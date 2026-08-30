El 1x1 del Real Madrid ante el Málaga

El Real Madrid volvió a sumar los tres puntos y ya se pone en lo más alto de la tabla con un nueve de nueve. Los blancos no sufrieron para ganar a un Málaga recién ascendido y sentenciaron el encuentro en la primera parte con una exhibición de Bellingham y Mbappé.

Estas son las notas de los jugadores blancos para SPORT

6 Thibaut Courtois, Portero Plácido Es difícil evaluar el encuentro del belga, porque prácticamente no tuvo trabajo. El Málaga no realizó ni un solo disparo a puerta durante los primeros 70 minutos y Courtois apenas tuvo que intervenir. Con el Madrid más relajado en el tramo final, sí tuvo que hacer alguna parada, pero sin excesivas complicaciones. Partido plácido para el guardameta.

8 Trent Alexander Arnold, Defensa Desatado Uno de sus mejores encuentros desde su llegada a Madrid. Cuando Trent no tiene que preocuparse tanto de su espalda y puede vivir con el balón en los pies, juega a otro nivel. El inglés se mostró mucho más suelto y participativo, asistió a Mbappé en el tercer tanto y estuvo muy cerca de marcar su propio gol.

7 Antonio Rüdiger, Defensa Contundente Volvió a ser el Rüdiger poderoso en los duelos aéreos y rápido para impedir que los delanteros del Málaga pudieran girarse. El alemán firmó un partido muy sólido, imponiéndose en los choques y transmitiendo seguridad atrás. Aprovechó la oportunidad que le dio Mourinho con los cambios y respondió con autoridad.

7 D. Huijsen, Defensa Solvente Huijsen ha comenzado la temporada en un nivel que ilusiona al madridismo. El central se muestra cada vez más cómodo con el estilo de juego de Mourinho, que le permite explotar mejor sus virtudes con balón y en la salida. Apenas sufrió en defensa, en un partido en el que el Málaga tuvo muchas dificultades para generar peligro. Sigue creciendo y mejorando poco a poco.

7 Cucurella, Defensa Sólido Primer encuentro como titular con el Real Madrid y buenas sensaciones para el lateral. Vivió un partido muy tranquilo, sin apenas conceder espacios y neutralizando los intentos del Málaga por su banda. Sin grandes alardes, cumplió con solvencia y firmó unos buenos primeros minutos desde el inicio para el campeón del mundo.

6 Fede Valverde, Centrocampista Serio Partido serio del capitán blanco, aunque comenzó algo desubicado. El Málaga intentó tener la posesión y durante algunos minutos se hizo evidente que al centro del campo madridista le faltaba algo de calidad con balón. Valverde cumplió sin alardes, trabajando y sosteniendo al equipo, aunque todo apunta a que en los grandes partidos será otro quien lleve la batuta.

5 Eduardo Camavinga, Centrocampista Descentrado Sigue sin encontrar su sitio. En uno de los partidos más plácidos del Real Madrid, Camavinga volvió a dejar dudas y terminó incluso con algunos pitos de la grada. Continúa tomando malas decisiones y, además, está lejos de imponerse físicamente como acostumbra. Su situación empieza a complicarse y al Madrid no le resultará sencillo encontrar una salida para el centrocampista.

6 Brahim Díaz, Centrocampista Intermitente Dejó muchos detalles de calidad ante su exequipo, pero le faltó traducirlos en producción. Brahim fue titular y disputó 65 minutos, aunque no terminó de dar el golpe sobre la mesa que necesita para ganarse un papel más importante en los planes de Mourinho.

9 Jude Bellingham, Imperial Bellingham sigue en modo Mundial. El inglés ha recuperado su mejor versión y volvió a mostrarse poderoso, dominante y determinante en el centro del campo. Fue protagonista absoluto del encuentro con un auténtico golazo y provocando el segundo tanto de los blancos. Este es el Bellingham que deslumbró en su primer curso como madridista.

7 Vinicius Jr., Delantero Irregular Sigue siendo la nota más negativa de la línea ofensiva. El brasileño aún no está del todo fino y, pese a disponer de espacios para hacer daño, volvió a tomar malas decisiones en los metros finales. Buscó su gol, pero le faltó precisión y claridad. A Mourinho solo le queda recuperar la mejor versión de su estrella, aunque terminó asistiendo a Güler en el cuarto.

9 Kylian Mbappé, Delantero Imparable Mbappé flota sobre el césped. El francés está rápido, habilidoso y ágil, una combinación que le convierte prácticamente en imparable. No falló a su cita con el gol y volvió a demostrar su capacidad para marcar diferencias. Ya suma cuatro tantos y se coloca como máximo goleador del campeonato.

5 Yan Diomande, Delantero Discreto Diomandé sigue sin arrancar de inicio. El costamarfileño volvió a comenzar en el banquillo y entró en la segunda parte, aunque no terminó de estar fino en ataque. Además, se llevó un buen susto cuando el árbitro señaló penalti por una acción suya, aunque finalmente el VAR corrigió la decisión y anuló la pena máxima. Unos minutos sin demasiado brillo.

6 Bernardo Silva, Centrocampista Correcto Entró en la segunda parte para ocupar el sitio de Valverde en el centro del campo. El portugués aportó criterio, ayudando al equipo a controlar el partido en un tramo ya dominado por los blancos. Sin grandes alardes, cumplió con su cometido.