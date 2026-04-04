Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barça PSGCasademont Zaragoza - BarçaAlonsoLamine YamalSamu LópezNico WilliamsEric GarciaEntrenadoresSergio PeinadoPedro SánchezLesiones BarçaSemifinales FA CupTour FlandesTour Flandes PalmarésToni CuquerellaJuan Gómez JuradoAday MaraFinal March Madness 2026Badalona - Barcelona horarioCuándo juega AlcarazTopuriaMaldiniÁlvaro BenitoGobierno
instagramlinkedin

REAL MADRID

El 1x1 del Real Madrid ante el Mallorca

Las notas de los jugadores blancos tras la derrota que deja la Liga muy tocada en Son Moix ante el Mallorca

Resumen, goles y highlights del RCD Mallorca 2 - 1 Real Madrid de la jornada 30 de LaLiga EA Sports / LALIGA

Toni Munar

Toni Munar

El Real Madrid cayó en Son Moix ante un Mallorca que demostró un cáracter inmenso para seguir un año más en Primera División. Un tanto de Militao dio esperanzas a los blancos en los minutos finales, pero Vedat Muriqi rebentó la Liga en el último minuto. El kosovar dejó media liga en bandeja para el Barça.

Lo mejor para el Madrid fue la vuelta de Militao con gol, pero lo peor es que hay muchos jugadores muy lejos de su nivel. El encuentro de Bellingham, Camavinga o Carreras fue para dejarlos en el banquillo varios duelos.

Noticias relacionadas

Las notas de los jugadores del Real Madrid para SPORT:

Andriy Lunin, Portero5

Andriy Lunin, Portero

Inédito

No pudo hacer nada en el gol de Manu Morlanes, ni en el de Vedat Muriqi. El ucraniano se quedó totalmente vendido por su defensa. Dos tiros a puerta, dos goles.

Trent Alexander Arnold, Defensa5

Trent Alexander Arnold, Defensa

Vulnerable

Otro partido muy flojo de Trent, que terminó salvando en los minutos finales. El inglés no tuvo a un extremo puro durante el partido, pero fue nulo en defensa. Sufrió mucho en las subidas de Mojica y, en ataque, fue inofensivo hasta el centro que dio el empate a uno.

Antonio Rüdiger, Defensa6

Antonio Rüdiger, Defensa

Exigido

Sufrió ante el poderío del ‘Pirata’ Muriqi. El kosovar, dominante en el juego aéreo, le obligó a emplearse al máximo durante todo el encuentro. Aun así, logró imponerse en varios duelos por alto, aunque sin incidencia en las acciones a balón parado. En el tanto decisivo no pudo ante el poderío de Muriqi dentro del área.

D. Huijsen, Defensa4

D. Huijsen, Defensa

Superado

Sufrió muchísimo ante Muriqi y Luvumbo. El kosovar le ganó todas por arriba y el angoleño por velocidad. Con la vuelta de Militao parece que su puesto en el once se va a caer. No genera nada de seguridad a sus compañeros. Arbeloa lo señaló, cambiándolo en el 61.

Álvaro Carreras, Defensa4

Álvaro Carreras, Defensa

Errático

Desesperante. El gallego volvía al once tras unos cuantos encuentros fuera por lesión y no dio pie con bola. Fallos sin presión, Maffeo le ganó la espalda con mucha facilidad y sin incidencia en ataque. Todo mal.

Tchouaméni, Centrocampista5

Tchouaméni, Centrocampista

Diluido

El juego del Madrid se refleja en los partidos del francés y de Arda Güler. Los dos arrancaron bien, encontrando equilibrio dentro del área, pero a partir del primer gol de Morlanes se diluyeron y el Madrid se perdió sobre el césped.

Manuel Ángel, Centrocampista5

Manuel Ángel, Centrocampista

Voluntarioso

El pobre Manuel Ángel tuvo un debut de titular muy incómodo. El joven centrocampista lo intentó, pero no pudo aguantar mucho sobre el terreno de juego. Activo durante el choque, luchó contra jugadores más poderosos que él, pero terminó siendo cambiado en el 61.

Eduardo Camavinga, Centrocampista3

Eduardo Camavinga, Centrocampista

Desbordado

Otro día más fue el más señalado. Camavinga ha perdido todo lo que un día demostró. Sin capacidad de conducción, de creación, y sobre todo muy despistado en defensa. En el gol de Morlanes se durmió y dejó al centrocampista totalmente solo. Además, perdió una infinidad de pelotas en el centro del campo.

Arda Güler, Centrocampista6

Arda Güler, Centrocampista

Intermitente

Arrancó muy bien, encontrando a Mbappé con mucha facilidad. El turco le dejó tres veces ante Leo Román, pero el portero de Ibiza estuvo enorme. Tras el gol del Mallorca, el centro del campo del Madrid se vino abajo, en gran parte por la desaparición de Güler. Fue sustituido en los últimos minutos por Pitarch.

Brahim Díaz, Centrocampista5

Brahim Díaz, Centrocampista

Desaparecido

Muy muy poco de Brahim Díaz. El marroquí jugó de maravilla ante el City, pero en Son Moix no demostró ese nivel. Prácticamente no tocó el balón en los 75 minutos que jugó.

Kylian Mbappé, Delantero5

Kylian Mbappé, Delantero

Fallón

Fue un peligro constante para el Mallorca durante toda la primera parte. Conectó bien con Güler, pero le faltó lo más importante: el acierto. En la primera parte falló tres muy claras. A partir de la segunda, desapareció. Se nota que sigue muy lejos de su pico de forma.

Vinicius Jr., Delantero5

Vinicius Jr., Delantero

Impreciso

Entró para intentar revolucionar el encuentro, pero no pudo con Maffeo. El brasileño llegaba tocado del perón y se vio sobre el césped. Encaró durante sus minutos en el campo, pero no consiguió llegar a la portería de Leo Román.

Jude Bellingham,3

Jude Bellingham,

Desconectado

Bellingham está fatal. Entró al campo y el Madrid bajó incluso más el nivel. Ni físicamente, ni mentalmente, ni por calidad, no le sale nada al inglés. Perdió muchas pelotas y dio alas al Mallorca cuanto más cansados estaban.

Eder Militao, Defensa7

Eder Militao, Defensa

Esperanzador

Su vuelta da muchas esperanzas al Madrid y Arbeloa. Con todos los problemas de lesiones que tiene el conjunto blanco, su vuelta es prioritaria. Dio esperanzas al Madrid con un cabezazo imponente desde muy lejos para igualar el choque en los minutos finales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL