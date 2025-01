El 1x1 del Real Madrid ante Las Palmas

El Real Madrid es el gran beneficiado de la Jornada 20 de LaLiga EA Sports, ya que el conjunto blanco derrotó a Las Palmas en el Santiago Bernabéu y sacó provecho de los tropiezos de Atlético y FC Barcelona, que perdieron y empataron ante Leganés y Getafe respectivamente.

Pese a que el conjunto insular se adelantó en el marcador por medio de Fábio Silva en el primer minuto de juego, los de Carlo Ancelotti reaccionaron rápido y ya se marcharon al descanso ganando por 3-1 gracias a un doblete de Mbappé y otro tanto de Brahim Díaz. En la segunda mitad, Rodrygo puso el cuarto para los blancos.

Con la victoria, el Real Madrid completa una semana complicada pero en la que ha logrado sacar adelante sus dos partidos. No sin una buena cuota de sufrimiento. Los blancos necesitaron la prórroga para doblegar al Celta en Copa del Rey y tuvieron que remontar este domingo ante una UD Las Palmas que solo asustó el primer cuarto de hora.

Sin Vinicius, Mbappé y Rodrygo tiraron del carro. El francés va a más y firmó seguramente su mejor partido como madridista, mientras que el brasileño provocó el penalti del 1-1, asistió al ex del PSG en el 3-1 y firmó el 4-1.

Fábio Silva le batió en la primera acción de juego y aunque no fue su culpa, pudo imponerse más en el área pequeña, donde debe mandar siempre un portero. Más allá de eso no tuvo que intervenir.

Aportó criterio en el inicio de la jugada y equilibró al equipo. Se inventó un gran pase al espacio para Bellingham pero el británico no pudo culminar la acción en gol.

6

Fede Valverde, Centrocampista

Tapado

No brilló esta vez, pues se dedicó más a hacer el trabajo oscuro. No escatimó esfuerzos ni ayudas, pero con el cuero no fue protagonista.