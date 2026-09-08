El 1x1 del Real Madrid contra el Inter de Milán

El Real Madrid se estrenó en la Champions League en un partido con luces y sombras. Los de José Mourinho aprovecharon errores defensivos grotescos, pero lo que parecía un partido cómodo estuvo muy cerca de complicarse de no haber sido por las paradas de Courtois.

Este es el 1x1 de los jugadores del Real Madrid contra el Inter de Milán:

9 Thibaut Courtois, Portero Socorrista Solo arrancar el partido salvó el gol ante Thuram. Siempre seguro en sus acciones, se 'partió la cara' en una falta de Lautaro y una mala caída. Se recuperó y siguió parando, a Lautaro le llevó por el camino de la amargura. Pero al final Carlos Augusto sí logró superarle para meterle el miedo en el cuerpo. Luego, le salvó el travesaño.

5 Dumfries, Defensa Inseguro Bastante mejor en las acciones ofensivas que en las defensivas ante su exequipo. Le costó asentarse sobre el terreno de juego, y en ocasiones, no estivo tácticamente bien colocado.

5 Konaté, Defensa Aéreo Su mayor virtud fue sacar balones peligrosas por arriba, mientras que en las combinaciones del Inter en raso sufrió más por la movilidad del rival.

7 D. Huijsen, Defensa Creciente Continúa afianzándose en la titularidad y respondiendo a la confianza de José Mourinho con acciones defensivas, alguna de ellas decisivas, que sacaron de más de un apuro a su equipo. Alguna vez se pudo precipitar, como una en la que casi se marca en propia puerta. Se las tuvo con Lautaro tras alzar demasiado la pierna y el 'pique' le costó la amarilla.

5 Cucurella, Defensa Superado Diouf le puso en muchísimos problemas y se le fue demasiado, sobre todo en la primera mitad. El de Alella no acabó de enceontrar su sitio y se mostró extrañamente impreciso, aunque fue mejorando con el paso de los minutos.

5 Trent Alexander Arnold, Defensa Descolocado La medular no le sienta tan bien al inglés, que no las vio venir cuando el Inter ejecutó rápidas transiciones. Dejó algunas dudas, aunque sí estuvo a la hora de proyectar ataques.

7 Fede Valverde, Centrocampista Intuitivo Josep Martínez le regaló el segundo gol, pero había que estar ahí para presonar. Su potencia en el disparo casi le cuesta un KO técnico a Bisseck. Es un futbolista imprescindible para Mourinho.

7 Jude Bellingham, Esforzado Priorizó el colectivo al aspecto individual y trató de tapar las vías de agua que aparecieron en el centro del campo. Aunque tuvo ocasiones para marcar, le faltó un mayor acierto y falló alguna muy clara ante un Josep Martínez que ante el inglés sí estuvo fino.

8 Brahim Díaz, Centrocampista Brillante El mejor futbolista de campo de los blancos. Pase medido a Mbappé paqra el primero y quien más logró descentrar a la defensa del Inter con su presión y jugadas de mucha calidad técnica. Solo le faltó el gol.

7 Kylian Mbappé, Delantero Voraz Su primer gol en esta edición de la Champions llegó tras una muy buena presión del francés. Quiso reivindicarse tras las palabras de la previa dándose muchos números para el Balón de Oro. Entre Josep Martínez, que enmendó errores, y algún error impropio no consiguió aumentar su cuenta.

5 Vinicius Jr., Delantero Dividido La grada del Bernabéu sigue sin pasarle ni una y su moral se fue minando pese a que se mostró voluntarioso e inició muchas carreras por la banda izquierda. Los esfuerzos le impidieron regresar para defender y volvió a escuchar silbidos. Hubo división de opiniones cuando fue sustituido por Álvaro Carreras.

6 Tchouaméni, Centrocampista Compacto Entró para dar más consistencia al centro del campo cuando recortó el Inter y solo lo pudo conseguir a medias, pues los italianos buscaron el empate.

5 Yan Diomande, Delantero Bullicioso Algunas acciones por la banda derecha en busca de la línea de fondo y poco más.

s.c. Álvaro Carreras, Defensa Precipitado En su enttrada al campo en la sustitución, lo que motivó que se quedara un minuto en espera.