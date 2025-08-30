El 1x1 del Real Madrid - Mallorca

El Real Madrid logró el pleno de puntos en las tres primeras jornadas en un partido de dos caras. El Mallorca ofreció una versión trabajada que le permitió batir a Courtois por primera vez en la temporada y obligó a una remontada. Hasta tres goles le anularon al equipo blanco en un encuentro que llevó a su terreno gracias al físico. Carreras, el mejor de los madridistas, junto a Güler, mientras que Vinicius se ha reconciliado con el Bernabéu (por ahora).

Xabi Alonso quiere que la competencia sea el motor de esta temporada. Devolvió a la titularidad a Vinicius y a Trent Alexander-Arnold después de demostrarles que no hay ningún jugador inamovible. Lo que tiene muy claro es el esquema 4-3-3, aunque en posiciones como el extremo derecho está abierta la pugna, pese a la segunda titularidad de Mastantuono. Pero los resultados empujan al Real Madrid y llega sin tropiezos al primer parón de selecciones.

En SPORT repasamos el 1x1 de los jugadores del Real Madrid ante el Mallorca:

6 Thibaut Courtois, Portero Reformado Su rol ha cambiado con Xabi Alonso. Ante el Mallorca encajó su primer gol. Se quedó a media salida y después vio cómo sus defensas se enmarañaban sin ser capaces de impedir el remate de Muriqi. Repelió un disparo de Valjent en la segunda, pero vio pasar por sus alrededores el peligro del Mallorca.

6 Trent Alexander Arnold, Defensa Advertido La competitividad que abrió la titularidad de Carvajal le favoreció. Explotó su mejor virtud, el pase largo, para servir dos balones a Mbappé. Uno de ellos fue exitoso, pero el francés estaba ligeramente en fuera de juego. Se animó con la aceleración del Real Madrid al filo del descanso.

6 Eder Militao, Defensa Introspectivo Sigue ganando minutos para su consolidación en el eje de una zaga que parece inalterable. Aunque todavía tiene exceso de confianza en según que acciones. La prueba de fuego de la defensa blanca será ante un conjunto que juegue al espacio, cuando más disfruta el Real Madrid. Si hay desorden táctico, como sucedió en la segunda mitad, la tarea se complica. Se llevó una amarilla merecida tras contar una contra clara al final del encuentro.

6 Dean Huijsen, Defensa Ambivalente Tiene madera para ser un central generacional. Lo demuestra en la salida de balón y en acciones como la asistencia que concedió a Güler en el gol del empate del Real Madrid. Pero todavía adolece de falta de concentración en lances como el que propició el primer tanto del Mallorca.

9 Álvaro Carreras, Defensa Salvador Su puesta en escena con el Real Madrid está siendo muy buena. Ha sabido encontrar su sitio con personalidad. De sus botas nació la jugada ensayada que permitió el empate blanco. Ha entendido que es mejor actuar por libre con una figura como Vinicius por delante. Corona línea de fondo con facilidad y no negocia en los repliegues. Salvó el empate del Mallorca cuando el encuentro entró el caos. Se lanzó a la heroica para evitar bajo palos el tanto de Samú Costa.

6 Tchouaméni, Centrocampista Oxígeno Uno de los jugadores más sólidos del Real Madrid, pero que perdió la marca en el primer gol del Mallorca. Se recompuso para darle oxígeno al equipo, tanto en la salida de balón como en las coberturas. En sintonía con la línea de tres que ha formado junto a Güler y Valverde. Sufre cuando hay descontrol, como sucedió en el segundo acto.

6 Fede Valverde, Centrocampista Obrero Otro de los jugadores que han cambiado su papel con Xabi Alonso. Ahora tiene la responsabilidad de tareas menos vistosas. No se aprovecha tanto su empuje como su capacidad para cerrar atrás y complementarse con Güler. Juega más lejos del área en un equipo dominador que no necesita su empuje. Habrá que verle en el tiempo sosteniendo esta nueva personalidad.

8 Arda Güler, Centrocampista Importante El turco se ha adaptado a la perfección a su nuevo rol de interior y volante. Culminó una jugada de pizarra del Real Madrid que supuso el empate. Estuvo activo en todas las jugadas de peligro. Al borde del descanso encontró una mano dura de Leo Román para evitar el doblete. Aportó en todas las facetas, también en la recuperación.

6 Franco Mastantuono, Delantero Explorador Volvió a ser titular e insistió en su oportunidad.Busca acomodarse siempre el balón en la zurda para obtener el pase o disparo ideal. Aunque en la primera parte se sintió frustrado, en la segunda se desquitó con una gran jugada que parecía ser el tercer gol del Real Madrid. El VAR vio mano de Güler y apaciguó lo que podía ser un acierto en el casillero del argentino.

7 Vinicius Jr., Delantero Reivindicativo El brasileño está de vuelta, con todo lo que eso conlleva. Se activó desde el principio. Ha entendido lo que comúnmente se da en llamar como 'jarabe de banquillo'. En la primera parte mostró una versión atrevida que culminó con un gol desde la frontal: un zurdazo tras un gran recorte. Firmó la paz con el Bernabéu pidiéndole ánimos en una noche acalorada.

6 Kylian Mbappé, Delantero Anulado No necesita brillar para ser un jugador determinante. Busca y explora todos los espacios, aunque en la primera mitad tuvo éxito en dos jugadas que resultado fuera de juego y malogró una gran jugada de Güler cuando el Bernabéu ya cantaba gol. Estuvo más acertado en otros partidos. Se relamió con una falta muy peligrosa que forzó Carreras.

5 Brahim Díaz, Centrocampista Secundario Un jugador que tendrá que buscar su sitio en el Real Madrid, pero que, con el desplazamiento de Rodrygo a la banda izquierda, tiene una ventana de oportunidad.

5 Rodrygo Goes, Delantero Después de vivir un largo verano pendular y en la rampa de salida, queda claro que se disputará el puesto de extremo izquierdo con Vinicius.

5 Dani Ceballos, Centrocampista Continuará Otro de los que dieron la cara después de que Xabi Alonso confirmase su continuidad en el Real Madrid, donde seguirá teniendo un papel secundario.

6 Carvajal, Defensa Renacido A pesar del buen arranque de Trent ante el Mallorca, el internacional español, que volverá con la selección, sabe que tendrá sus partidos como titular por las condiciones y veteranía que atesora.