El 1x1 del Real Madrid ante Olympiacos

Con la presión de acumular tres partidos sin conocer la victoria, el Real Madrid visitaba a Olympiacos con la necesidad de ganar y de mejorar las sensaciones de lo mostrado hasta el momento.

Las cosas empezaron mal para los blancos, que salieron con poca intensidad al terreno de juego, pero de la mano de Mbappé los de Xabi Alonso encontraron la manera de remontar, aunque terminaron perdiendo la hora. Este es el 1x1 de SPORT:

6 Andriy Lunin, Portero Impotente Apareció en momentos importantes con paradas de mérito, pero se vio superado por la facilidad con la que los jugadores de Olympiacos remataron en el área en los goles.

6 Trent Alexander Arnold, Defensa Lanzador Volvió a exhibir su mejor atributo: el golpeo de balón. Aprovechó la línea adelantada de Olympiacos para poner pelotas peligrosas y tuvo varias acciones a balón parado llevando mucho peligro. Como siempre, mejor en ataque que en defensa, donde volvió a dejar muchas dudas.

6 Asencio, Defensa Cumplidor Partido sin alardes del central. Sufrió en más de una ocasión ante la corpulencia de El Kaabi y Taremi, pero supo solucionar varias situaciones y estuvo mucho más acertado que su compañero en el centro de la zaga. Su sustitución empeoró todavía más la defensa de área.

4 Álvaro Carreras, Defensa Perdido Le tocó jugar como central y tuvo un partido para olvidar, con pérdidas de balón importantes y poca contundencia en las acciones defensivas. Los delanteros del equipo griego remataron en sus narices como si nada. Le costó encontrar soluciones en salida de balón, especialmente en el inicio del encuentro.

5 Ferland Mendy, Defensa Rocoso No jugaba desde la final de la Copa del Rey, en la que se marchó lesionado a los 10 minutos, y firmó un partido relativamente sólido. Gelson Martins era un rival complicado y le puso en aprietos en más de una ocasión. Terminó con calambres.

6 Tchouaméni, Centrocampista Diluido Regresaba tras la lesión y demostró que para Xabi tiene que ser fundamental. No es el más creativo ni el mejor centrocampista, pero es el que da estabilidad a un equipo que tiende a romperse durante muchos minutos. Terminó jugando de central y ahí se le vieron las costuras.

6 Eduardo Camavinga, Centrocampista Irregular Capaz de lo mejor, dando un pase magistral a Mbappé, y de lo peor, con pérdidas que generan acciones de gol en contra. Sigue siendo un jugador al que le falta mucha consistencia, incapaz de asentarse con buen nivel durante varios partidos.

5 Fede Valverde, Centrocampista Intrascendente Jugó con más libertad que otras veces, actuando por el centro y por derecha en la primera parte y asentándose en el doble pivote después de que Tchouameni se colocara de central. Le faltó algo de intensidad en el primer gol, cometió una falta peligrosa y en ningún momento incidió en el juego.

7 Arda Güler, Centrocampista Vertical Desparecido en los primeros minutos. Volvió a conectar con Kylian Mbappé. Jugó como mediapunta y por momentos como extremo derecho, mucho más cerca del área rival y del francés. Sin Bellingham brilla más.

8 Vinicius Jr., Delantero Desatado Probablemente el mejor partido del brasileño en lo que llevamos de temporada. No logró marcar, pero dio un recital de regates, velocidad y asistencias para Mbappé, incluyendo un pase con el exterior excepcional. Nivel muy alto que recordó al Vinicius de hace dos años.

9 Kylian Mbappé, Delantero Imparable No perdonó la línea adelantada suicida de Olympiacos. Se dio un festín gracias a su velocidad y definición. Sin necesidad de hacer un partido estratosférico en lo que a intervenciones en jugada se refiere, marcó cuatro goles con una facilidad impresionante.

4 Dani Ceballos, Centrocampista Expuesto Salió para intentar que el Madrid tratara de controlar la pelota y el partido. Perdió muchos balones y terminó achicando aguas con ayudas defensivas atrás.

4 Jude Bellingham, Perjudicial Su salida empeoró al Real Madrid en todos los sentidos. Su búsqueda del gol evito que viera mejores opciones en jugadas claras y sus ayudas en defensa, como en el tercer gol de Olympiacos, se olvidó de de El Kaabi cuando estaba justo detrás.

4 Brahim, Delantero Insustancial Ni se le vio sobre el césped. Partido completamente intrascendente del atacante, que apenas tocó la pelota.