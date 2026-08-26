El 1x1 del Real Madrid contra la Real Sociedad

Después de lograr los tres puntos de manera agónica contra el Espanyol, el Real Madrid logró superar (4-1) la prueba del debut en su estadio. Los goles de Mbappé (3) y Vinicius resultaron determinantes para doblegar al conjunto donostiarra.

Así hemos visto a los jugadores que ha alineado Muriunho en su 'premiere' en el Bernabéu.

5 Thibaut Courtois, Portero Anecdótico El belga salvó un gol claro tras una gran oportunidad de Oyarzábal pero no pudo hacer nada para evitar el 1-1 anotado por Sucic. En la segunda mitad apenas tuvo trabajo.

4 Dumfries, Defensa Errático Mourinho le pide que sea lateral en la fase desfensiva y extremo en la fase ofensiva del juego. De momento no luce su potencia ni en tareas defensivas ni ofreciendo amplitud y profundidad en ataque. Falló centros fáciles y le ganaron la espalda más de lo deseado.

6 Konaté, Defensa Poderoso El francés es un portento físico que va al límite en cada acción. Sus coberturas son espectaculares pero alterna este tipo de acciones vistosas con errores teóricamente fáciles en los pases. Fue amonestado por una acción defensiva muy contundente.

6 Dean Huijsen, Defensa Cumplidor Correcto en defensa y sin aportar en exceso en la salida del balón. Mourinho le está dando confianza pero Huijsen parece lejos del imponente defensa que brilló en la Premier hasta ganarse el salto al Madrid. Remató un par de veces a portería. No tuvo dificultades en defensa.

5 Álvaro Carreras, Defensa Efímero El único canterano del Real Madrid cumple con su cometido pero no brilla. Vio una amarilla muy pronto que no le condicionó su juego. Marc Cucurella no tardará demasiado en ganarle la plaza como lateral izquierdo titular. Mourinho le sustituyó al descanso con la excusa de la amonestación recibida.

7 Fede Valverde, Centrocampista Acelerador El uruguayo fue clave en el 1-0 con una conducción estelar. Como mediocentro posicional no se encuentra cómodo pero dio la sensación que Mou le ha pedido que se deje ir y juegue con libertad subiendo y bajando sin parar. Pudo marcar un gol en una acción eléctrica.

5 Bernardo Silva, Centrocampista Gris El portugués parece perdido en el ecosistema blanco. Después de tantos años disfrutando de la filosofía de Guardiola en el City, Bernardo tiene que adaptarse al fútbol rácano que pregona Mourinho. Está muy lejos de su mejor versión. Tras una primera parte deprimente mejoró sus prestaciones en la reanudación ofreciendo destellos de su clase.

6 Arda Güler, Centrocampista Interminente Volvió a ser titular como falso extremo derecho y su aportación fue escasa. La calidad del turco es tan innegable como su irregularidad crónica. Empezó la segunda parte motivado tras un gran pase al espacio y entró en juego con mayor acierto. Fue de menos a más.

7 Jude Bellingham, Asistente El inglés se pasa demasiados minutos desconectado del juego pero sus cifras están siendo positivas.. Mourinho le libera de la construcción pero se pasa muchos tramos del partido sin dar muestras de su calidad. El 2-1 de Mbappé legó tras una pared en la que el inglés estuvo muy fino para asistir al francés. En el 3-1 insistió hasta logrardarle el gol regalado a Vinicius.

6 Vinicius Jr., Delantero Oportunista Guste más o menos siempre es peligroso aunque no está en su mejor momento. Perdonó una ocasión clara en el minuto 20 ante Remiro. Apenas generó peligro en la primera parte ya que Aramburu lo marcó bien. En la segunda mitad mejoró sus prestaciones aunque en algún momento fue silbado por alguna imprecisión. Marcó uno de los goles más fáciles de su vida a puerta vacía. Lo mejor de su partido fue la asistencia del 4-1 a Mbappé.

9 Kylian Mbappé, Delantero Definitivo El francés puede tener días mejores o peores pero es siempre la principal amenaza blanca en ataque. Marcó un golazo tras una gran jugada de Valverde en la primera parte. En la segunda mitad se entendió de maravilla con Bellingham para anotar su segundo tanto. En el 4-1 se aprovechó de una gran asistencia de Vinicius. Es surrealista que en la temporada pasada fuera discutido por parte del madridismo.

6 Cucurella, Defensa Ovacionado Se le homenajeó por ser campeón del Mundo y disputó sus primeros 45 minutos como jugador blanco en el Bernabéu. Será titular sí o sí en breve ya que sus cualidades son muy superiores a las de Carreras. Su velocidad e intensidad serán siempre sus armas para ser indiscutible.

5 Eduardo Camavinga, Centrocampista Irrelevante Se situó como doble pivote sin brillar en exceso cuando el partido ya estaba resuelto. Vio una amarilla en una de sus típicas acciones incomprensibles.

5 Brahim, Delantero Residual Entró por Arda y se situó como extremo derecho. Entró con ganas de reivindicarse aunque apunta a ser otro año más un suplente habitual.

5 Yan Diomande, Delantero Castigado Solo tuvo seis minutos para empezar a demostrar el precio desorbitado de su fichaje. Se situó en la banda izquierda y realizó un regate muy estético y efectivo.