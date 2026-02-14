Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Real Madrid

El 1x1 del Real Madrid contra la Real Sociedad

Los blancos se impusieron a los vascos por 4-1, gracias a un doblete de penalti de Vinicius y los goles de Gonzalo y Valverde

La alineación del Real Madrid contra la Real Sociedad

La alineación del Real Madrid contra la Real Sociedad / EFE

Adrià Fernández

Adrià Fernández

El Real Madrid se llevaron los tres puntos después de superar a la Real Sociedad por 4-1 en el Santiago Bernabéu. Gonzalo abrió la lata en los primeros compases del partido y Oyarzabal empató el encuentro de penalti. Vinicius anotó un doblete desde los once metros y Valverde también se sumó a la fiesta goleadora.

Los blancos meten presión al Barça y se sitúan líderes provisionales de la clasificación liguera con 60 puntos, a la espera de que los blaugranas se enfrenten al Girona el lunes en Montilivi (21:00 horas), que tienen 58 unidades en su casillero.

A continuación, el 1x1 del Real Madrid contra la Real Sociedad:

Thibaut Courtois, Portero5

Thibaut Courtois, Portero

Espectador

Apenas tuvo trabajo bajo palos el guardameta belga. No pudo evitar que Oyarzabal situase el 1-1 con un lanzamiento de penalti majestuosamente ejecutado. La Real se acercó más a su área en la segunda parte, pero sin crear peligro.

Trent Alexander Arnold, Defensa7

Trent Alexander Arnold, Defensa

Puñal

Primera titularidad desde que superó la segunda lesión que ha tenido esta temporada. A los pocos minutos, envió un balón con música para que Gonzalo inaugurase el marcador.

Antonio Rüdiger, Defensa6

Antonio Rüdiger, Defensa

Facilón

Volvió a vestirse de corto un mes y medio después. No se complicó lo más mínimo en la salida de balón. Los delanteros de la Real Sociedad no le metieron en apuros. Salió del césped en el minuto 59.

D. Huijsen, Defensa4

D. Huijsen, Defensa

Benjamín

Error grosero del central en el área, derribando a Yangel Herrera y cometiendo penalti. De más a menos la temporada del recién fichado, que sigue dejando muchas dudas sobre su nivel en el Real Madrid. Parte del público le pitó.

Álvaro Carreras, Defensa6

Álvaro Carreras, Defensa

Creciente

El lateral tuvo poca incidencia en ataque y en defensa, poco trabajo. Eso sí, de sus botas nació el 3-1, obra de Valverde. En el segundo tiempo mostró su mejor versión.

Tchouaméni, Centrocampista7

Tchouaméni, Centrocampista

Ancla

Estuvo acertado en el corte y efectivo en la construcción de la jugada. Gran partido del francés, que dejó su puesto para el joven canterano Cestero.

Eduardo Camavinga, Centrocampista6

Eduardo Camavinga, Centrocampista

Acelerado

Le faltó algo de calma. Jugó con prisas y el Madrid necesitaba algo más de temple en el centro del campo. Pudo haber sido amonestado con tarjeta amarilla.

Fede Valverde, Centrocampista7

Fede Valverde, Centrocampista

Preciso

Se sumó al festival goleador con un tanto de bella factura desde la frontal. Un gol marca de la casa. En defensa estuvo acertado y le salvó de más de una a Carvajal.

Arda Güler, Centrocampista5

Arda Güler, Centrocampista

Desaparecido

Tuvo poca incidencia en ataque y no brilló como es capaz de hacer. Jugó algo más retrasado para ayudar en la creación de la jugada, pero pisó poca área.

Gonzalo García Torres, Delantero7

Gonzalo García Torres, Delantero

Premiado

Novena titularidad del canterano esta temporada y le devolvió la confianza a Arbeloa con un tempranísimo gol de nueve puro. Puso el centímetro de bota necesario para rematar al fondo de la red el centro de Trent y, así, abrir la lata.

Vinicius Jr., Delantero7

Vinicius Jr., Delantero

Trilero

Exageró en la caída dentro del área por un leve contacto de Aramburu. El árbitro señaló penalti y el brasileño convirtió la pena máxima para volver a situar al Madrid por delante del marcador. Por si no fuera suficiente, volvió a engañar al árbitro con otro piscinazo para firmar su doblete desde los once metros.

Carvajal, Defensa5

Carvajal, Defensa

Jubilado

Volvió a jugar un partido de Liga casi cuatro meses después, aunque ya había tenido unos minutos contra el Mónaco y el Albacete. Se le vio espeso y cometió algunos errores en defensa.

David Alaba, Defensa5

David Alaba, Defensa

Blando

Su entrada coincidió con los mejores minutos de la Real Sociedad, que acabaron acercándose mucho al área blanca, en comparación al primer tiempo.

Dani Ceballos, Centrocampista5

Dani Ceballos, Centrocampista

Acertado

Entró por Camavinga en el centro del campo y participó poco, pero no falló ningún pase.

Brahim, Delantero5

Brahim, Delantero

Insignificante

Jugó el último cuarto de hora y tuvo poca incidencia en el juego de los blancos.

Jorge Cestero, Centrocampista5

Jorge Cestero, Centrocampista

Premiado

Quinto partido del canterano con el primer equipo del Real Madrid y disputó los últimos 11 minutos, sustituyendo a Tchouameni.

