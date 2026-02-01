Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

REAL MADRID

El 1x1 del Real Madrid contra el Rayo

El Real Madrid sigue a un punto del Barça tras ganar al Rayo de penalti en el minuto 100 en un partido con polémica

Real Madrid - Rayo Vallecano: El gol de Vinicius Junior / LaLiga

Ferran Correas

Ferran Correas

Otro mal partido del Real Madrid que ha acabado ganando el equipo de Álvaro Arbeloa. Lo ha logrado con un gol en el minuto 100 marcado por Mbappé de penalti. El excesivo descuento ordenado por Díaz de Mera ha sido muy protestado por los jugadores del Rayo Vallecano, que bailaron a los blancos durante muchos minutos, hasta la expulsión de Pathé Ciss.

El Santiago Bernabéu recibió a los suyos con pitada y la música de viento fue constante durante el partido hacia unos jugadores que volvieron a jugar muy mal durante muchos minutos.

Estas son las valoraciones de los jugadores del Real Madrid:

Thibaut Courtois, Portero6

Thibaut Courtois, Portero

Salvador

Sin desmasiado trabajo en la primera mitad, apareció en la segunda para salvar el segundo del Rayo en un mano a mano con Ratiu. Nada pudo hacer en el gol

Fede Valverde, Centrocampista5

Fede Valverde, Centrocampista

Arriesgado

Desplegó su enorme físico por todo el campo, pero estuvo despistado en la jugada del gol del Rayo. Lo intentó con disparos desde fuera del área sin suerte y corrió riesgos permitiendo contras del Rayo

Asencio, Defensa5

Asencio, Defensa

Tocado

Sin demasiados problemas en defensa mientras estuvo en el campo, juega con una lesión en la tibia desde hace tiempo. En el descanso, no podía más y se quedó en el vestuario

Dean Huijsen, Defensa4

Dean Huijsen, Defensa

Desconocido

Mal partido el del central, lejos del jugador que maravilló al madridismo a principio de temporada. Pases malos, despistes en la marca. Se fue silbado por el Bernabéu

Eduardo Camavinga, Centrocampista5

Eduardo Camavinga, Centrocampista

Desubicado

Actuó como lateral izquierdo. No es su posición. Muy flojo en defensa, su mejor acción fue un remate de cabeza que fue al palo

Arda Güler, Centrocampista5

Arda Güler, Centrocampista

Decreciente

Empezó bien y en la primera parte estuvo a punto de marcar el segundo del Madrid pero lo evitó Batalla. No existió en la segunda y se fue al banquillo

Tchouaméni, Centrocampista5

Tchouaméni, Centrocampista

Despistado

Bien en la primera mitad, jugando en el centro del campo y cortando muchos balones. Mal en la segunda cuando actuó de central. Error fatal en el gol del empate del Rayo

Jude Bellingham,4

Jude Bellingham,

Lesionado

Mal día para el inglés. Fue silbado antes del inicio del encuentro y se rompió muscularmente en la primera parte

Franco Mastantuono, Delantero3

Franco Mastantuono, Delantero

Desastroso

Decían que era el nuevo Lamine y no le llega al azulgrana ni a la suela del zapato. No aportó nada en ataque mientras estuvo en el terreno de juego

Kylian Mbappé, Delantero5

Kylian Mbappé, Delantero

Desaparecido

No estuvo en el campo durante la mayor parte del encuentro. Envió un balón al larguero y apareció en el minuto 100 para dar el triunfo al Real Madrid desde el punto de penalti. Beneficiado como goleador por todos los que le pitan a su equipo. También por no ver tarjetas cuando se tira, protesta o se encara

Vinicius Jr., Delantero6

Vinicius Jr., Delantero

Indultado

Le cayó la bronca del Bernabéu de inicio, hizo un golazo y fue indultado. También fue indultado por el árbitro. Se tiró, tres, cuatro, cinco veces en el área y no vio tarjeta. Sí lo hizo por encararse con un rival. Pareció borrarse de Mestalla

Brahim, Delantero5

Brahim, Delantero

Recurso

Entró por Bellingham tras la lesión del inglés. No está fino pero a él le hicieron el penalti que dio la victoria a los blancos

Dani Ceballos, Centrocampista5

Dani Ceballos, Centrocampista

Broncas

Entró tras el descanso por Asencio. No ayudó en defensa y se metió en todos los líos. Provocó la expulsión de Ciss. Justa

Gonzalo García Torres, Delantero5

Gonzalo García Torres, Delantero

Entregado

Un rematador como él entró para jugar en la banda en el caos que montó Arbeloa. Su mejor acción, molestar a Ratiu en un claro contragolpe

David Alaba, Defensa5

David Alaba, Defensa

Tranquilo

Entró para cerrar atrás con el Madrid volcado. Sin trabajo

Rodrygo Goes, Delantero5

Rodrygo Goes, Delantero

Castigado

Ha perdido con Arbeloa el protagonismo que tenía con Xabi. Salió al final y poca cosa hizo

