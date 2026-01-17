Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Madrid - LevantePitada BernabeuDroUnited - CityDakar campeónAugusto FernándezReal Sociedad - Barcelona horarioReal Sociedad - Barcelona alineacionesRaphinhaArbeloaCuartos Copa del ReyRivales Barcelona CopaManoloGemma MengualJosé ElíasJorge TabetOpen Australia 2026Europeo Balonmano 2026Clasificación DakarPartidos Open de Australia hoyHorario AlcarazPlayoffs NFL 2026Semifinales Copa ÁfricaMercado de Fichajes hoyHaciendaGabriel Rufián
instagramlinkedin

REAL MADRID

El 1x1 del Real Madrid contra el Levante

Los blancos superaron al Levante con más sufrimiento del esperado en una tarde hostil en casa

Madrid - Levante | El gol de penalti de Mbappé / LALIGA

Toni Munar

Toni Munar

El Real Madrid sufrió mucho más de la cuenta para sumar los tres puntos ante el Levante. El equipo 'granota' - uno de los tres equipos en descenso - consiguió contener a un equipo muy poco ofensivo durante más de 50 minutos.

Los blancos se avanzaron tras un claro penalti a Mbappé y a partir de ese momento el Levante de cayó. A pesar de la victoria, el Bernabéu no perdonó a sus jugadores y pitó a muchos de sus futbolistas en una tarde muy tensa en el Santiago Bernabéu.

Noticias relacionadas y más

Estas son las notas de SPORT del Real Madrid ante el Levante:

Thibaut Courtois, Portero6

Thibaut Courtois, Portero

Seguro

El Levante lo intentó durante todo el encuentro pero no terminó de crear peligro a la portería del belga. Tapó las pocas que tuvo que tapar, como siempre, seguro bajo palos.

Fede Valverde, Centrocampista5

Fede Valverde, Centrocampista

Apagado

Muy desaparecido en su vuelta al lateral derecho. Había mejorado en los últimos duelos de Supercopa, pero volvió a pasar desapercibido ante el Levante. Fue otro de los grandes señalados por el público blanco. Casi asistió a Mbappé en un centro lateral.

D. Huijsen, Defensa3

D. Huijsen, Defensa

Blando

Otro futbolista que ha desaparecido totalmente. No ganó un duelo en defensa durante todo el encuentro. Ya no es una novedad. Presionó mal, se colocó mal y defendió peor. Ya no queda nada de aquel central que maravilló al madridismo. Su participación en el Mundial está en duda.

Asencio, Defensa7

Asencio, Defensa

Combativo

De los pocos jugadores aplaudidos en el Bernabéu. El canario luchó y es de los futbolistas que le gustan a los aficionados del Madrid. Intentó algún pase largo al espacio para Mbappé, una de sus grandes calidades y terminó sentenciando el encuentro con un gran cabezazo.

Álvaro Carreras, Defensa6

Álvaro Carreras, Defensa

Correcto

Otro de los futbolistas salvados por el público. El gallego siempre está correcto. Fuerte en el duelo en defensa, ganó por arriba y por abajo. En ataque no fue muy peligroso, pero al menos no se equivocó.

Tchouaméni, Centrocampista5

Tchouaméni, Centrocampista

Rescatable

Tchouameni abarca mucho campo, pero fue incapaz de sostenerlo con un Bellingham y un Camavinga perdidos. Es un fiel reflejo de como esta el Real Madrid. A pesar de ello fue el más salvable del conjunto blanco y terminó jugando de central.

Eduardo Camavinga, Centrocampista2

Eduardo Camavinga, Centrocampista

Perdido

Lo de Camavinga fue tremendo. El francés no hizo una sola jugada bien en todo el encuentro. Se hartó de perder balones en el centro del campo y el Bernabéu lo castigó con numerosas pitadas. Se dijo adiós a Modric para dar más minutos a Camavinga, uno de los peores errores del club. Fue cambiado al descanso.

Jude Bellingham,4

Jude Bellingham,

Desaparecido

El Bernabéu no le perdonó los comportamientos de los últimos meses y se lo hizo saber en cada balón que tocó. A pesar de las reprimendas del público, siguió absolutamente igual: sin hacer nada.

Gonzalo García Torres, Delantero5

Gonzalo García Torres, Delantero

Castigado

El único que lo intentó, presionó y remató en la primera parte. Sin mucho acierto, pero lo intentó. El premio que le dio Arbeloa fue cambiarlo a la media parte por Mastantuono.

Kylian Mbappé, Delantero6

Kylian Mbappé, Delantero

Salvador

No fue de sus mejores encuentros. En la primera parte casi no tocó la pelota, pero terminó siendo decisivo por su gran calidad. Provocó un claro penalti en el inicio del segundo tiempo y lo transformó. Otro día salvando al Madrid.

Vinicius Jr., Delantero4

Vinicius Jr., Delantero

Señalado

Junto a Bellingham fueron los dos más pitados. Lo intentó (menos que en otros días), pero sin apenas acierto. El día del Clásico fue un espejismo para el brasileño que sigue sin ver la luz al final del túnel.

Franco Mastantuono, Delantero5

Franco Mastantuono, Delantero

Mejorado

Otro de los grandes criticados en Albacete. Su actitud en el Bernabéu fue bastante mejor, pero sigue sin ser diferencial en ataque. Su cambio mejoró el encuentro para el Madrid. Estuvo a punto de marcar pero envió el balón al larguero.

Arda Güler, Centrocampista7

Arda Güler, Centrocampista

Revulsivo

Su salida en la media parte fue clave para el Madrid. Güler, que fue de los más criticados en Albacete, salió con ganas y despertó al Madrid. Asistió en el penalti de Mbappé y a Asencio en el segundo. El turco sabe que si aprieta puede ganarse un puesto en el once.

Dani Ceballos, Centrocampista5

Dani Ceballos, Centrocampista

Controlador

Entró en el 61 tras una tarde muy mala de Huijsen. Su entrada en el centro del campo permitió al Madrid controlar con mayor tranquilidad el encuentro. Con el mal momento de Camavinga podría tener una oportunidad de ganarse un lugar en el once.

David Alaba, DefensaSC

David Alaba, Defensa

Momentáneo

Entró en los últimos minutos para dar descanso a Asencio, el jugador más aclamado del Madrid. No tuvo tiempo para destacar en el encuentro.

TEMAS