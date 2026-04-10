CHAMPIONS LEAGUE
El 1x1 del Real Madrid ante el Girona
Las notas del conjunto blanco en el partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports frente al conjunto de Míchel
El Real Madrid dijo prácticamente adiós a LaLiga después de volver a pinchar, esta vez ante el Girona en el Santiago Bernabéu. Los de Arbeloa se adelantaron y parecían tener el partido encarrilado, pero un gol de Lemar con un latigazo puso las tablas definitivas. Los locales reclamaron un penalti sobre Mbappé en el descuento.
Andriy Lunin, Portero
Impotente
En la primera parte salvó el primero del Girona con una mano dura a un remate dentro del área de Ounahi. No llega al nivel de Courtois, pero es un suplente de garantías. No pudo hacer mucho ante el latigazo de Lemar, que reunió colocación y potencia.
Carvajal, Defensa
Mejorado
Mejor que en sus últimas actuaciones, llegando más a línea de fondo y poniendo buenos balones desde la banda. Sin embargo, en defensa alguna carrera midiéndose a sus rivales le dejó en evidencia. Aguantó los 90 minutos, pero no está ni mucho menos al nivel previo a la lesión.
Eder Militao, Defensa
Necesario
Se probó en varias acciones con entradas duras y segadas y salió victorioso. No solo eso, si no que se atrevió a ir hacia arriba en más de una ocasión, incluso llegando al área rival. Bronca histórica del brasileño a Camavinga tras el gol del Girona.
Asencio, Defensa
Perdido
Algo pérdido en el césped por momentos, sin un delantero al que marcar. Realizó una excursión en la que casi marca en el primer campo, pero se le vio fuera del partido. El Girona pudo exigirle mucho más.
Fran García, Defensa
Plano
Mejor atacando y ofreciendo apoyo a Vinicius que defendiendo. No estuvo tan mal como Carreras ante Olise, pero tampoco es lo mismo marcar a Tsygankov. Todo hace indicar que será Mendy el titular en la vuelta ante el Bayern
Eduardo Camavinga, Centrocampista
Señalado
El partido era un examen para el francés y empezó bien, dejando dos muy buenos pases en profundidad. Se fue cayendo poco a poco, con errores a la hora de conducir y sin tapar en defensa la zona de la frontal. Todo ello culminado con la acción del gol del Girona, en la que no tapa a Lemar. Se va muy señalado del partido.
Fede Valverde, Centrocampista
Goleador
Totalmente desaparecido en el primer acto. Solo un disparo marca de la casa tras una buena combinación con Carvajal. Sensación de que en este esquema no está cómodo, pero a pesar de todo volvió a aparecer para adelantar al Madrid en un gol que parecía clave.
Jude Bellingham,
Irregular
Gran inicio de partido que se fue diluyendo. Empezó llegando al área, dejando buenas combinaciones y mostrando ese perfil box to box que tanto se le demanda. Se apagó con el paso de los minutos, llegando tarde a varias acciones defensivas.
Brahim, Delantero
Discreto
Dejó detalles de mucha calidad y clarividencia en el último tercio en el inicio del encuentro. Da la sensación de que los compañeros que le rodean se lo comen en protagonismo e incidencia en el juego. Necesitaba dar un golpe en la mesa y no lo hizo.
Vinicius Jr., Delantero
Persistente
Intentándolo constantemente. Desbordó por banda y tuvo muchas acciones de remate, pero le faltó puntería. En ocasiones tuvo que enfrentarse a 3 o 4 rivales, lo que complica su tarea. Su poca conexión con Mbappé en el juego es más que evidente y vuelve a ser un problema enorme.
Kylian Mbappé, Delantero
Negado
Igual que ante el Bayern, muchas ocasiones en sus pies y muchos fallos. Tuvo muchísimas opciones para que el Madrid no pasara apuros, pero está muy fallón. Reclamó un penalti al final que el árbitro no señaló. Él hace su partido y el resto de sus compañeros hacen otro distinto. No mezcla nada bien en este equipo.
D. Huijsen, Defensa
Desconectado
Que descansara hoy genera dudas en el partido ante el Bayern, ya que Militao podría ser titular junto a Rüdiger. Salió en la segunda parte y regaló una ocasión al Girona con un mal despeje.
Arda Güler, Centrocampista
Intrascendente
Buscó la pelota, pero no fue capaz de dar pases decisivos. Movió al equipo sin demasiada intención ni riesgo.
Tchouaméni, Centrocampista
Inexplicable
No hay un solo motivo que explique que hoy no fuera titular teniendo en cuenta que no jugará en Munich por sanción. Su sustituto, Camavinga, se fue señalado.
Ferland Mendy, Defensa
Reclamado
La gente le pide como agua de mayo tras el desastre de Carreras frente a Olise. Le consideran el único capaz de parar al francés. Ante el Girona jugó unos minutos para coger rodaje de cara al Allianz.
Gonzalo García Torres, Delantero
Apartado
Con el Madrid necesitando un gol como el comer y otra vez el canterano vuelve a ser la última opción. Solo jugó unos instantes y el Madrid tampoco cargó el área con muchos centros. Arbeloa no cuenta con él.
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