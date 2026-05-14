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REAL MADRID

El 1x1 del Real Madrid contra el Real Oviedo

Estas son las notas de SPORT después del triunfo del equipo de Álvaro Arbeloa en el Santiago Bernabéu

Real Madrid - Oviedo I El gol de Gonzalo / Juanjo Martín / EFE

Christian Blasco

Christian Blasco

El Madrid se llevó el triunfo ante el Oviedo, pero el partido estuvo marcado por el enfado de la afición con algunos de sus futbolistas. Vinicius y Mbappé centraron los pitos y la actitud del francés sorprendió a todos, riéndose mientras el Bernabéu le señalaba públicamente.

Thibaut Courtois, Portero6

Thibaut Courtois, Portero

Aburrido

Mero espectador de un triste partido en el Bernabéu. El belga no tuvo trabajo más allá de sacar de puerta hasta la recta final, cuando tuvo que volar para detener un latigazo de Hassan.

Trent Alexander Arnold, Defensa6

Trent Alexander Arnold, Defensa

Imprevisible

Capaz de dejar acciones técnicas al alcance de muy pocos y de dejar grandes agujeros en defensa. Le dio un gran pase a Vinicius que el brasileño no aprovechó y volvió a demostrar su gran golpeo.

Asencio, Defensa6

Asencio, Defensa

Atento

De los pocos que mostró cierta intensidad en el césped. Dejó un par de acciones defensivas de nivel mostrando su rapidez y lanzándose al suelo. Más justo con balón.

David Alaba, Defensa5

David Alaba, Defensa

Desapercibido

Partido insulso del austriaco, uno de los últimos que jugará con el Real Madrid. Un despiste suyo y de Tchouameni casi le cuesta caro a los blancos. Incluso se sumó al ataque en alguna jugada para buscar su último gol con el club. Sin suerte.

Álvaro Carreras, Defensa4

Álvaro Carreras, Defensa

Vulnerable

De los más flojos del equipo. Ni rastro del lateral que deslumbró por momentos en el inicio de la temporada. Pierde duelos importantes, descuida constantemente su banda y desperdició una jugada de gol.

Tchouaméni, Centrocampista5

Tchouaméni, Centrocampista

Apagafuegos

Se dedica a intentar recuperar balones y presionando hacia delante es capaz de generar robos importantes. El problema es que con balón, ante un rival encerrado, no aporta ni una solución. Su dupla con Camavinga nunca ha funcionado.

Eduardo Camavinga, Centrocampista4

Eduardo Camavinga, Centrocampista

Desconcertante

Resulta muy extraño verle gestionar algunas jugadas. Acciones técnicas erráticas, decisiones difíciles de entender... La gran pregunta con él es si el Real Madrid tomará la decisión de venderle este mismo verano. Su año es, por lo menos, para pensárselo.

Brahim, Delantero7

Brahim, Delantero

Solitario

Igual que el Clásico, empezó muy activo y fue uno de los que más lo intentó. Le falta algo de suerte y acierto para ser determinante, pero suele mejorar las jugadas que pasan por sus botas. Los compañeros no siempre entienden su fútbol.

Franco Mastantuono, Delantero4

Franco Mastantuono, Delantero

Abducido

Acaba la temporada y no hay ni rastro del futbolista del que tanto nos hablaron en verano, como si le hubieran quitado sus poderes/condiciones a lo Space Jam. Muy entregado sin balón, pero con el esférico siempre sale a deber.

Vinicius Jr., Delantero4

Vinicius Jr., Delantero

Desquiciado

Señalado por la afición, que le pitó durante gran parte del encuentro. Intentó alguna jugada individual, pero no le salieron. Parecía tener la cabeza en otra parte y por momentos parecía desquiciado con él mismo y con la situación.

Gonzalo García Torres, Delantero7

Gonzalo García Torres, Delantero

Paradójico

Volvió a ver puerta y ha sido una de las pocas notas ilusionantes para el madridismo... Pero el club ya piensa en venderle este verano para hacer hueco a Endrick. Puede terminar de explotar en un equipo aspirante en Europa.

Kylian Mbappé, Delantero3

Kylian Mbappé, Delantero

Cachondo

Lleva semanas riéndose del Madrid. En el banquillo primero se peleó con un mosquito y después se le vio a carcajadas antes de saltar al césped. Se llevó un pitadón, pero no importó. Él no perdió su gran sonrisa. Se dedicó a tirar taconcitos y buscar su gol mientras el madridismo silbaba.

Dani Carvajal, Defensa5

Dani Carvajal, Defensa

Ovacionado

El madridismo le aplaudió en su salida, consciente de que todo apunta que está jugando sus últimos partidos con el Real Madrid. Estuvo correcto en sus apariciones, sin prodigarse demasiado en ataque.

Jude Bellingham,6

Jude Bellingham,

Fugaz

Volvió a dejar un destello del jugador que deslumbró en su primera temporada con el Madrid. A nivel de pitos, es el gran beneficiado de que todo se centre en Mbappé y Vinicius. Pasa de puntillas como si él no formará parte del tridente.

Daniel Yañez, Delantero5

Daniel Yañez, Delantero

Testimonial

No le llegaron apenas balones. Una lástima porque su desborde siempre es interesante.

César Palacios, Centrocampista6

César Palacios, Centrocampista

Atrevido

El canterano dejó buenos gestos técnicos y leyó bien las jugadas de ataque. Se ofreció a sus compañeros constantemente.

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