El 1x1 del Real Madrid contra el Levante

El Real Madrid sufrió mucho más de la cuenta para sumar los tres puntos ante el Levante. El equipo 'granota' - uno de los tres equipos en descenso - consiguió contener a un equipo muy poco ofensivo durante más de 50 minutos.

Los blancos se avanzaron tras un claro penalti a Mbappé y a partir de ese momento el Levante de cayó. A pesar de la victoria, el Bernabéu no perdonó a sus jugadores y pitó a muchos de sus futbolistas en una tarde muy tensa en el Santiago Bernabéu.

Estas son las notas de SPORT del Real Madrid ante el Levante:

6 Thibaut Courtois, Portero Seguro El Levante lo intentó durante todo el encuentro pero no terminó de crear peligro a la portería del belga. Tapó las pocas que tuvo que tapar, como siempre, seguro bajo palos.

5 Fede Valverde, Centrocampista Apagado Muy desaparecido en su vuelta al lateral derecho. Había mejorado en los últimos duelos de Supercopa, pero volvió a pasar desapercibido ante el Levante. Fue otro de los grandes señalados por el público blanco. Casi asistió a Mbappé en un centro lateral.

3 D. Huijsen, Defensa Blando Otro futbolista que ha desaparecido totalmente. No ganó un duelo en defensa durante todo el encuentro. Ya no es una novedad. Presionó mal, se colocó mal y defendió peor. Ya no queda nada de aquel central que maravilló al madridismo. Su participación en el Mundial está en duda.

7 Asencio, Defensa Combativo De los pocos jugadores aplaudidos en el Bernabéu. El canario luchó y es de los futbolistas que le gustan a los aficionados del Madrid. Intentó algún pase largo al espacio para Mbappé, una de sus grandes calidades y terminó sentenciando el encuentro con un gran cabezazo.

6 Álvaro Carreras, Defensa Correcto Otro de los futbolistas salvados por el público. El gallego siempre está correcto. Fuerte en el duelo en defensa, ganó por arriba y por abajo. En ataque no fue muy peligroso, pero al menos no se equivocó.

5 Tchouaméni, Centrocampista Rescatable Tchouameni abarca mucho campo, pero fue incapaz de sostenerlo con un Bellingham y un Camavinga perdidos. Es un fiel reflejo de como esta el Real Madrid. A pesar de ello fue el más salvable del conjunto blanco y terminó jugando de central.

2 Eduardo Camavinga, Centrocampista Perdido Lo de Camavinga fue tremendo. El francés no hizo una sola jugada bien en todo el encuentro. Se hartó de perder balones en el centro del campo y el Bernabéu lo castigó con numerosas pitadas. Se dijo adiós a Modric para dar más minutos a Camavinga, uno de los peores errores del club. Fue cambiado al descanso.

4 Jude Bellingham, Desaparecido El Bernabéu no le perdonó los comportamientos de los últimos meses y se lo hizo saber en cada balón que tocó. A pesar de las reprimendas del público, siguió absolutamente igual: sin hacer nada.

5 Gonzalo García Torres, Delantero Castigado El único que lo intentó, presionó y remató en la primera parte. Sin mucho acierto, pero lo intentó. El premio que le dio Arbeloa fue cambiarlo a la media parte por Mastantuono.

6 Kylian Mbappé, Delantero Salvador No fue de sus mejores encuentros. En la primera parte casi no tocó la pelota, pero terminó siendo decisivo por su gran calidad. Provocó un claro penalti en el inicio del segundo tiempo y lo transformó. Otro día salvando al Madrid.

4 Vinicius Jr., Delantero Señalado Junto a Bellingham fueron los dos más pitados. Lo intentó (menos que en otros días), pero sin apenas acierto. El día del Clásico fue un espejismo para el brasileño que sigue sin ver la luz al final del túnel.

5 Franco Mastantuono, Delantero Mejorado Otro de los grandes criticados en Albacete. Su actitud en el Bernabéu fue bastante mejor, pero sigue sin ser diferencial en ataque. Su cambio mejoró el encuentro para el Madrid. Estuvo a punto de marcar pero envió el balón al larguero.

7 Arda Güler, Centrocampista Revulsivo Su salida en la media parte fue clave para el Madrid. Güler, que fue de los más criticados en Albacete, salió con ganas y despertó al Madrid. Asistió en el penalti de Mbappé y a Asencio en el segundo. El turco sabe que si aprieta puede ganarse un puesto en el once.

5 Dani Ceballos, Centrocampista Controlador Entró en el 61 tras una tarde muy mala de Huijsen. Su entrada en el centro del campo permitió al Madrid controlar con mayor tranquilidad el encuentro. Con el mal momento de Camavinga podría tener una oportunidad de ganarse un lugar en el once.