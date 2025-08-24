El 1x1 del Real Madrid contra el Oviedo

El Real Madrid de Xabi Alonso es un equipo diferente al de Carlo Ancelotti. Los blancos sumaron su segunda victoria en Liga en la vuelta del Carlos Tartiere a Primera División (0-3). Otro encuentro plácido para el Madrid que se ha encontrado un equipo muy encerrado y con muy poco peligro en ataque.

El técnico tolosarra mandó un mensaje en el once inicial dejando fuera a Trent Alexander-Arnold y Vinicius Jr para dar entrada a Carvajal y Rodrygo, Dos jugadores con necesidad de minutos, el lateral para recuperar la forma y el extremo para recuperar la sonrisa. Pero un encuentro que quedará en el recuerdo como la primera titularidad de un Franco Mastantuono que se mostró muy participativo en los primeros minutos sobre el verde.

En SPORT repasamos el 1x1 de los jugadores del Real Madrid ante el Oviedo:

6 Thibaut Courtois, Portero Aburrido Prácticamente no se puede valorar al guardameta belga. El Oviedo no lo probó hasta el minuto 68 y fue en un tiro muy fácil para Courtois. En el añadido sacó una mano espectacular en un tiro de Hassan.

6 Carvajal, Defensa Capitán La vuelta del capitán del Real Madrid al once titular fue una declaración de intenciones de Alonso. Ante un rival muy encerrado, tuvo un partido plácido, llegando por la banda con facilidad. Si sigue a buen nivel, le complicará las cosas a Trent.

7 D. Huijsen, Defensa Seguro Huijsen es el hombre tranquilo. Ante el Oviedo tuvo poco trabajo, pero todo el que tuvo lo solventó muy fácilmente. Tuvo que bailar con Rondón y no le dejó tocar casi ningún balón al venezolano.

6 Antonio Rüdiger, Defensa Tranquilo Como su compañero en defensa Rüdiger estuvo seguro atrás. El Oviedo no creo mucho peligro y entre los dos lo pudieron solventar. Huijsen iba al choque con Rondón y Rüdiger aparecía después para recoger el balón. Primer encuentro del alemán tras su sanción.

6 Álvaro Carreras, Defensa Profundo Carreras jugó prácticamente de extremo durante todo el encuentro. Los pocos intentos de salida del Oviedo le permitieron coger mucha altura y se entendió bien con Rodrygo en la izquierda. En la segunda parte sufrió mucho más con Hassan.

8 Tchouaméni, Centrocampista Férreo Protagonista claro del primer gol tras recuperar un balón dividido. El francés estuvo duro en todos los choques, provocando que el Madrid recuperase la posesión muy rápido. Una escoba en el centro del campo que impidió cualquier contra del Oviedo.

5 Fede Valverde, Centrocampista Trabajador Este tipo de encuentros no benefician al uruguayo. Ante un equipo tan encerrado se complica ver las grandes cualidades del pajarito. Ante el Oviedo fue el centrocampista que pasó más desapercibido; a pesar de eso, la intensidad de Valverde no es cuestionable. Perdonó un mano a mano en la segunda parte.

7 Arda Güler, Centrocampista Decisivo Contra un equipo encerrado, fue clave para meter balones en los pocos pasillos que dejó el Oviedo. El primer tanto llega tras un gran pase del turco que dejó solo a Mbappé; eso sí, en la segunda parte bajó físicamente y se apagó. Lo cambiaron en el 74 por Gonzalo.

6 Franco Mastantuono, Delantero Intermitente De más a menos, el debut como titular del argentino. Arrancó tocando mucho balón, entrando por dentro y filtrando muchos balones de espaldas a portería. Protestó un penalti en una jugada individual y después desapareció. Xabi Alonso lo cambió en el 62 por Brahim.

9 Kylian Mbappé, Delantero Desatascador El Madrid no termina de ser definitivo en ataque, pero Mbappé siempre aparece para salvarle los encuentros. El francés abrió el marcador con una jugada de muchos quilates y sentenció con un remate muy similar. Como ante Osasuna, los blancos desatascaron el encuentro gracias al '10'. Estuvo muy participativo, pero le costó encontrar espacios; en las únicas que pudo correr, marcó gol.

6 Rodrygo Goes, Delantero Participativo Era su oportunidad. Por su banda, sin Vinicius, lo intentó, pero sin nada de éxito. El brasileño encaraba cada vez que cogió el balón y fue un dolor de cabeza para Nacho Vidal, pero no terminó de definir ninguna jugada. Se marchó sustituido en el 62 precisamente por su compañero de selección.

7 Vinicius Jr., Delantero Enfadado Entró junto a Brahim para dar refresco al ataque que se había quedado sin fuerzas. No fueron sus mejores minutos, pero regaló una asistencia a Mbappé y un gol en 30 minutos de juego. Se enfadó mucho con el árbitro tras una amarilla por simular un penalti y tras el gol de Mbappé se dirigió en un tono muy agresivo a alguien. Dejó un gesto inquietante tras su gol mandandose el dedo a la oreja.

5 Brahim Díaz, Centrocampista Discreto Poco de Brahim en su media hora sobre el terreno de juego. Eso sí, al final asistió a Vinicius tras un grave error en salida de pelota del Oviedo.

6 Gonzalo García Torres, Delantero Aplicado Gonzalo quiere aprovechar todas las opciones que tenga. Salió en los minutos finales, en punta y se mostró muy activo en la presión. Bajo para recuperar balones en el centro del campo, pero no le dio tiempo de hacer nada en ataque.

SC Trent Alexander Arnold, Defensa Relegado Su suplencia sorprendió. Entró en el 87 con poco tiempo para hacer nada. El buen partido de Carvajal le podría complicar sus opciones en el once titular.