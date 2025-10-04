El 1x1 del Real Madrid ante el Villarreal

El Real Madrid regresó al Bernabéu después de la debacle del Metropolitano. El reencuentro del conjunto blanco con la afición blanca en un partido clave para la lucha por la parte alta de la tabla. Enfrente, un Villarreal situado a tan solo dos puntos de los de Xabi Alonso después de un buen inicio de temporada. De nuevo, un once mirado con lupa, en el que el técnico vasco optó por situar a Fede Valverde como carrilero para fijar la paz y la autoridad después de lo sucedido en Kazajistán.

Tres cambios con respecto al once de la Champions, propiciando un nuevo cambio de sistema. Militao volvió al eje de la zaga después de que su lesión en el derbi contra el Atlético no pasase a más. Carreras, de regreso al carril izquierdo, tras firmar su primer mal partido en el Metropolitano. En la sala de máquinas, nueva oportunidad para Ceballos, al que Xabi Alonso le renovó la confianza para buscar más control de balón ante un equipo peligroso.

Fue suplente Bellingham, quien, a juicio de Xabi Alonso, sigue sin estar para ser titular. Vinicius fue titular, enterrando cualquier atisbo de rotación con Rodrygo y Mastantuono se ha consolidado como titular en el Real Madrid. El brasileño fue el gran agitador de un partido donde el Villarreal no supo explotar sus virtudes. Los cambios llegaron antes del gol de Vinicius y con la expulsión de Mouriño, el equipo de Marcelino se cayó ante el caos blanco.

7 Thibaut Courtois, Portero Comprometido Es imposible bajarlo de la categoría de jugador fundamental. Cuando parece que está alejado de su mejor versión, resurge con un mano a mano crucial ante Oluwayesi para demostrar que es el mejor en ese tipo de espacios reducidos donde no cabe la duda. Poco pudo hacer en el gol de Mikautadze y vio con peligro cada contra.

6 Álvaro Carreras, Defensa Recuperado El derbi frente al Atlético le dejó una sensación de vulnerabilidad que quiere quitarse cuanto antes. Como el resto de sus compañeros, fue de más a menos en la primera parte. Con menor proyección en ataque, para evitar situaciones como las que vivió en el Metropolitano. Día para recuperar la inercia.

5 Dean Huijsen, Defensa Superado El internacional español sufre en los contraataques, porque tiene recuerdos de Vietnam cuando tiene que recuperar, después de lo sucedido en Anoeta y en el Mundial de Clubes. Al corte, no tiene discusión, pero sin el protagonismo con el balón su versión dominante disminuye. En los repliegues dejó unos huecos por su parcela que casi aprovecha el Villarreal para competir el partido.

6 Eder Militao, Defensa Resginado En la primera parte, el central más solvente de la pareja que forma con Huijsen. En la segunda, sufrió más con el cambio de rivales. Pépé y Mikautadze le obligaron a subir el nivel de concentración. Es el más titular del eje de la zaga, pero sufre contra delanteros de envergadura. El georgiano desnudó la pareja que conforma con Huijsen. Salieron vivos porque el Real Madrid dinamitó el partido en ataque.

8 Fede Valverde, Centrocampista Lateral El gran protagonista de la previa del encuentro. Le dio veracidad a su declaración de que nunca se había negado a jugar. No ha nacido para ser lateral, como él dice, pero, sin Carvajal y Trent, es el mejor hombre de banda que puede tener este equipo atrás. Lo demostró siendo el corrector de antaño en un partido que necesitaba regularidad. Xabi Alonso le ha terminado por convencer de su polivalencia, que es con la que más luce, en vez de con reivindicaciones particulares.

5 Dani Ceballos, Centrocampista Funcionarial Su arranque de partido fue su mejor momento de la temporada. Dio la versión de un jugador participativo, que dinamizó el juego de un equipo demasiado estático. Hasta ahí. A pesar de tener más balón y liderar determinados avances, no convenció a Xabi Alonso. Terminó sustituido en un cambio de plan en el que se impuso el músculo.

6 Tchouaméni, Centrocampista Ancla Se incorporó varias veces al ataque y estuvo a punto de hacer el primer gol del Real Madrid. Sin embargo, la medular se fue despoblando con el paso de los minutos. Cuando el equipo es compacto, rinde mejor. Vio una amarilla antes del descanso que le condicionó. Con todo, es un pretoriano de Xabi Alonso, sobre todo cuando los encuentros se sumen en el caos. Terminó en un doble pivote con Camavinga.

6 Arda Güler, Centrocampista Atado Es el jugador que da sentido al Real Madrid. Cuando él ve, también lo hace resto, y cuando le cubren bien, el Real Madrid se queda a medias. Gozó de una gran oportunidad enlazando con Mbappé, su mejor socio. Los dos charlaron largo y tendido en el descanso en busca de soluciones, pero no fueron capaces de encontrarla. Tuvo menos lucidez que en partidos anteriores y terminó sustituido en el cambio de plan de Xabi Alonso.

9 Vinicius Jr., Delantero Agitador Fue el gran agitador inicial del partido, dejando en la lona a Mouriño y Buchanan. Demostró que, con espacio y decisión por delante, es imparable. Tuvo fortuna en el tanto inicial del encuentro, pero fue el premio a su insistencia. Sobre todo, porque el Bernabéu estaba instalado en un incómodo letargo. Forzó el penalti del 2-0 y se lo pidió a Mbappé. Casi lo falla, pero todo le sonrió al brasileño. Sacó al partido de Mouriño y provocó su expulsión.

6 Franco Mastantuono, Delantero Rebelde El argentino es un jugador que hace siempre su propio partido. Y no es necesariamente malo, pero tiene un estilo diferente, que le lleva a rifarle un saque de falta a Güler y a quien se le pona por delante. Tiene un regate en espacios cortos que le hace distinto a todos. Gozó de las ocasiones más claras en la primera mitad, pero falló en la definición. Terminó siendo sustituido, porque Xabi Alonso priorizó el orden.

7 Kylian Mbappé, Delantero Solidario Un quiebro suyo es capaz de generar un gol. Goza de libertad absoluta para hacer el 'mal', sabiendo de su gran estado de forma. Pero no fue su mejor partido. Se limitó a disparar desde lejos y estuvo demasiado precipitado. Hasta que, en inferioridad, por la expulsión de Mouriño, sumó una ficha más en su ábaco. En la locura, la moneda siempre sale cara al Real Madrid. Asistencia de Brahim, otro de sus grandes aliados en el vestuario blanco, antes de irse lesionado. Le dejó el penalti a Vinicius, sabiendo también que Tenas le conocía por su etapa en el PSG.

6 Jude Bellingham, Naciente Después de la reválida del derbi, donde la apuesta de la titularidad no salió cara, apareció en la locura de la segunda parte. En ese escenario caótico se mueve mejor que ninguno.

6 Eduardo Camavinga, Centrocampista Resistente Corte decisivo en una contra que iba camio de convertirse en el emapte del Vilarrreal cuando se desató la locura en el Bernabéu. Una de sus grandes virtudes, que tendrá que explotar si quiere seguir apareciendo en el once del Real Madrid.

7 Brahim, Delantero Asistente Minutos de calidad del atacante, que encontró la llave para la sentencia de Mbappé. Asistencias que suman en la disputada lucha que existe en la parte ofensiva del conjunto blanco.