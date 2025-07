El 1x1 del Real Madrid ante el PSG

Día para olvidar y adiós al Mundial de Clubes del Real Madrid. Xabi Alonso sacó un once sorprendente juntando a Mbappé, Vinicius y Gonzalo García, pero el desastre se produjo en todas las líneas. Solo Courtois dio la cara en un equipo muy superado en todo momento.

Asencio y Rüdiger cometieron dos errores clave en los primeros minutos, pero Bellingham, Vinicius o Mbappé también quedaron muy señalados en un partido del que Xabi Alonso tendrá que tomar nota.

3

Vinicius Jr., Delantero

Desconocido

Probablemente ya no sea noticia este rendimiento de Vinicius, pero no por ello deja de ser llamativo. El brasileño parece haber retrocedido (y mucho) en su progresión futbolística. No ayudó en defensa, no se fue de nadie en ataque y apenas aportó.