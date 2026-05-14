El 1x1 del Real Madrid contra el Real Oviedo

El Madrid se llevó el triunfo ante el Oviedo, pero el partido estuvo marcado por el enfado de la afición con algunos de sus futbolistas. Vinicius y Mbappé centraron los pitos y la actitud del francés sorprendió a todos, riéndose mientras el Bernabéu le señalaba públicamente.

6 Thibaut Courtois, Portero Aburrido Mero espectador de un triste partido en el Bernabéu. El belga no tuvo trabajo más allá de sacar de puerta hasta la recta final, cuando tuvo que volar para detener un latigazo de Hassan.

6 Trent Alexander Arnold, Defensa Imprevisible Capaz de dejar acciones técnicas al alcance de muy pocos y de dejar grandes agujeros en defensa. Le dio un gran pase a Vinicius que el brasileño no aprovechó y volvió a demostrar su gran golpeo.

6 Asencio, Defensa Atento De los pocos que mostró cierta intensidad en el césped. Dejó un par de acciones defensivas de nivel mostrando su rapidez y lanzándose al suelo. Más justo con balón.

5 David Alaba, Defensa Desapercibido Partido insulso del austriaco, uno de los últimos que jugará con el Real Madrid. Un despiste suyo y de Tchouameni casi le cuesta caro a los blancos. Incluso se sumó al ataque en alguna jugada para buscar su último gol con el club. Sin suerte.

4 Álvaro Carreras, Defensa Vulnerable De los más flojos del equipo. Ni rastro del lateral que deslumbró por momentos en el inicio de la temporada. Pierde duelos importantes, descuida constantemente su banda y desperdició una jugada de gol.

5 Tchouaméni, Centrocampista Apagafuegos Se dedica a intentar recuperar balones y presionando hacia delante es capaz de generar robos importantes. El problema es que con balón, ante un rival encerrado, no aporta ni una solución. Su dupla con Camavinga nunca ha funcionado.

4 Eduardo Camavinga, Centrocampista Desconcertante Resulta muy extraño verle gestionar algunas jugadas. Acciones técnicas erráticas, decisiones difíciles de entender... La gran pregunta con él es si el Real Madrid tomará la decisión de venderle este mismo verano. Su año es, por lo menos, para pensárselo.

7 Brahim, Delantero Solitario Igual que el Clásico, empezó muy activo y fue uno de los que más lo intentó. Le falta algo de suerte y acierto para ser determinante, pero suele mejorar las jugadas que pasan por sus botas. Los compañeros no siempre entienden su fútbol.

4 Franco Mastantuono, Delantero Abducido Acaba la temporada y no hay ni rastro del futbolista del que tanto nos hablaron en verano, como si le hubieran quitado sus poderes/condiciones a lo Space Jam. Muy entregado sin balón, pero con el esférico siempre sale a deber.

4 Vinicius Jr., Delantero Desquiciado Señalado por la afición, que le pitó durante gran parte del encuentro. Intentó alguna jugada individual, pero no le salieron. Parecía tener la cabeza en otra parte y por momentos parecía desquiciado con él mismo y con la situación.

7 Gonzalo García Torres, Delantero Paradójico Volvió a ver puerta y ha sido una de las pocas notas ilusionantes para el madridismo... Pero el club ya piensa en venderle este verano para hacer hueco a Endrick. Puede terminar de explotar en un equipo aspirante en Europa.

3 Kylian Mbappé, Delantero Cachondo Lleva semanas riéndose del Madrid. En el banquillo primero se peleó con un mosquito y después se le vio a carcajadas antes de saltar al césped. Se llevó un pitadón, pero no importó. Él no perdió su gran sonrisa. Se dedicó a tirar taconcitos y buscar su gol mientras el madridismo silbaba.

5 Dani Carvajal, Defensa Ovacionado El madridismo le aplaudió en su salida, consciente de que todo apunta que está jugando sus últimos partidos con el Real Madrid. Estuvo correcto en sus apariciones, sin prodigarse demasiado en ataque.

6 Jude Bellingham, Fugaz Volvió a dejar un destello del jugador que deslumbró en su primera temporada con el Madrid. A nivel de pitos, es el gran beneficiado de que todo se centre en Mbappé y Vinicius. Pasa de puntillas como si él no formará parte del tridente.

5 Daniel Yañez, Delantero Testimonial No le llegaron apenas balones. Una lástima porque su desborde siempre es interesante.