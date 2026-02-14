Real Madrid
El 1x1 del Real Madrid contra la Real Sociedad
Los blancos se impusieron a los vascos por 4-1, gracias a un doblete de penalti de Vinicius y los goles de Gonzalo y Valverde
El Real Madrid se llevaron los tres puntos después de superar a la Real Sociedad por 4-1 en el Santiago Bernabéu. Gonzalo abrió la lata en los primeros compases del partido y Oyarzabal empató el encuentro de penalti. Vinicius anotó un doblete desde los once metros y Valverde también se sumó a la fiesta goleadora.
Los blancos meten presión al Barça y se sitúan líderes provisionales de la clasificación liguera con 60 puntos, a la espera de que los blaugranas se enfrenten al Girona el lunes en Montilivi (21:00 horas), que tienen 58 unidades en su casillero.
A continuación, el 1x1 del Real Madrid contra la Real Sociedad:
Thibaut Courtois, Portero
Espectador
Apenas tuvo trabajo bajo palos el guardameta belga. No pudo evitar que Oyarzabal situase el 1-1 con un lanzamiento de penalti majestuosamente ejecutado. La Real se acercó más a su área en la segunda parte, pero sin crear peligro.
Trent Alexander Arnold, Defensa
Puñal
Primera titularidad desde que superó la segunda lesión que ha tenido esta temporada. A los pocos minutos, envió un balón con música para que Gonzalo inaugurase el marcador.
Antonio Rüdiger, Defensa
Facilón
Volvió a vestirse de corto un mes y medio después. No se complicó lo más mínimo en la salida de balón. Los delanteros de la Real Sociedad no le metieron en apuros. Salió del césped en el minuto 59.
D. Huijsen, Defensa
Benjamín
Error grosero del central en el área, derribando a Yangel Herrera y cometiendo penalti. De más a menos la temporada del recién fichado, que sigue dejando muchas dudas sobre su nivel en el Real Madrid. Parte del público le pitó.
Álvaro Carreras, Defensa
Creciente
El lateral tuvo poca incidencia en ataque y en defensa, poco trabajo. Eso sí, de sus botas nació el 3-1, obra de Valverde. En el segundo tiempo mostró su mejor versión.
Tchouaméni, Centrocampista
Ancla
Estuvo acertado en el corte y efectivo en la construcción de la jugada. Gran partido del francés, que dejó su puesto para el joven canterano Cestero.
Eduardo Camavinga, Centrocampista
Acelerado
Le faltó algo de calma. Jugó con prisas y el Madrid necesitaba algo más de temple en el centro del campo. Pudo haber sido amonestado con tarjeta amarilla.
Fede Valverde, Centrocampista
Preciso
Se sumó al festival goleador con un tanto de bella factura desde la frontal. Un gol marca de la casa. En defensa estuvo acertado y le salvó de más de una a Carvajal.
Arda Güler, Centrocampista
Desaparecido
Tuvo poca incidencia en ataque y no brilló como es capaz de hacer. Jugó algo más retrasado para ayudar en la creación de la jugada, pero pisó poca área.
Gonzalo García Torres, Delantero
Premiado
Novena titularidad del canterano esta temporada y le devolvió la confianza a Arbeloa con un tempranísimo gol de nueve puro. Puso el centímetro de bota necesario para rematar al fondo de la red el centro de Trent y, así, abrir la lata.
Vinicius Jr., Delantero
Trilero
Exageró en la caída dentro del área por un leve contacto de Aramburu. El árbitro señaló penalti y el brasileño convirtió la pena máxima para volver a situar al Madrid por delante del marcador. Por si no fuera suficiente, volvió a engañar al árbitro con otro piscinazo para firmar su doblete desde los once metros.
Carvajal, Defensa
Jubilado
Volvió a jugar un partido de Liga casi cuatro meses después, aunque ya había tenido unos minutos contra el Mónaco y el Albacete. Se le vio espeso y cometió algunos errores en defensa.
David Alaba, Defensa
Blando
Su entrada coincidió con los mejores minutos de la Real Sociedad, que acabaron acercándose mucho al área blanca, en comparación al primer tiempo.
Dani Ceballos, Centrocampista
Acertado
Entró por Camavinga en el centro del campo y participó poco, pero no falló ningún pase.
Brahim, Delantero
Insignificante
Jugó el último cuarto de hora y tuvo poca incidencia en el juego de los blancos.
Jorge Cestero, Centrocampista
Premiado
Quinto partido del canterano con el primer equipo del Real Madrid y disputó los últimos 11 minutos, sustituyendo a Tchouameni.
- El reincidente gesto de Simeone a Lamine que indigna al Barça
- ¿Quién es el culpable de la derrota? Las reacciones de la afición culé al Atlético de Madrid - Barça
- Luis Enrique explota tras la rajada de Dembélé: '¡No permitiré que un jugador esté por encima del club!
- Malas noticias con Rashford para el Girona - Barça
- Inaudito: el CTA emite un comunicado durante el Atlético - Barça sobre el gol anulado a Cubarsí
- Fernando Alonso: 'El año pasado pasábamos a 280km/h; ahora un chef podría conducir en la curva 12
- La 'superbronca' de Hansi Flick en el descanso ante el Atlético: '¡Merecéis ir perdiendo por 7-0!
- Obstáculo para buscar la remontada ante el Atlético