REAL MADRID
El 1x1 del Real Madrid contra el Rayo
El Real Madrid sigue a un punto del Barça tras ganar al Rayo de penalti en el minuto 100 en un partido con polémica
Otro mal partido del Real Madrid que ha acabado ganando el equipo de Álvaro Arbeloa. Lo ha logrado con un gol en el minuto 100 marcado por Mbappé de penalti. El excesivo descuento ordenado por Díaz de Mera ha sido muy protestado por los jugadores del Rayo Vallecano, que bailaron a los blancos durante muchos minutos, hasta la expulsión de Pathé Ciss.
El Santiago Bernabéu recibió a los suyos con pitada y la música de viento fue constante durante el partido hacia unos jugadores que volvieron a jugar muy mal durante muchos minutos.
Estas son las valoraciones de los jugadores del Real Madrid:
Thibaut Courtois, Portero
Salvador
Sin desmasiado trabajo en la primera mitad, apareció en la segunda para salvar el segundo del Rayo en un mano a mano con Ratiu. Nada pudo hacer en el gol
Fede Valverde, Centrocampista
Arriesgado
Desplegó su enorme físico por todo el campo, pero estuvo despistado en la jugada del gol del Rayo. Lo intentó con disparos desde fuera del área sin suerte y corrió riesgos permitiendo contras del Rayo
Asencio, Defensa
Tocado
Sin demasiados problemas en defensa mientras estuvo en el campo, juega con una lesión en la tibia desde hace tiempo. En el descanso, no podía más y se quedó en el vestuario
Dean Huijsen, Defensa
Desconocido
Mal partido el del central, lejos del jugador que maravilló al madridismo a principio de temporada. Pases malos, despistes en la marca. Se fue silbado por el Bernabéu
Eduardo Camavinga, Centrocampista
Desubicado
Actuó como lateral izquierdo. No es su posición. Muy flojo en defensa, su mejor acción fue un remate de cabeza que fue al palo
Arda Güler, Centrocampista
Decreciente
Empezó bien y en la primera parte estuvo a punto de marcar el segundo del Madrid pero lo evitó Batalla. No existió en la segunda y se fue al banquillo
Tchouaméni, Centrocampista
Despistado
Bien en la primera mitad, jugando en el centro del campo y cortando muchos balones. Mal en la segunda cuando actuó de central. Error fatal en el gol del empate del Rayo
Jude Bellingham,
Lesionado
Mal día para el inglés. Fue silbado antes del inicio del encuentro y se rompió muscularmente en la primera parte
Franco Mastantuono, Delantero
Desastroso
Decían que era el nuevo Lamine y no le llega al azulgrana ni a la suela del zapato. No aportó nada en ataque mientras estuvo en el terreno de juego
Kylian Mbappé, Delantero
Desaparecido
No estuvo en el campo durante la mayor parte del encuentro. Envió un balón al larguero y apareció en el minuto 100 para dar el triunfo al Real Madrid desde el punto de penalti. Beneficiado como goleador por todos los que le pitan a su equipo. También por no ver tarjetas cuando se tira, protesta o se encara
Vinicius Jr., Delantero
Indultado
Le cayó la bronca del Bernabéu de inicio, hizo un golazo y fue indultado. También fue indultado por el árbitro. Se tiró, tres, cuatro, cinco veces en el área y no vio tarjeta. Sí lo hizo por encararse con un rival. Pareció borrarse de Mestalla
Brahim, Delantero
Recurso
Entró por Bellingham tras la lesión del inglés. No está fino pero a él le hicieron el penalti que dio la victoria a los blancos
Dani Ceballos, Centrocampista
Broncas
Entró tras el descanso por Asencio. No ayudó en defensa y se metió en todos los líos. Provocó la expulsión de Ciss. Justa
Gonzalo García Torres, Delantero
Entregado
Un rematador como él entró para jugar en la banda en el caos que montó Arbeloa. Su mejor acción, molestar a Ratiu en un claro contragolpe
David Alaba, Defensa
Tranquilo
Entró para cerrar atrás con el Madrid volcado. Sin trabajo
Rodrygo Goes, Delantero
Castigado
Ha perdido con Arbeloa el protagonismo que tenía con Xabi. Salió al final y poca cosa hizo
