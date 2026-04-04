El 1x1 del Real Madrid ante el Mallorca

El Real Madrid cayó en Son Moix ante un Mallorca que demostró un cáracter inmenso para seguir un año más en Primera División. Un tanto de Militao dio esperanzas a los blancos en los minutos finales, pero Vedat Muriqi rebentó la Liga en el último minuto. El kosovar dejó media liga en bandeja para el Barça.

Lo mejor para el Madrid fue la vuelta de Militao con gol, pero lo peor es que hay muchos jugadores muy lejos de su nivel. El encuentro de Bellingham, Camavinga o Carreras fue para dejarlos en el banquillo varios duelos.

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Las notas de los jugadores del Real Madrid para SPORT:

5 Andriy Lunin, Portero Inédito No pudo hacer nada en el gol de Manu Morlanes, ni en el de Vedat Muriqi. El ucraniano se quedó totalmente vendido por su defensa. Dos tiros a puerta, dos goles.

5 Trent Alexander Arnold, Defensa Vulnerable Otro partido muy flojo de Trent, que terminó salvando en los minutos finales. El inglés no tuvo a un extremo puro durante el partido, pero fue nulo en defensa. Sufrió mucho en las subidas de Mojica y, en ataque, fue inofensivo hasta el centro que dio el empate a uno.

6 Antonio Rüdiger, Defensa Exigido Sufrió ante el poderío del ‘Pirata’ Muriqi. El kosovar, dominante en el juego aéreo, le obligó a emplearse al máximo durante todo el encuentro. Aun así, logró imponerse en varios duelos por alto, aunque sin incidencia en las acciones a balón parado. En el tanto decisivo no pudo ante el poderío de Muriqi dentro del área.

4 D. Huijsen, Defensa Superado Sufrió muchísimo ante Muriqi y Luvumbo. El kosovar le ganó todas por arriba y el angoleño por velocidad. Con la vuelta de Militao parece que su puesto en el once se va a caer. No genera nada de seguridad a sus compañeros. Arbeloa lo señaló, cambiándolo en el 61.

4 Álvaro Carreras, Defensa Errático Desesperante. El gallego volvía al once tras unos cuantos encuentros fuera por lesión y no dio pie con bola. Fallos sin presión, Maffeo le ganó la espalda con mucha facilidad y sin incidencia en ataque. Todo mal.

5 Tchouaméni, Centrocampista Diluido El juego del Madrid se refleja en los partidos del francés y de Arda Güler. Los dos arrancaron bien, encontrando equilibrio dentro del área, pero a partir del primer gol de Morlanes se diluyeron y el Madrid se perdió sobre el césped.

5 Manuel Ángel, Centrocampista Voluntarioso El pobre Manuel Ángel tuvo un debut de titular muy incómodo. El joven centrocampista lo intentó, pero no pudo aguantar mucho sobre el terreno de juego. Activo durante el choque, luchó contra jugadores más poderosos que él, pero terminó siendo cambiado en el 61.

3 Eduardo Camavinga, Centrocampista Desbordado Otro día más fue el más señalado. Camavinga ha perdido todo lo que un día demostró. Sin capacidad de conducción, de creación, y sobre todo muy despistado en defensa. En el gol de Morlanes se durmió y dejó al centrocampista totalmente solo. Además, perdió una infinidad de pelotas en el centro del campo.

6 Arda Güler, Centrocampista Intermitente Arrancó muy bien, encontrando a Mbappé con mucha facilidad. El turco le dejó tres veces ante Leo Román, pero el portero de Ibiza estuvo enorme. Tras el gol del Mallorca, el centro del campo del Madrid se vino abajo, en gran parte por la desaparición de Güler. Fue sustituido en los últimos minutos por Pitarch.

5 Brahim Díaz, Centrocampista Desaparecido Muy muy poco de Brahim Díaz. El marroquí jugó de maravilla ante el City, pero en Son Moix no demostró ese nivel. Prácticamente no tocó el balón en los 75 minutos que jugó.

5 Kylian Mbappé, Delantero Fallón Fue un peligro constante para el Mallorca durante toda la primera parte. Conectó bien con Güler, pero le faltó lo más importante: el acierto. En la primera parte falló tres muy claras. A partir de la segunda, desapareció. Se nota que sigue muy lejos de su pico de forma.

5 Vinicius Jr., Delantero Impreciso Entró para intentar revolucionar el encuentro, pero no pudo con Maffeo. El brasileño llegaba tocado del perón y se vio sobre el césped. Encaró durante sus minutos en el campo, pero no consiguió llegar a la portería de Leo Román.

3 Jude Bellingham, Desconectado Bellingham está fatal. Entró al campo y el Madrid bajó incluso más el nivel. Ni físicamente, ni mentalmente, ni por calidad, no le sale nada al inglés. Perdió muchas pelotas y dio alas al Mallorca cuanto más cansados estaban.