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El 1x1 del Real Madrid contra el Inter de Milán

Los goles de Mbappé y Valverde en la primera mitad tras graves errores defensivos le dieron el triunfo ante un Inter que acortó distancias y rozó el empate

Jude Bellingham no tuvo su mejor día

Jude Bellingham no tuvo su mejor día / AFP7 vía Europa Press

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German Bona

German Bona

El Real Madrid se estrenó en la Champions League en un partido con luces y sombras. Los de José Mourinho aprovecharon errores defensivos grotescos, pero lo que parecía un partido cómodo estuvo muy cerca de complicarse de no haber sido por las paradas de Courtois.

Este es el 1x1 de los jugadores del Real Madrid contra el Inter de Milán:

Thibaut Courtois, Portero9

Thibaut Courtois, Portero

Socorrista

Solo arrancar el partido salvó el gol ante Thuram. Siempre seguro en sus acciones, se 'partió la cara' en una falta de Lautaro y una mala caída. Se recuperó y siguió parando, a Lautaro le llevó por el camino de la amargura. Pero al final Carlos Augusto sí logró superarle para meterle el miedo en el cuerpo. Luego, le salvó el travesaño.

Dumfries, Defensa5

Dumfries, Defensa

Inseguro

Bastante mejor en las acciones ofensivas que en las defensivas ante su exequipo. Le costó asentarse sobre el terreno de juego, y en ocasiones, no estivo tácticamente bien colocado.

Konaté, Defensa5

Konaté, Defensa

Aéreo

Su mayor virtud fue sacar balones peligrosas por arriba, mientras que en las combinaciones del Inter en raso sufrió más por la movilidad del rival.

D. Huijsen, Defensa7

D. Huijsen, Defensa

Creciente

Continúa afianzándose en la titularidad y respondiendo a la confianza de José Mourinho con acciones defensivas, alguna de ellas decisivas, que sacaron de más de un apuro a su equipo. Alguna vez se pudo precipitar, como una en la que casi se marca en propia puerta. Se las tuvo con Lautaro tras alzar demasiado la pierna y el 'pique' le costó la amarilla.

Cucurella, Defensa5

Cucurella, Defensa

Superado

Diouf le puso en muchísimos problemas y se le fue demasiado, sobre todo en la primera mitad. El de Alella no acabó de enceontrar su sitio y se mostró extrañamente impreciso, aunque fue mejorando con el paso de los minutos.

Trent Alexander Arnold, Defensa5

Trent Alexander Arnold, Defensa

Descolocado

La medular no le sienta tan bien al inglés, que no las vio venir cuando el Inter ejecutó rápidas transiciones. Dejó algunas dudas, aunque sí estuvo a la hora de proyectar ataques.

Fede Valverde, Centrocampista7

Fede Valverde, Centrocampista

Intuitivo

Josep Martínez le regaló el segundo gol, pero había que estar ahí para presonar. Su potencia en el disparo casi le cuesta un KO técnico a Bisseck. Es un futbolista imprescindible para Mourinho.

Jude Bellingham,7

Jude Bellingham,

Esforzado

Priorizó el colectivo al aspecto individual y trató de tapar las vías de agua que aparecieron en el centro del campo. Aunque tuvo ocasiones para marcar, le faltó un mayor acierto y falló alguna muy clara ante un Josep Martínez que ante el inglés sí estuvo fino.

Brahim Díaz, Centrocampista8

Brahim Díaz, Centrocampista

Brillante

El mejor futbolista de campo de los blancos. Pase medido a Mbappé paqra el primero y quien más logró descentrar a la defensa del Inter con su presión y jugadas de mucha calidad técnica. Solo le faltó el gol.

Kylian Mbappé, Delantero7

Kylian Mbappé, Delantero

Voraz

Su primer gol en esta edición de la Champions llegó tras una muy buena presión del francés. Quiso reivindicarse tras las palabras de la previa dándose muchos números para el Balón de Oro. Entre Josep Martínez, que enmendó errores, y algún error impropio no consiguió aumentar su cuenta.

Vinicius Jr., Delantero5

Vinicius Jr., Delantero

Dividido

La grada del Bernabéu sigue sin pasarle ni una y su moral se fue minando pese a que se mostró voluntarioso e inició muchas carreras por la banda izquierda. Los esfuerzos le impidieron regresar para defender y volvió a escuchar silbidos. Hubo división de opiniones cuando fue sustituido por Álvaro Carreras.

Tchouaméni, Centrocampista6

Tchouaméni, Centrocampista

Compacto

Entró para dar más consistencia al centro del campo cuando recortó el Inter y solo lo pudo conseguir a medias, pues los italianos buscaron el empate.

Yan Diomande, Delantero5

Yan Diomande, Delantero

Bullicioso

Algunas acciones por la banda derecha en busca de la línea de fondo y poco más.

Álvaro Carreras, Defensas.c.

Álvaro Carreras, Defensa

Precipitado

En su enttrada al campo en la sustitución, lo que motivó que se quedara un minuto en espera.

Carlos Espí, Delanteros.c.

Carlos Espí, Delantero

Testimonial

Apenas jugó su primer minuto en la Champions League.

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