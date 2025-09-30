El 1x1 del Real Madrid contra el Kairat Almaty en Champions

Partido único en la historia del Real Madrid. El viaje más oriental del club blanco, con destino Almaty, una ciudad de Kazajistán que mira hacia China. Un encuentro que debería ser de trámite, para las rotaciones, pero que llegó después del incendio provocado por la goleada del derbi. Xabi Alonso optó por cambios. Dio entrada a Alaba en el eje de la zaga, pero la suplencia más reseñable fue la de Valverde, protagonista en la previa, lo que suele ser la previa a una titularidad.

El uruguayo se negó a jugar de lateral derecho y, efectivamente, no ejerció este rol. Fue Asencio el que terminó desplazado al flanco diestro, donde ya ha ejercido esta temporada. Xabi Alonso prefirió no someter a David Jiménez, canterano convocado, a una titularidad en un partido al que el Real Madrid llegaba con desconfianza, a pesar de tener enfrente a un rival muy distante en todos los aspectos. El técnico vasco buscó un juego más creativo con Ceballos y Güler, estando Mbappé, Vinicius y Franco Mastantuono arriba. Sin descanso para el galo, dejando en una eterna suplencia a Endrick y Gonzalo.

El delantero galo abrió el marcador con un tanto de penalti provocado por Mastantuono. El francés anotó un doblete en la segunda mitad, reivindicando su gran estado de forma, con una definición perfecta tras la asistencia de Courtois. Mbappé reivindicó su liderazgo con un triplete perfecto, finalizando una buena jugada de Rodrygo, sustituto de un cabreado Vinicius. Fue tras su salida cuando por fin llegó la primera gran goleada de la temporada. Una resolución balsámica para un partido que, con todo, solo sirve para cambiar la tendencia.

7 Thibaut Courtois, Portero Asistente No está siendo su mejor temporada. Su nivel de efectividad ha bajado y está lejos del nivel de efectividad de los grandes de Europa, donde siempre ha estado. No había pasado un minuto y ya se había encontrado con una ocasión en contra. Estuvo bien en el segundo tanto del Madrid, con una asistencia que aprovechó Mbappé. Después sostuvo al equipo ante las acometidas del Kairat.

6 Asencio, Defensa Colaborativo Al canterano no le va a pasar como a Valverde. Jugará donde le pongan, como si es de extremo. Sabe, a diferencia del uruguayo, que es el modo de sobrevivir en los onces, sobre todo mientras vaya habiendo agujeros en las diferentes demarcaciones.

6 Dean Huijsen, Defensa Líder Señalado en el derbi contra el Atlético, fue el que más en serio se lo tomó en Kazajistán. Porque en la primera parte, el Kairat Almaty llegó con facilidad a terreno de tres cuartos, aunque a partir de ahí, le afectó la ceguera en la finalización.

5 David Alaba, Defensa Recurso Un partido idóneo para el austriaco, ante un rival débil y exento de cualquier responsabilidad que no sea la propia. Aunque Xabi Alonso se había referido a él como mediocentro, lo lógico y normal es que si tiene participación sea desde la posición de central. Jorginho casi le mete en un lío, por no estar bien colocado.

6 Fran García, Defensa Presente Al madrileño se le abrió una ventana de oportunidad después de que, por primera vez en la temporada, Álvaro Carreras, quien le ha arrebtado la posición, naufragase en el derbi. Mejor en ataque que hacia atrás, pero siempre con oficio. No pudo sumar tanto como le gustaría, pero no desentonó.

6 Tchouaméni, Centrocampista Descompensado Otro de los futbolistas que está en una tendencia negativa. Después de un inicio de temporada en el que parecía tener aura de Casemiro, ha vuelto esa versión de un jugador que comete imprudencias en labores defensivas. Con la mejora colectiva del Real Madrid, subió sus prestaciones.

5 Dani Ceballos, Centrocampista Irrelevante Lo peor que le puede pasar a un jugador es que no se sepa si está jugando o no. Y eso es lo que pasa, cada vez con más frecuencia, en el caso del andaluz. Solo se supo que estaba cuando cometió un penalti. Le salvó el VAR. Se quedó en el Real Madrid después de rechazar al Olympique de Marsella y está teniendo más minutos de lo que merecería por su impacto.

7 Arda Güler, Centrocampista Creador El único que se preocupa por entender el juego más allá de lo que tiene que ver con él. El turco es el eslabón asociativo de un equipo donde se han instaurado los chispazos. Donde mejor juega es, por dentro, con espacio por delante, y lanzando a Mbappé o al que sepa desmarcarse. Artífice de un triplete y una alianza de la que vivirá el Real Madrid.

6 Franco Mastantuono, Delantero Anárquico Un espíritu libre que termina por ser importante en partidos que se atascan. Entendió bien la acción que terminó con el penalti que transformaría Mbappé. Aunque a veces peca de invidualista. Vinicius le dio un toque por llenarse de balón en una definición. Tiene todavía que encontrar su mejor contexto de rendimiento.

5 Vinicius Jr., Delantero Cabreado Capitán en Almaty, después de ejercer como tal en el derbi contra el Atlético. O eso es lo que reivindica una parte del madridismo, que le da el beneficio de haberse rebelado contra el resultado y el gran rival. Poco más. Buscó asistir a Mbappé y se fue cabreado con el cambio, un día más. Su gran enemigo es él mismo.

9 Kylian Mbappé, Delantero Goleador Sigue sumando goles, aunque sean de penalti. Porque cada tanto cuenta, sobre todo en la Champions. El Madrid busca un jugador capaz de cambiar partidos y es el único, junto a Vinicius, con capacidad para hacerlo cuando el sistema no funciona. Siempre está, como demostró en el doblete, definiendo a la perfección. Consiguió su 'hat-trick' con otra finalización maravillosa, servida por su mejor aliado, Güler.

7 Rodrygo Goes, Delantero Rehabilitado La secuencia que reabre el debate: Vinicius se va al banquillo y se cabrea para dejar el sitio a su compatriota, que aparece con una jugada marvillosa que termina con el triplete de Mbappé. De sus botas salió el 0-4 para Camavinga. Un partido para darle un respiro y un impulso al brasileño.

6 Brahim, Delantero Finalizador La revolución vino por el lado de Rodrygo. Era uno de esos partidos para poner una ficha en el ábaco y él la puso casi con el tiempo cumplido.

6 Eduardo Camavinga, Centrocampista Resurgido Varias carreras para sacarse la inconsistencia de encima. Marcó un gol que le hizo sentirse de nuevo futbolista del Real Madrid y rompió varias veces con éxito.

S.C. Jude Bellingham, Descontextualizado El día que debería ser titular, para ganar minutos y confianza, solo tuvo minutos residuales en Kazajistán.