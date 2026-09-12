El 1x1 del Real Madrid ante el Rayo Vallecano

El Real Madrid ganó al Rayo Vallecano en un encuentro que sentenciaron en la primera parte por la vía rápida, aunque se complicaron el partido en la segunda parte. Los blancos salieron dormidos en el segundo tiempo y el Rayo descontó en el marcador, pero finalmente Mbappé sentenció el encuentro en los minutos finales.

Una victoria amplia de los merengues que quedó algo empañada por unos minutos muy flojos que volvieron a hacer sonar la música de viento en el Santiago Bernabéu.

El 1x1 del Real Madrid en SPORT

8 Thibaut Courtois, Portero Salvador Si el Madrid no sufrió más en el marcador fue gracias a Courtois. El belga apareció cuando más lo necesitaba el equipo, con tres paradas espectaculares que evitaron que el Rayo se acercara en el marcador. Nada pudo hacer en el gol de Camello, tras el grave error de Camavinga.

6 Dumfries, Defensa Solvente Estuvo cerca de estrenarse con el Madrid en dos ocasiones, ambas con grandes cabezazos que obligaron al portero del Rayo a intervenir para evitar su primer tanto. El neerlandés sigue ganando terreno y parece haberle ganado el puesto a Trent Alexander-Arnold, firmando un partido muy tranquilo y sin apenas sufrir en defensa. Con Diomande por delante tuvo menos presencia ofensiva que cuando compartió banda con Güler, pero volvió a dejar buenas sensaciones.

7 Antonio Rüdiger, Defensa Seguro El alemán tiene pinta que puede volver a la titularidad cuando esté físicamente bien. Fue el mejor central del Madrid en el Bernabéu y el más seguro. Fuerte en los duelos áereos y en las pelotas divididas.

6 Konaté, Defensa Dubitativo A diferencia de su compañero en la zaga, Konaté estuvo más dubitativo. El central francés tuvo alguna acción en la que puso en peligro a su equipo, pero en general estuvo correcto.

8 Álvaro Carreras, Defensa Decisivo Marcó un gran gol y provocó el penalti que abrió el marcador, siendo protagonista en las dos acciones más importantes del partido. Estuvo activo, generó peligro y demostró una versión mucho más determinante de lo que vimos la temporada pasada. Su mejor partido con el Madrid en mucho tiempo.

6 Fede Valverde, Centrocampista Necesario Con Valverde en el campo se vivieron los mejores minutos del Madrid. Los blancos estaban ganando 3-0 cuando el uruguayo estaba, y justo cuando se lo cambió por Camavinga, el Madrid se desmoronó. Lo cambiaron en el minuto 45.

6 Bernardo Silva, Centrocampista Irregular Cuando el Rayo estuvo encerrado atrás, vivió con comodidad y apenas tuvo problemas para imponerse en el centro del campo. Sin embargo, cuando los vallecanos dieron un paso al frente y empezaron a apretar, quedaron más expuestas sus carencias en el doble pivote. Fue de más a menos y terminó sufriendo más de lo esperado.

7 Jude Bellingham, Irregular Arrancó el partido con mucha fuerza y fue protagonista en los mejores minutos del Madrid, coronando su actuación con un auténtico golazo para poner el tercer tanto blanco. Sin embargo, tras el descanso bajó notablemente su nivel y terminó desapareciendo del partido, al igual que el resto del equipo. Una actuación de más a menos.

6 Yan Diomande, Delantero Voluntarioso Debutó como titular con muchas ganas de demostrar ante su nueva afición y dejó detalles interesantes, especialmente en sus carreras por la banda derecha. Le faltó, eso sí, mayor continuidad y determinación en los metros finales para convertirse en un jugador diferencial. Al menos, mostró un gran compromiso defensivo: fue el único de los hombres de arriba que trabajó de verdad en los repliegues.

9 Kylian Mbappé, Delantero Determinante Esta vez no falló desde el punto de penalti después del fallo ante el Betis. Esta vez no perdonó la tortuga y asumió la responsabilidad para abrir el camino del Madrid. Además,i asistó a Carreras en el segundo tanto blanco, participando directamente en dos de los goles. Tras una primera parte muy productiva, bajó el nivel después del descanso y perdió efectividad. Aunque aprovechó los minutos finales para marcar su segundo tanto y sentenciar el encuentro.

6 Vinicius Jr., Delantero El brasileño estuvo algo más fino con la pelota que ante el Inter y dejó alguna acción de calidad, pero sigue estando muy lejos de la versión que se espera de él. Participó en el tercer gol con una buena asistencia a Bellingham y fue sustituido en los minutos finales por Cucurella. Volvió a recibir algunos pitos de su propia afición, aunque esta vez fueron mucho más tímidos.

3 Eduardo Camavinga, Centrocampista Desastroso Horrible desde su entrada al descanso. Con él sobre el campo, el Madrid se cayó por completo en el centro del campo y perdió el control del partido. Falló pases incomprensibles, estuvo impreciso en la circulación y no aportó la solidez que necesitaba el equipo en una segunda parte en la que los blancos sufrieron mucho. Además, en el gol del Rayo quedó retratado.

7 Tchouaméni, Centrocampista Importante Fue entrar al terreno de juego y llevarse un tremendo golpe involuntario de Güler, en una acción desafortunada. Aun así, su entrada, junto a la del turco, fue clave para que el Madrid recuperara el control y evitara que el Rayo se metiera de lleno en el partido. Le dio más equilibrio y seguridad al equipo en los minutos finales. Si consigue alcanzar su mejor nivel físico, todo apunta a que será titular.

8 Arda Güler, Centrocampista Fino Uno de los mejores del Madrid y, probablemente, el jugador que mejor entiende y da sentido al juego. Su entrada cambió por completo al equipo: el Madrid recuperó el control, empezó a circular con más criterio y volvió a vivir con mucha más tranquilidad. A este nivel, parece imprescindible en el once de Mourinho y muy difícil será que Diomande le quite el sitio. Lo único negativo fue el duro golpe que le propinó a Tchouaméni de forma totalmente involuntaria.