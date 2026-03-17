El 1x1 del Real Madrid contra el Manchester City

Por la vía rápida tras un partido en superioridad. El Real Madrid no sufrió después de jugar ante un Manchester City con diez desde el minuto 20. Forzó la roja Vinicius, siempre decisivo en las eliminatorias, con un disparo en el que se inmoló Bernardo Silva. Courtois se retiró por protección, pero Lunin aguantó una mejor segunda parte de los de Guardiola.

Arbeloa salió con el once que le ha permitido consolidar su propuesta. Solo hizo un cambio obligado con respecto a la ida por obligación. Fran García por Mendy, lesionado. Con el canterano habló largo y tendido el técnico salmantino en la previa. Mbappé fue suplente, a la espera del desenlace del partido. Con Courtois como el inicio de todo y un ataque móvil buscando las espaldas del equipo inglés.

7 Thibaut Courtois, Portero Airbag En cualquier eliminatoria de Champions aparece el nombre del belga. Da igual cómo haya sido el argumento. En la ida salvó, con una mano que sólo el sabe de dónde salió, un cruce más angosto en el Etihad. Antes de la expulsión de Bernardo Silva tuvo dos intervenciones que evitaron un inicio más cardíaco. El único jugador que ha estado esta temporada, de forma constante, al nivel que de él se espera. Se esperará con impaciencia el diagnóstico de su lesión.

6 Trent Alexander Arnold, Defensa Indemne Liberado de funciones defensivas, por el 0-1 que dejó sentenciada la eliminatoria, se prodigó en la faceta que más disfruta: a la carrera, colgando centros. Pero fue hizo bueno a Doku, incluso con inferioridad numérica, por su incapacidad para hacerle una marca efectiva.

6 Antonio Rüdiger, Defensa Capataz Después de la incontinencia verbal que demostró en la previa, no siendo capaz de admitir su error en la acción con Rico, su discurso reistió mejor en el campo. Cuando no sufre desconexiones es uno de los centrales más solventes de Europa, por los kilómetros que acumula y también su intensidad.

7 Dean Huijsen, Defensa Corrector Como corrector, mucho mejor que a campo abierto. Se dedicó a achicar balones, con más o menos fortuna. Mejor con una pareja de baile como Rüdiger al lado. Se fue con buenas correcciones que le muestran el camino a seguir.

5 Fran García, Defensa Liberado Casi comete un penalti en una de sus primeras entradas. Otro de los que vio la luz con un partido abierto, que le permitió ser más expeditivo en labores ofensivas. Tuvo una oportunidad de oro con la lesión de Mendy y que Carreras está renqueante. Y eso que hace apenas unas semanas estaba haciendo las maletas para ir, precisamente, en Inglaterra.

6 Tchouaméni, Centrocampista Compás Una eliminatoria de las que permiten ganar jerarquía. Se ha convertido en un jugador imprescindible para el Madrid, un equipo que pagó 80 millones por él. Imprescindible para sostener el cambio de temperatura que quiso hacer Guardiola en la segunda parte del Bernabéu y en el arranque del Etihad. Bajó las revoluciones, como el resto de sus compañeros, tras quedarse en inferioridad.

6 Fede Valverde, Centrocampista Pulmón Rompiendo por dentro tuvo una primera oportunidad clarisima. Solo con sumar una página más a su cronología reciente le habría servido para evitar todo lo demás.

6 Thiago Pitarch, Centrocampista Maduro El jugador que más se ofrece, con una energía inagotable, aunque esté aprendiendo en un contexto de entreguerras. Le ha tocado una responsabilidad muy complicada y no puede llegar a todo. Como le pasó ante Doku en la acción del tanto del empate. Pero todo lo que le venga a partir de aquí le vendrá en contextos más favorables.

5 Arda Güler, Centrocampista Ausente Tiene una capacidad para hacer goles descomunales, como contra el Elche, pero también para disolverse en partidos cambiantes como el del Etihad. Se enzarzó en varias discusiones en la primera y tuvo poco peso en el juego de un Madrid que necesitaba control.

6 Brahim, Delantero Percutor Hizo una jugada maradoniana en la primera, dejando en el suelo a un rival, pero no pudo aprovechar tanto como quisiera su punta de velocidad ante una zaga desvencijda, donde Khusanov se multiplicó para achicar los múltiples huecos que dejó un equipo volcado en inferioridad.

8 Vinicius Jr., Delantero Goleador Llevaba tres partidos en latencia. Había fallado el penalti de la ida, con una 'paradinha' absurda, pero forzó la acción que definió la eliminatoria. Un penalti de Bernardo Silva por mano, lo que tradicionalmente se llama como 'zamorana'. La celebración posterior, haciendo el gesto de los 'lloros' contra el fondo del Etihad que exhibió un pancarta en su contra el curso pasado, para su particular lista de enemigos. Personalidad sin aristas, con todo lo que eso conlleva, como en el tanto de la victoria.

7 Andriy Lunin, Portero Serio Salió en el descanso para proteger a Courtois, quien sufrió molestias musculares en el abductor derecho. El ucraniano pasó de la inactividad a la acción con trabajo, porque el City empujó por honor en la segunda mitad. Era un escenario que le traía buenos recuerdos, con aquella tanda ahora convertida en documental.

6 Kylian Mbappé, Delantero Retornado Apareció el jugador franquicia con la eliminatoria ya resuelta, en la que no fue necesario su aporte para que el Madrid pasase. En su primer acción, remate con escorzo, evitando un contacto excesivo. Todo con él sigue siendo un misterio. Se llevó una amarilla absurda.

6 Manuel Ángel, Centrocampista Activo Si por algo se recordará a Arbeloa, pase lo que pase en la temporada, es por una apuesta real en la cantera. 'Mami' es la viva prueba de ello. El otro día tuvo la desgracia de meter un gol en propia con poca reponsabilidad, aunque si quiere consolidarse tendrá que seguir acumulando minutos de calidad. Tambi´n tiene que regular su ímpetu.

S.C. Eduardo Camavinga, Centrocampista Relegado Ha perdido el sitio. Es un jugador de rotación con un mercado abierto. Arbeloa confía en él menos que en los demás por la falta de rigor que tiene en según qué acciones.