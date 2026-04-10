El 1x1 del Real Madrid ante el Girona

El Real Madrid dijo prácticamente adiós a LaLiga después de volver a pinchar, esta vez ante el Girona en el Santiago Bernabéu. Los de Arbeloa se adelantaron y parecían tener el partido encarrilado, pero un gol de Lemar con un latigazo puso las tablas definitivas. Los locales reclamaron un penalti sobre Mbappé en el descuento.

6 Andriy Lunin, Portero Impotente En la primera parte salvó el primero del Girona con una mano dura a un remate dentro del área de Ounahi. No llega al nivel de Courtois, pero es un suplente de garantías. No pudo hacer mucho ante el latigazo de Lemar, que reunió colocación y potencia.

6 Carvajal, Defensa Mejorado Mejor que en sus últimas actuaciones, llegando más a línea de fondo y poniendo buenos balones desde la banda. Sin embargo, en defensa alguna carrera midiéndose a sus rivales le dejó en evidencia. Aguantó los 90 minutos, pero no está ni mucho menos al nivel previo a la lesión.

6 Eder Militao, Defensa Necesario Se probó en varias acciones con entradas duras y segadas y salió victorioso. No solo eso, si no que se atrevió a ir hacia arriba en más de una ocasión, incluso llegando al área rival. Bronca histórica del brasileño a Camavinga tras el gol del Girona.

4 Asencio, Defensa Perdido Algo pérdido en el césped por momentos, sin un delantero al que marcar. Realizó una excursión en la que casi marca en el primer campo, pero se le vio fuera del partido. El Girona pudo exigirle mucho más.

5 Fran García, Defensa Plano Mejor atacando y ofreciendo apoyo a Vinicius que defendiendo. No estuvo tan mal como Carreras ante Olise, pero tampoco es lo mismo marcar a Tsygankov. Todo hace indicar que será Mendy el titular en la vuelta ante el Bayern

3 Eduardo Camavinga, Centrocampista Señalado El partido era un examen para el francés y empezó bien, dejando dos muy buenos pases en profundidad. Se fue cayendo poco a poco, con errores a la hora de conducir y sin tapar en defensa la zona de la frontal. Todo ello culminado con la acción del gol del Girona, en la que no tapa a Lemar. Se va muy señalado del partido.

7 Fede Valverde, Centrocampista Goleador Totalmente desaparecido en el primer acto. Solo un disparo marca de la casa tras una buena combinación con Carvajal. Sensación de que en este esquema no está cómodo, pero a pesar de todo volvió a aparecer para adelantar al Madrid en un gol que parecía clave.

5 Jude Bellingham, Irregular Gran inicio de partido que se fue diluyendo. Empezó llegando al área, dejando buenas combinaciones y mostrando ese perfil box to box que tanto se le demanda. Se apagó con el paso de los minutos, llegando tarde a varias acciones defensivas.

5 Brahim, Delantero Discreto Dejó detalles de mucha calidad y clarividencia en el último tercio en el inicio del encuentro. Da la sensación de que los compañeros que le rodean se lo comen en protagonismo e incidencia en el juego. Necesitaba dar un golpe en la mesa y no lo hizo.

5 Vinicius Jr., Delantero Persistente Intentándolo constantemente. Desbordó por banda y tuvo muchas acciones de remate, pero le faltó puntería. En ocasiones tuvo que enfrentarse a 3 o 4 rivales, lo que complica su tarea. Su poca conexión con Mbappé en el juego es más que evidente y vuelve a ser un problema enorme.

4 Kylian Mbappé, Delantero Negado Igual que ante el Bayern, muchas ocasiones en sus pies y muchos fallos. Tuvo muchísimas opciones para que el Madrid no pasara apuros, pero está muy fallón. Reclamó un penalti al final que el árbitro no señaló. Él hace su partido y el resto de sus compañeros hacen otro distinto. No mezcla nada bien en este equipo.

5 D. Huijsen, Defensa Desconectado Que descansara hoy genera dudas en el partido ante el Bayern, ya que Militao podría ser titular junto a Rüdiger. Salió en la segunda parte y regaló una ocasión al Girona con un mal despeje.

5 Arda Güler, Centrocampista Intrascendente Buscó la pelota, pero no fue capaz de dar pases decisivos. Movió al equipo sin demasiada intención ni riesgo.

5 Tchouaméni, Centrocampista Inexplicable No hay un solo motivo que explique que hoy no fuera titular teniendo en cuenta que no jugará en Munich por sanción. Su sustituto, Camavinga, se fue señalado.

5 Ferland Mendy, Defensa Reclamado La gente le pide como agua de mayo tras el desastre de Carreras frente a Olise. Le consideran el único capaz de parar al francés. Ante el Girona jugó unos minutos para coger rodaje de cara al Allianz.