tchouaméni, Centrocampista Espeso Lento en la circulación y sin dar fluidez al balón cuando más lo necesitaba. No fue capaz de gobernar el centro del campo y durante muchos tramos el partidos se convirtió en un correcalles. En defensa tampoco aportó gran cosa.

5 Arda Güler, Centrocampista Desaparecido No colaboró a controlar la posesión y apenas se le vio durante la mayor parte del partido. Probó desde lejos e intentó poner balones al área, pero hace semanas que se apagó aquella llama de inicio de curso.

6 Jude Bellingham, Clave Marcó el gol, el tanto que salvó a Xabi Alonso. Y solo por eso ya su partido fue determinante. Pero la verdad es que hizo poco más. Pocos destellos, conectando poco a nada con los delanteros y sin tampoco sudar demasiado en la presión.

4 Vinicius Jr., Delantero Capitán Alatriste Lució el brazalete ante las bajas de Carvajal y Valverde. Pero ni por esas mostró una versión desequilibrante o diferencial. No desbordó, no se asoció ni con Rodrygo ni Mbappé. Otro partido gris en un curso muy irregular del brasileño.

7 Rodrygo Goes, Delantero Renovado Está siendo el mejor en ataque en los últimos partidos. En clara línea ascendente y eso lo necesita como el comer Xabi Alonso. Provocó el penalti del 2-0 y estuvo a punto de marcar un golazo en una acción de videojuego levantando el balón y empalando una volea.

5 Kylian Mbappé, Delantero Goleador Marcó de penalti, pero la verdad que su partido fue insulso. No desbordó ni estuvo tan eléctrico y diferencial como buena parte del curso. Igualó a Cristiano, pero no lo superó en ese récord de goles en año natural.