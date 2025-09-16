El 1x1 del Real Madrid contra el Olympique de Marsella

Xabi Alonso volvió a demostrar que él está por encima de todo y que este es su proyecto. Lo hizo con claras rotaciones, evitando el mal habitual de la sobrecarga de minutos en el que incurrió Carlo Ancelotti. A partir de ahí, que cada uno se lo tome como quiera. En concreto, Vinicius. Cinco partidos alejados de su rutina, que era la de completar los 90 minutos. En su lugar entró Rodrygo, mientras que en la otra banda formó Mastantuono.

Volvió a ganar en inferioridad -se reorganizó tras la roja- el Madrid gracias a dos penaltis transformados por Mbappé, el segundo, después de la expulsión de Carvajal. Lleva ya más de medio centenar de tantos con el club blanco. Por eso fue el más ovacionado de los jugadores blancos, pero gran parte de la atención mediática estuvo en el banquillo. Además de Vinicius, por el regreso de hombres como Bellingham o Camavinga, después de sus lesiones. Aunque fue un contratiempo físico el que marcó el inicio del partido: la lesión de Trent-Alexander Arnold, sustituido por Carvajal antes del minuto cinco de un partido descontrolado, donde el Madrid empezó con un asedio que también le causó disgustos atrás.

El conjunto blanco tiene una plantilla más larga que la temporada pasada y pretende explotarla en escenarios como el que plantea la Champions, donde cada encuentro es una película diferente, a diferencia de los bloques bajos que se encontrará frecuentemente en LaLiga. Tras una primera parte de acoso y derribo, en la segunda, el Real Madrid perdió el control del encuentro. Carvajal terminó expulsado tras encararse con Rulli y dejó en el alambre el lateral derecho. Xabi Alonso logró reordenar al equipo tras la roja.

8 Thibaut Courtois, Portero Salvador Europa no es LaLiga. El belga lo experimentó en carne propia en la primera mitad. El Marsella, como equipo instintivo que es, le puso en aprietos a la contra. Por primera vez en la temporada sintió la vulnerabilidad del pasado. De Zerbi le dio a sus jugadores la clara instrucción de finalizar. Volvió a ver cómo sus compañeros le exponían, pero respondió. Hizo tres paradas decisivas.

S.C. Trent Alexander Arnold, Defensa Lesionado Sus primeros tiempos con el Real Madrid no han sido como esperaba. No duró ni cinco minutos en el campo después de lesionarse en el bíceps femoral. Se marchó llevándose las manos a la cara y se marchó con preocupación. Xabi Alonso le acompañó en la retirada, antes de dejar su sitio en el once a Carvajal. No habrá retorno paulatino del capitán y el inglés ve cortada su progresión.

5 Eder Militao, Defensa Abrumado Se pasó toda la primera mitad corrigiendo a Huijsen, cuando lo primero que debería haber hecho es enmendarse a sí mismo. Aubameyang le desnudó en un mano a mano que casi se convierte en el segundo tanto del Marsella. Físicamente ha demostrado que es capaz de volver después de dos graves lesiones. Descontrolado, vio una amarilla.

5 Dean Huijsen, Defensa Desdibujado En un escenario de altura, se vio más exigido. No pudo ser el mediocentro infiltrado de partidos en los que no le presionan. Formó parte del error del tanto del Marsella, al exponer a Güler. Aubameyang le sacó de sus casillas. Los delanteros que son 'perros viejos' serán su asignatura más importante. Otro de los abroncados por un nervioso Xabi Alonso.

7 Álvaro Carreras, Defensa Constante Afilado en la salida de balón, generando las primeras ocasiones de ataque del Madrid, pero más expuesto, como el resto de sus compañeros, al no ser tan eficiente la línea de presión blanca. Con todo, el mejor defensa de Xabi Alonso. El único capaz de cocinarse sus acciones y que estaba atento a las marcas.

5 Fede Valverde, Centrocampista Desaparecido El sistema de Xabi Alonso no le favorece al uruguayo. Con Ancelotti tenía mucha más libertad y responsabilidad. En situaciones de emergencia funciona mejor. Optó por hacer pases sencillos después de varias pérdidas. Sin el despliegue físico del curso anterior, cuando fue el jugador más utilizado.

6 Tchouaméni, Centrocampista Resistente El jugador de campo más importante junto a Mbappé, sobre todo cuando el Real Madrid se rompe, como ocurrió en la primera mitad contra el Marsella. El único con templanza para recuperar y enlazar entre unas líneas que se rompieron en el asedio sin control del conjunto blanco.

4 Arda Güler, Centrocampista Superado Si hay algo que no le había permitido al turco ser un fijo en el once del Real Madrid era su endeblez en partidos de pierna dura como el que planteó el Olympique de Marsella. Se llevó una sonora bronca de Xabi Alonso por hacer una filigrana en ataque y falló, precisamente por su falta de contundencia, en el gol del conjunto francés.

5 Franco Mastantuono, Delantero Revolucionado El debutante más joven del Real Madrid en Champions. Un jugador con un desparpajo. Son tantos los saltos hacia adelante que ha hecho en los últimos meses que ha decidido afrontarlos con gambetas. Un futbolista que puede caerle en gracia, pero deberá tener cuidado con los 'egos'. Mbappé le sirvió una oportunidad clarísima al final del acto inicial y el argentino la desaprovechó. Después le recriminó no haberle cedido el balón por ser demasiado individualista. A partir de ahí, desapareció.

6 Rodrygo Goes, Delantero Reincorporado Quiere pescar en aguas revueltas. Xabi Alonso ha conseguido repescarle para la causa dándole la titularidad en partidos importantes como siempre son el debut en Champions. En las primeras acciones dio a entender que tiene más química con Mbappé que Vinicius. Forzó la acción del penalti que transformó el francés, pero fue de más a menos.

8 Kylian Mbappé, Delantero Decisivo Es el absoluto líder del Real Madrid. Los penaltis son suyos y todo lo demás también. Se movió entre líneas para desarmar el tejido francés. El primer intento, con una chilena, el resto, frustrados por Rulli. Pero a sus compañeros les ha quedado claro que él será quien levante los partidos. Por eso Mastantuono agachó la cabeza cuando recibió una reprimenda al no haberle cedido un balón. Aunque Rulli adivinó su intención, volvió a acertar en el segundo penalti. Sigue llevando a sus espaldas a este equipo.

3 Carvajal, Defensa Expulsado Salió sin calentar tras la lesión de Trent Alexander-Arnold. En su primer encontronazo con Weah, el atacante se sacó un disparo que casi se convierte en el primero del Marsella. En el segundo, le dio un golpe que lo dejó en el suelo. Vicios y virtudes del capitán, que recupera la titularidad a la fuerza. Se encaró frente con frente con Rulli, cometiendo un error impropio de su veteranía, pero en línea con el temperamento que mostró en el partido.

6 Brahim, Delantero Trabajador Hubo un tiempo en el que era el mejor revulsivo y, por su carácter e implicación, será de la confianza de Xabi Alonso. Se esforzó en defensa en un momento importante.

6 Vinicius Jr., Delantero Reivindicativo De no ser por la gestión de las ventanas, ni siquiera habría sido el primer cambio del Real Madrid, lo que habría aumentado el ruido sobre su situación con Xabi Alonso. Protagonista, incluso sin jugar, enseñando la marca 'Nike' de su ropa interior, competencia de Adidas, la que viste al club. Tras la expulsión de Carvajal, se convirtió en el protagonista absoluto y provocó el segundo penalti de la noche.