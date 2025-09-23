El 1x1 del Real Madrid contra el Levante

Xabi Alonso es un entrenador indescifrable. No ha repetido una vez once titular y, por supuesto, en una jornada de tres partidos nunca va a haber repeticiones. El entrenador vasco está moviendo las piezas y probando escenarios de cara a una temporada que será muy larga para el conjunto blanco. Frente al Levante, ni los más cercanos fueron capaces de ordenar las piezas y empezaron las filtraciones hasta que el tapete por fin mostró cómo formaban los jugadores madridistas.

Tampoco lo tuvieron claro los futbolistas, que se movieron en un esquema de tres centrales atrás, formando en esta línea Carreras -rinde en cualquier posición-, Asencio y Huijsen; con Fran García y Mastantuono en los flancos. Fue titular Vinicius, lo que aumentó el foco sobre el brasileño, algo que aprovechó. En el centro del campo fue titular Ceballos, con Arda Güler de regreso al once. Un partido intersemanal, con todo lo que ello supone en términos de desgaste para cualquier equipo.

Arrancó el Madrid como un conjunto demasiado largo, pero en cuanto encontró los espacios, se deshizo del Levante, liderado por un Vinicius redentor, que, con espuelazo abrió la veda que amordazó al equipo granota, superado a las carreras por los de Xabi Alonso. En la segunda, el partido cambió de cara con el tanto de Etta Eyong, pero un Mbappé estelar, con un penalti y un remate eficaz, aplacó cualquier resistencia del equipo granota.

6 Thibaut Courtois, Portero Dubitativo Con el campo muy rápido, sufrió con algunas cesiones arriesgadas que le hicieron en la primera parte. Vio pasar la pelota en las dos ocasiones claras que tuvo el Levante en el arranque. Falló en el gol de Etta Eyong, con una salida en falso que puso un punto de interés en el encuentro.

7 Asencio, Defensa Cumplidor Xabi Alonso le ha recuperado para la causa. En un Real Madrid exuberante en lo físico y a las carreras, el canterano disfruta, porque puede mostrar su mejor habilidad, como es el aspecto corrector. Hizo varios cambios de sentido buenos en el juego. Aunque seguirá estando por detrás en la rotación.

7 Dean Huijsen, Defensa Lanzador El central internacional es brillante en la salida de balón. Es un lanzador perfecto para Vinicius y compañía, aunque sigue teniendo algunas desconexiones, como ocurrió en un córner del Levante. En un equipo sin mediocentro creativo, es imprescindible. No logró cortar el centro de la jugada del gol granota.

8 Álvaro Carreras, Defensa Imperial El fichaje con más impacto directo en el Real Madrid. Xabi Alonso ya dijo que podía usarle de central, porque había ejercido ese rol con anterioridad. Le alineó en esta demarcación para dibujar un esquema complejo. Fue decisivo en la salida de balón del gol de Mastantuono. Vio una amarilla en la acción del tanto de Eyong, pero no le condiconó en absoluto para desmontar cualquier intento del Levante.

6 Fran García, Defensa Participativo Con Álvaro Carreras a este nivel va a jugar poco. No pasará de ser un futbolista de rotación, pese al buen nivel que demostró en el Mundial de Clubes. Al principio del encuentro, Etta Eyong le superó en varias ocasiones. Después se repuso, sobre todo en ataque, donde se unió al batallón blanco.

7 Arda Güler, Centrocampista Asociado Libre, sin una marca encima, se dedicó a distribuir el juego. Aunque tuvo menos protagonismo por la efusividad del Real Madrid en las bandas. La incógnita con el turco será ver por quién opta Xabi Alonso en los partidos de pierna dura, aunque bien escoltado es decisivo en los pequeños espacios. Asistió a Mbappé en la segunda parte. Es con el jugador que mejor se entiende.

6 Fede Valverde, Centrocampista Introspectivo Sigue oculto. Su labor luce mucho menos en un equipo con la propuesta de Xabi Alonso, aunque él se empeña en bendecir sus virtudes con disparos desde lejos y correcciones. Se entenderá su verdadero valor cuando no esté en el campo, porque en los momentos críticos siempre ha estado ahí.

6 Dani Ceballos, Centrocampista Efervescente Aprendió en la refriega con Carlos Álvarez. Atento, bien a los duelos y activo. Otro de los jugadores a los que Xabi Alonso recuperará por la buena inercia del equipo. En cuanto Güler decidió tomar la batuta, desapareció frente al turco.

8 Franco Mastantuono, Delantero Goleador Es un futbolista valiente que tiene algo difícil de encontrar, como es su capacidad para desbordar siempre. Se salta las tácticas y las jerarquías, algo indispensable para asentarse en un equipo como el Real Madrid y más en la posición en la que ejerce. Se desquitó del mal de gol que le atenazaba. Fruto de ese ímpetu, algún día podría llevarse un disgusto.

9 Vinicius Jr., Delantero Recuperado Despertó de su letargo el brasileño con un remate inimaginable. Con el interior, en parado, desde la banda derecha. Un tanto que celebró bailando, como en sus mejores tiempos. Xabi Alonso, consciente del equilibrio entre presión y liderazgo que hay en un hombre al que ha azuzado, se alegró por el tanto. Antes del 0-1 ya lo intentó con un latigazo al larguero. Asistió a Mastantuono en el segundo con un gran pase en profundidad.

8 Kylian Mbappé, Delantero Decisivo Desconectado del resto de sus compañeros en la primera parte en ataque y solapado por Vinicius. En una primera parte arrolladora del Real Madrid, falló dos ocasiones y participó poco en el juego, que circuló por las bandas. Pero no necesita nada para ser decisivo. Forzó el penalti que sentenció el encuentro. Tiro a lo 'panenka' y otro zarpazo inmediato para reforzarse como 'pichichi'. Él solo aplacó la resistencia granota.

6 Jude Bellingham, Naciente Lo que parecía una evidencia, será un misterio. Le faltan minutos para sentirse bien a un jugador que sería imprescindible en cualquier Real Madrid. Mientras, el Madrid sigue carburando, aunque bendito problema para Xabi Alonso que sea un simple recurso.

6 Tchouaméni, Centrocampista Descansado El Real Madrid notó su ausencia en los dos inicios, tanto en el de la primera como en el de la segunda parte. Es el jugador que da más equilibrio a este equipo.

S.C. Eduardo Camavinga, Centrocampista Secundario Titular en la mayoría de equipos, no va a tener muchos minutos en el Real Madrid mientras siga a este ritmo.

S.C. Rodrygo Goes, Delantero Alternativa Ha decidido ser el secundario de Vinicius en la banda izquierda y después de un partido como el del Levante queda claro que sera un suplente de lujo.