El Real Madrid se llevaron los tres puntos después de superar a la Real Sociedad por 4-1 en el Santiago Bernabéu. Gonzalo abrió la lata en los primeros compases del partido y Oyarzabal empató el encuentro de penalti. Vinicius anotó un doblete desde los once metros y Valverde también se sumó a la fiesta goleadora.

Los blancos meten presión al Barça y se sitúan líderes provisionales de la clasificación liguera con 60 puntos, a la espera de que los blaugranas se enfrenten al Girona el lunes en Montilivi (21:00 horas), que tienen 58 unidades en su casillero.

A continuación, el 1x1 del Real Madrid contra la Real Sociedad:

5 Thibaut Courtois, Portero Espectador Apenas tuvo trabajo bajo palos el guardameta belga. No pudo evitar que Oyarzabal situase el 1-1 con un lanzamiento de penalti majestuosamente ejecutado. La Real se acercó más a su área en la segunda parte, pero sin crear peligro.

7 Trent Alexander Arnold, Defensa Puñal Primera titularidad desde que superó la segunda lesión que ha tenido esta temporada. A los pocos minutos, envió un balón con música para que Gonzalo inaugurase el marcador.

6 Antonio Rüdiger, Defensa Facilón Volvió a vestirse de corto un mes y medio después. No se complicó lo más mínimo en la salida de balón. Los delanteros de la Real Sociedad no le metieron en apuros. Salió del césped en el minuto 59.

4 D. Huijsen, Defensa Benjamín Error grosero del central en el área, derribando a Yangel Herrera y cometiendo penalti. De más a menos la temporada del recién fichado, que sigue dejando muchas dudas sobre su nivel en el Real Madrid. Parte del público le pitó.

6 Álvaro Carreras, Defensa Creciente El lateral tuvo poca incidencia en ataque y en defensa, poco trabajo. Eso sí, de sus botas nació el 3-1, obra de Valverde. En el segundo tiempo mostró su mejor versión.

7 Tchouaméni, Centrocampista Ancla Estuvo acertado en el corte y efectivo en la construcción de la jugada. Gran partido del francés, que dejó su puesto para el joven canterano Cestero.

6 Eduardo Camavinga, Centrocampista Acelerado Le faltó algo de calma. Jugó con prisas y el Madrid necesitaba algo más de temple en el centro del campo. Pudo haber sido amonestado con tarjeta amarilla.

7 Fede Valverde, Centrocampista Preciso Se sumó al festival goleador con un tanto de bella factura desde la frontal. Un gol marca de la casa. En defensa estuvo acertado y le salvó de más de una a Carvajal.

5 Arda Güler, Centrocampista Desaparecido Tuvo poca incidencia en ataque y no brilló como es capaz de hacer. Jugó algo más retrasado para ayudar en la creación de la jugada, pero pisó poca área.

7 Gonzalo García Torres, Delantero Premiado Novena titularidad del canterano esta temporada y le devolvió la confianza a Arbeloa con un tempranísimo gol de nueve puro. Puso el centímetro de bota necesario para rematar al fondo de la red el centro de Trent y, así, abrir la lata.

7 Vinicius Jr., Delantero Trilero Exageró en la caída dentro del área por un leve contacto de Aramburu. El árbitro señaló penalti y el brasileño convirtió la pena máxima para volver a situar al Madrid por delante del marcador. Por si no fuera suficiente, volvió a engañar al árbitro con otro piscinazo para firmar su doblete desde los once metros.

5 Carvajal, Defensa Jubilado Volvió a jugar un partido de Liga casi cuatro meses después, aunque ya había tenido unos minutos contra el Mónaco y el Albacete. Se le vio espeso y cometió algunos errores en defensa.

5 David Alaba, Defensa Blando Su entrada coincidió con los mejores minutos de la Real Sociedad, que acabaron acercándose mucho al área blanca, en comparación al primer tiempo.

5 Dani Ceballos, Centrocampista Acertado Entró por Camavinga en el centro del campo y participó poco, pero no falló ningún pase.

5 Brahim, Delantero Insignificante Jugó el último cuarto de hora y tuvo poca incidencia en el juego de los blancos.