El 1x1 del Real Madrid contra el Mónaco

Primer gran partido de la temporada para el Real Madrid de Álvaro Arbeloa. El salmantino arrancó su andadura europea con una importante victoria para acercarse definitivamente al top-8 que le daría el pase directo a octavos de final sin pasar por los play-offs.

Mbappé volvió a ponerse la capa de héroe en el Bernabéu con sus dos tantos que han certificado la victoria blanca y Vinicius provocó cuatro goles en el encuentro. Arbeloa se marchará contento porque ha recuperado las buenas sensaciones de Mastantuono y Güler, hoy titulares en Champions.

Estas son las notas de SPORT del Real Madrid ante el Mónaco:

7 Thibaut Courtois, Portero Autoritario Incluso en días donde el Madrid mete muchos tantos, Courtois sigue siendo clave. El belga tuvo relativamente poco trabajo, pero cada vez que el Mónaco llegaba con algo de peligro, se encontraban con el gigante.

8 Fede Valverde, Centrocampista Dinámico Otro que ha vuelto tras la salida de Xabi Alonso. Valverde ahora vuelve a vivir cómodo en el lateral. Llegó con potencia por fuera, se metió entre líneas para combinar y asistió en el primer tanto de Mbappé y en el de Bellingham. Se marchó ovacionado por el Bernabéu.

6 Asencio, Defensa Condicionado Asencio solo pudo jugar media parte por unos problemas físicos. Con el partido sentenciado Arbeloa no quiso arriesgar y lo sustituyó. Tuvo muy poco trabajo durante sus minutos en el campo.

7 D. Huijsen, Defensa Correcto Primer encuentro seguro de Huijsen en mucho tiempo. El central no tuvo mucho trabajo y, cuando fallaba, los delanteros del Mónaco no aprovechaban las ocasiones. En el último tanto dejó pasar la pelota entre las piernas para dejar a Bellingham solo.

6 Eduardo Camavinga, Centrocampista Mejorado ¿Y si al final Camavinga es lateral y no centrocampista? En un partido muy cómodo para el Madrid, el francés se sintió mejor en la banda. Fue clave en la jugada del segundo tanto tras un toque de tacón tremendo para superar líneas. En defensa no tuvo mucho trabajo, aunque el Mónaco solo creó algo de peligro por las bandas.

6 Tchouaméni, Centrocampista Recuperador De las pocas malas noticias del Madrid fue la amarilla de Tchouameni. El francés se perderá el último duelo ante el Benfica por acumulación de amarillas. Durante el encuentro no tuvo ningún problema ante un centro del campo muy pobre del Mónaco. Recuperó varios balones importantes para salir rápido a la contra. Terminó jugando de central tras el cambio de Asencio.

7 Arda Güler, Centrocampista Reivindicado Se ha vuelto a ganar la titularidad tras el desastre de Albacate. Ante el Levante levantó al equipo y en Champions guió a los blancos a la victoria. Asistió en el tanto de Vinicius y filtró muchos pases al espacio de la defensa. Lo cambiaron en el 76 para darle descanso.

7 Jude Bellingham, Bellingham disfruta en este tipo de encuentros, sin control en el centro del campo y con mucha ida y vuelta. Recuperó muchos balones en la medular y terminó 'brindando' en los últimos minutos con un gran gol regateando al portero rival. Quiso contestar a las redes sociales en su celebración.

7 Franco Mastantuono, Delantero Intenso Mastantuno parece otro desde la llegada de Arbeloa. Su relación con Xabi no era la mejor y desde que el salmantino está al mando lo está jugando todo. Marcó un gran gol con la derecha y empezó la jugada del primer gol. El argentino volvió al rubio y parece que le vuelve a sonreir la vida.

9 Kylian Mbappé, Delantero Voraz Mbappé es un killer. Solo necesito un balón muerto en la frontal para abrir el marcador. El francés se movió por todo el ataque con un facilidad pasmosa, la defensa del Mónaco facilitó las cosas a un jugador que no necesita que se la faciliten.

9 Vinicius Jr., Delantero Eléctrico Volvió a reír tras muchos días en el Bernabéu. El brasileño se involucró en cuatro goles. Asistió en el segundo de Mbappé, en el primero de Mastantuno y provocó el gol anulado. Además, para terminar de redondear una buena noche, marcó un golazo. Vini volvió a sentir el apoyo de su público con alguna ovación tras su gol.

5 Dani Ceballos, Centrocampista Imprudente Ceballos regaló el único tanto del partido para el Mónaco. Intentó un pase sin mirar dentro del área y se la cedió a Teze para que marcara el 5-1. Entró en el descanso con el partido prácticamente cerrado y este tipo de errores le pueden costar caro.

5 Gonzalo García Torres, Delantero Secundario Entró con el partido muerto y con el Madrid pensando más en Villarreal que en la Champions. Intentó marcar su gol pero no lo encontró. Con la mejora de Mastantuono podría perder protagonismo.

SC Dani Carvajal, Defensa Progresivo No tuvo tiempo para hacer prácticamente nada. Carvajal sigue buscando su mejor versión tras sus graves lesiones y hoy volvió a tener minutos en la segunda parte.