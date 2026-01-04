El 1x1 del Real Madrid ante el Real Betis

El Real Madrid volvió a sonreír en el Bernabéu sin Kylian Mbappé. Los canteranos blancos aprovecharon el hueco que dejó el francés y le marcaron cinco tantos a un Betis que no había perdido fuera de casa esta temporada en Liga. Aunque el gran protagonista de la noche fue Gonzalo García con su hat-trick perfecto. El canterano blanco se marchó ovacionado por el Bernabéu por sus tantos y su entrega en unos tiempos difíciles para el conjunto merengue.

En cambio, Vinicius fue la cruz en el encuentro para los blancos. Otro partido más sin marcar, silbado en el momento de su cambio y marchándose al vestuario justo tras el pitido final.

7 Thibaut Courtois, Portero Cortafuegos El belga prácticamente no tuvo trabajo en todos los primeros 60 minutos, pero a partir de ese momento se convirtió en el héroe blanco. Courtois no pudo hacer nada en el gol de Cucho, pero tras ese remate le sacó otro al colombiano y una a Antony. El Madrid no sufrió más de la cuenta gracias a su portero.

7 Fede Valverde, Centrocampista Sacrificado Valverde sigue sin estar del todo cómodo en la posición de lateral. No acostumbra a doblar a su extremo y lo terminamos viendo más por dentro que por fuera. A pesar de ello, lo intentó muchas veces desde lejos e incluso de falta. En defensa, se tiró prodigiosamente al suelo para evitar un remate de Ruibal y asistió en el segundo tanto de Gonzalo con un gran centro al pecho del canterano.

7 Asencio, Defensa Contradictorio En defensa tuvo muy poco trabajo, aunque fue el principal responsable del primer gol del Betis, ya que se comió el pase. A pesar de ese error, pudo marcar su primer gol oficial con el primer equipo del Real Madrid tras un gran centro de córner de Rodrygo. El central entró totalmente solo, sin defensa alguna, para rematar al fondo de la red.

5 Antonio Rüdiger, Defensa Discreto Partido gris de Rüdiger. No cometió ningún error, pero cuando el Betis empezó a apretar, sufrió para aguantar al Cucho Hernández Terminó sustituido en los minutos finales para descansar antes de la Supercopa.

6 Álvaro Carreras, Defensa Sobrio Volvió tras perderse los últimos dos encuentros por sanción El Madrid había echado de menos a su titular y estuvo muy correcto ante el Betis. El gallego no fue muy peligroso en ataque, pero secó a un Antony irreconocible en el Bernabéu.

6 Tchouaméni, Centrocampista Incansable Se cansó de correr por todo el centro del campo. Junto con Bellingham recuperaron muchos balones que fueron claves para dominar el encuentro durante los primeros minutos de ambas partes. Pero cuando el equipo se rompió, sufrió mucho y dejó espacios claros a la espalda. Se marchó ovacionado del estadio.

5 Eduardo Camavinga, Centrocampista Desdibujado El francés fue el más flojo del centro del campo blanco. Disfrutó durante los minutos en los que el Madrid dominaba el encuentro, pero desapareció totalmente cuando el Betis apretó. Jugó todo el encuentro.

8 Jude Bellingham, Omnipresente Uno de sus mejores partidos de los últimos meses y eso que ni asistió ni marcó. El inglés estuvo en todos los lugares posibles del centro del campo y recuperó una infinidad de balones en salida del Betis. Bellingham se sintió mucho más cómodo con Gonzalo en la punta que con Mbappé.

8 Rodrygo Goes, Delantero Determinante Otro futbolista que se ha reivindicado en los últimos meses. El brasileño está devolviendo la confianza que le ha dado Xabi y repartió dos asistencias a balón parado. Además, fue el jugador que comandó la mayoría de los ataques peligrosos del Madrid y le ganó claramente la partida a Vinicius.

9 Gonzalo García Torres, Delantero Letal Tras un Mundial de Clubes donde fue el héroe inesperado, Gonzalo había desaparecido de los planes de Xabi Alonso. Ante el Betis tuvo su gran tarde con un hat-trick perfecto. El canterano aprovechó sus minutos y se ganó el cariño del Bernabéu a diferencia de alguno de sus compañeros. Se llevó una de las ovaciones de la temporada.

4 Vinicius Jr., Delantero Señalado Vinicius tiene que estar preocupado. Le ganó todos los duelos individuales a Ángel Ortiz, pero en ninguno creó peligro a la portería del Betis. El brasileño lleva muchos encuentros sin marcar y el público se está empezando a cansar de su mal rendimiento y fue pitado tras su cambio. Para sumar, Rodrygo fue uno de los grandes protagonistas del duelo y le dejó más en evidencia.

5 Franco Mastantuono, Delantero Testimonial Entró en el 70 por Rodrygo Goes. El argentino ha desaparecido en el Real Madrid y solo le queda aprovechar cuatro 'ratitos'. Tiró dos tacones y algunas jugadas de mucha clase, pero no fue determinante.

6 Arda Güler, Centrocampista Revulsivo Entró por Vinicius para intentar evitar que el Betis controlara el final del encuentro. Y así lo hizo. Entró y asistió a Gonzalo para el cuarto, el gol que sentenció y tranquilizó al Bernabéu.

6 Fran García, Defensa Oportunista Entró en el añadido para que Gonzalo se llevara una gran ovación y terminó replicando al delantero. Fran marcó el quinto y definitivo en la última jugada del encuentro para terminar de cerrar la tarde/noche.