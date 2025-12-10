REAL MADRID
El 1x1 del Real Madrid contra el Manchester City
Los blancos han perdido otra vez en el Santiago Bernabéu, ahora en partido de Champions
El Real Madrid suma una nueva decepción. Tras la derrota contra el Celta, nuevo partido perdido en el Bernabéu contra un Manchester City que supo remontar el gol inicial de Rodrygo. Habrá que ver lo que pasa con un Xabi Alonso que no acaba de dar con la tecla y que cada vez está más cuestionado.
Estas son las valoraciones de los jugadores de Xabi Alonso:
Thibaut Courtois, Portero
Salvador
Estuvo algo blando en el primer gol del City, pero salvó el tercero en una doble parada Haaland y Cherki y después en un disparo cruzado de Doku. De los mejores del Madrid
Fede Valverde, Centrocampista
Incómodo
No le gusta jugar de lateral, pero tuvo que hacerlo ante las bajas. Doku fue una pesadilla para el uruguayo, que se prodigó poco en ataque por la banda
Asencio, Defensa
Superado
Se las tuvo con Haaland en varias acciones y lo pasó mal en las ayudas a Fede Valverde cuando tuvo que frenar a Doku. Silbado por su público
Antonio Rüdiger, Defensa
Inconsciente
Cometió un penalti claro sobre Haaland que el noruego transformó. No era necesaria la falta. Hace unos cuantos así cada partido. Le perdonaron la expulsión. Está muy lejos de su mejor versión
Álvaro Carreras, Defensa
Tranquilo
Recuperó el balón que acabó significando el gol de Rodrygo y realizó alguna excursión más al ataque. Tuvo menos trabajo en defensa que el otro lateral hasta que salió Savinho. Entonces, sufrió más
Tchouaméni, Centrocampista
Inadvertido
Aportó muy poco en la construcción y sufrió con las rápidas transiciones del equipo de Guardiola. Mal partido del centrocampista francés
Dani Ceballos, Centrocampista
Inocuo
Una de las sorpresas en la alineación del Real Madrid. Tuvo 66 minutos en los que demostró muy poco. Tuvo mucho más balón y los blancos se dedicaron a poner velocidad en ataque, por lo que poco pudo hacer
Jude Bellingham,
Irregular
Buen pase en profundidad a Rodrygo en el gol, pero Gvardiol le ganó la partida en el gol del empate. Tuvo una clara al inicio de la segunda mitad pero remató alto y mal
Rodrygo Goes, Delantero
Recuperado
Xabi Alonso quiso agitar el equipo con él. Muy activo durante todo el partido, inauguró el marcador con un disparo cruzado. No marcaba desde el 4 de marzo de este año
Gonzalo García Torres, Delantero
Invisible
Sustituto de Mbappé, el canterano presionó y descargó balones, pero sus compañeros no lo buscaron ni lo vieron nunca en el área. El primer cambio, lo más fácil
Vinicius Jr., Delantero
Fallón
Celebró un penalti que le pitaron nada más empezar el partido pero que el VAR anuló porque la falta era fuera del área. Falló un gol tras un pase de Rodrygo y un par en dos centros al área
Arda Güler, Centrocampista
Lanzador
Peligroso en las jugadas a balón parado y poca cosa más
Brahim, Delantero
Desaparecido
Entró cuando el Real Madrid buscaba el empate y entró muy poco en juego
Endrick, Delantero
Recurso
Solo once minutos había jugado esta temporada. Salió y estuvo a punto de empatar con un cabezazo al larguero
