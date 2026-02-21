El 1x1 del Real Madrid contra Osasuna

Los errores del pasado se siguen repitiendo en el Real Madrid. Los blancos estuvieron muy planos en El Sadar, sin capacidad de someter a Osasuna en ningún momento. El tanto del empate de Vinicius dio algo de esperanza a los blancos, pero un grave error de Ceballos en el último minuto terminó dando los tres puntos a los locales.

El andaluz no fue el único jugador señalado en el terreno de juego. El encuentro de Carvajal y Camavinga fue desastroso. Arbeloa tampoco estuvo nada fino con los cambios, quitando a Valverde cuando mejor estaba su equipo y tardando en reaccionar. Por cierto, Mbappé sigue desaparecido.

El 1x1 del Real Madrid en SPORT:

5 Thibaut Courtois, Portero Contradictorio Una de cal y otra de arena para el belga. Salvó al Real Madrid con un paradón espectacular a un remate a bocajarro, pero minutos después provocó un penalti sobre Budimir tras un pisotón.

4 Carvajal, Defensa Superado Se notó que era su primer encuentro como titular en muchos meses. El capitán blanco no se ha recuperado al 100% de la lesión y no pudo parar a Víctor Muñoz en ninguna ocasión. En ataque tampoco marcó la diferencia. Está muy lejos de su mejor nivel. Arbeloa lo cambió en el 63.

5 David Alaba, Defensa Insuficiente Otra sorpresa en el once de Arbeloa. A pesar del mal encuentro de Alaba, no llegó al nivel del de Carvajal y mejoró bastante tras la salida de Budimir del campo. Los blancos tienen un gran problema en la zona de los centrales. Tiene mejor pie para sacar la pelota que algún centrocampista del Madrid.

3 Asencio, Defensa Desbordado Tuvo un día tremendamente complicado con Budimir delante. El canario no consiguió dominar al croata y, para colmo, fue gran culpable del penalti de Courtois. Le faltó mucha contundencia en el despeje y el belga terminó derribando al delantero rojillo. En el segundo volvió a fallar, rompiendo el fuera de juego y dejándose superar con mucha facilidad. Salió en la foto de los dos tantos.

5 Álvaro Carreras, Defensa Discreto Partido sin más de Carreras. Arrancó muy bien, entrando por dentro y siendo un muro en defensa, pero cuando los blancos perdieron el control, bajó como todo el equipo. Sin ninguna incidencia en ataque y sin culpas en defensa.

6 Tchouaméni, Centrocampista Dominante Junto con Vincius, el único bueno del Real Madrid en El Sadar. Fue el único jugador en el centro del campo que estuvo activo y cortó muchos intentos de contra de los rojillos. Por arriba también ganó muchos duelos y ayudó a los dos centrales. Lleva una gran temporada.

3 Eduardo Camavinga, Centrocampista Perdido Otro partido desastroso de Camavinga. No es el primero esta temporada. El francés sigue sin saber de qué juega en el centro del campo. Además, perdió muchos balones y erró en jugadas muy simples. Se ganó el cambio en el minuto 63.

4 Arda Güler, Centrocampista Irregular Partido flojo del turco y prácticamente jugó todo el encuentro. Sin apenas provocar nada en ataque y muy blando en defensa. Osasuna encontró con facilidad su espalda y creó superioridades. Güler volvió a demostrar que es un jugador muy irregular.

7 Fede Valverde, Centrocampista Determinante Valverde acudió en el momento más importante para salvar al Madrid. No estaba siendo su mejor encuentro, pero asistió a Vinicius en el empate tras un gran eslalon individual. Lo cambió Arbeloa en el 74 y se marchó algo sorprendido por la decisión del técnico.

4 Kylian Mbappé, Delantero Apagado Mbappé tiene problemas en la rodilla desde hace semanas y se nota. Lleva unos cuantos encuentros sin chispa, sin acierto y sin ser importante. En El Sadar tuvo un remate muy claro que le sacó Javi Galán y marcó un tanto anulado por un claro fuera de juego. Muy poco del francés.

7 Vinicius Jr., Delantero Persistente No tuvo el punto de finura que demostró en Lisboa, pero lo intentó durante todo el encuentro. Fue el líder ofensivo de su equipo en un encuentro muy malo de Mbappé. Rosier lo aguantó con dificultades, pero tras muchos intentos consiguió marcar el gol del empate en el momento más importante.

5 Trent Alexander Arnold, Defensa Intermitente Cambió la cara al Real Madrid tras su entrada, pero duró poco. El único capaz de filtrar pases con calidad. Se salvó por un centímetro de no cometer penalti contra Víctor Muñoz, pero en la acción del 2-1 no fue con la contundencia necesaria para parar el ataque.

5 Brahim Díaz, Centrocampista Plano Mejoró a Camavinga sin apenas hacer nada. Pero tampoco hay mucho más que añadir.

SC Gonzalo García Torres, Delantero Intrascendente Entró para jugar por banda porque Arbeloa es incapaz de sacar a Mbappé del campo. No tuvo ninguna incidencia en el juego.