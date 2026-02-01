El 1x1 del Real Madrid contra el Rayo

Otro mal partido del Real Madrid que ha acabado ganando el equipo de Álvaro Arbeloa. Lo ha logrado con un gol en el minuto 100 marcado por Mbappé de penalti. El excesivo descuento ordenado por Díaz de Mera ha sido muy protestado por los jugadores del Rayo Vallecano, que bailaron a los blancos durante muchos minutos, hasta la expulsión de Pathé Ciss.

El Santiago Bernabéu recibió a los suyos con pitada y la música de viento fue constante durante el partido hacia unos jugadores que volvieron a jugar muy mal durante muchos minutos.

Estas son las valoraciones de los jugadores del Real Madrid:

6 Thibaut Courtois, Portero Salvador Sin desmasiado trabajo en la primera mitad, apareció en la segunda para salvar el segundo del Rayo en un mano a mano con Ratiu. Nada pudo hacer en el gol

5 Fede Valverde, Centrocampista Arriesgado Desplegó su enorme físico por todo el campo, pero estuvo despistado en la jugada del gol del Rayo. Lo intentó con disparos desde fuera del área sin suerte y corrió riesgos permitiendo contras del Rayo

5 Asencio, Defensa Tocado Sin demasiados problemas en defensa mientras estuvo en el campo, juega con una lesión en la tibia desde hace tiempo. En el descanso, no podía más y se quedó en el vestuario

4 Dean Huijsen, Defensa Desconocido Mal partido el del central, lejos del jugador que maravilló al madridismo a principio de temporada. Pases malos, despistes en la marca. Se fue silbado por el Bernabéu

5 Eduardo Camavinga, Centrocampista Desubicado Actuó como lateral izquierdo. No es su posición. Muy flojo en defensa, su mejor acción fue un remate de cabeza que fue al palo

5 Arda Güler, Centrocampista Decreciente Empezó bien y en la primera parte estuvo a punto de marcar el segundo del Madrid pero lo evitó Batalla. No existió en la segunda y se fue al banquillo

5 Tchouaméni, Centrocampista Despistado Bien en la primera mitad, jugando en el centro del campo y cortando muchos balones. Mal en la segunda cuando actuó de central. Error fatal en el gol del empate del Rayo

4 Jude Bellingham, Lesionado Mal día para el inglés. Fue silbado antes del inicio del encuentro y se rompió muscularmente en la primera parte

3 Franco Mastantuono, Delantero Desastroso Decían que era el nuevo Lamine y no le llega al azulgrana ni a la suela del zapato. No aportó nada en ataque mientras estuvo en el terreno de juego

5 Kylian Mbappé, Delantero Desaparecido No estuvo en el campo durante la mayor parte del encuentro. Envió un balón al larguero y apareció en el minuto 100 para dar el triunfo al Real Madrid desde el punto de penalti. Beneficiado como goleador por todos los que le pitan a su equipo. También por no ver tarjetas cuando se tira, protesta o se encara

6 Vinicius Jr., Delantero Indultado Le cayó la bronca del Bernabéu de inicio, hizo un golazo y fue indultado. También fue indultado por el árbitro. Se tiró, tres, cuatro, cinco veces en el área y no vio tarjeta. Sí lo hizo por encararse con un rival. Pareció borrarse de Mestalla

5 Brahim, Delantero Recurso Entró por Bellingham tras la lesión del inglés. No está fino pero a él le hicieron el penalti que dio la victoria a los blancos

5 Dani Ceballos, Centrocampista Broncas Entró tras el descanso por Asencio. No ayudó en defensa y se metió en todos los líos. Provocó la expulsión de Ciss. Justa

5 Gonzalo García Torres, Delantero Entregado Un rematador como él entró para jugar en la banda en el caos que montó Arbeloa. Su mejor acción, molestar a Ratiu en un claro contragolpe

5 David Alaba, Defensa Tranquilo Entró para cerrar atrás con el Madrid volcado. Sin trabajo