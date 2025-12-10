Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

REAL MADRID

El 1x1 del Real Madrid contra el Manchester City

Los blancos han perdido otra vez en el Santiago Bernabéu, ahora en partido de Champions

Rodrygo vuelve a marcar 32 partidos después

Champions

Ferran Correas

El Real Madrid suma una nueva decepción. Tras la derrota contra el Celta, nuevo partido perdido en el Bernabéu contra un Manchester City que supo remontar el gol inicial de Rodrygo. Habrá que ver lo que pasa con un Xabi Alonso que no acaba de dar con la tecla y que cada vez está más cuestionado.

Estas son las valoraciones de los jugadores de Xabi Alonso:

Thibaut Courtois, Portero7

Salvador

Estuvo algo blando en el primer gol del City, pero salvó el tercero en una doble parada Haaland y Cherki y después en un disparo cruzado de Doku. De los mejores del Madrid

Fede Valverde, Centrocampista5

Incómodo

No le gusta jugar de lateral, pero tuvo que hacerlo ante las bajas. Doku fue una pesadilla para el uruguayo, que se prodigó poco en ataque por la banda

Asencio, Defensa4

Superado

Se las tuvo con Haaland en varias acciones y lo pasó mal en las ayudas a Fede Valverde cuando tuvo que frenar a Doku. Silbado por su público

Antonio Rüdiger, Defensa4

Inconsciente

Cometió un penalti claro sobre Haaland que el noruego transformó. No era necesaria la falta. Hace unos cuantos así cada partido. Le perdonaron la expulsión. Está muy lejos de su mejor versión

5

Tranquilo

Recuperó el balón que acabó significando el gol de Rodrygo y realizó alguna excursión más al ataque. Tuvo menos trabajo en defensa que el otro lateral hasta que salió Savinho. Entonces, sufrió más

Tchouaméni, Centrocampista4

Inadvertido

Aportó muy poco en la construcción y sufrió con las rápidas transiciones del equipo de Guardiola. Mal partido del centrocampista francés

Dani Ceballos, Centrocampista4

Inocuo

Una de las sorpresas en la alineación del Real Madrid. Tuvo 66 minutos en los que demostró muy poco. Tuvo mucho más balón y los blancos se dedicaron a poner velocidad en ataque, por lo que poco pudo hacer

Jude Bellingham,5

Irregular

Buen pase en profundidad a Rodrygo en el gol, pero Gvardiol le ganó la partida en el gol del empate. Tuvo una clara al inicio de la segunda mitad pero remató alto y mal

Rodrygo Goes, Delantero7

Recuperado

Xabi Alonso quiso agitar el equipo con él. Muy activo durante todo el partido, inauguró el marcador con un disparo cruzado. No marcaba desde el 4 de marzo de este año

Gonzalo García Torres, Delantero5

Invisible

Sustituto de Mbappé, el canterano presionó y descargó balones, pero sus compañeros no lo buscaron ni lo vieron nunca en el área. El primer cambio, lo más fácil

Vinicius Jr., Delantero5

Fallón

Celebró un penalti que le pitaron nada más empezar el partido pero que el VAR anuló porque la falta era fuera del área. Falló un gol tras un pase de Rodrygo y un par en dos centros al área

Arda Güler, Centrocampista5

Lanzador

Peligroso en las jugadas a balón parado y poca cosa más

Brahim, Delantero5

Desaparecido

Entró cuando el Real Madrid buscaba el empate y entró muy poco en juego

Endrick, Delantero6

Recurso

Solo once minutos había jugado esta temporada. Salió y estuvo a punto de empatar con un cabezazo al larguero

