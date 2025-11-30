El 1x1 del Real Madrid ante el Girona

El Real Madrid empató ante el Girona en un partido en el que volvieron a mostrar todas sus carencias, que son muchísimas. Xabi Alonso introdujo cinco cambios respecto al once que salió de inicio en Atenas ante el Olympiacos: Militao, Fran García y Rüdiger, en defensa, mientras que Bellingham volvió al centro del campo y también lo hizo Courtois bajo palos tras perderse el duelo europeo siendo baja de última hora.

El duelo arrancó muy intenso, con un conjunto blanco que presionaba muy arriba y que, en apenas diez minutos, ya había llegado con peligro al área de Gazzaniga en varias ocasiones. Al Girona le costaba un mundo salir, aunque lo intentaba combinando hasta que se veía frenado por la defensa madridista. Con el paso de los minutos, las tornas cambiaron y fueron los de Míchel quienes más apretaron en el área visitante. En parte, por errores desastrosos de Trent y Tchouameni.

De hecho, ese Real Madrid no volvió a aparecer y ofreció la imagen mostrada durante prácticamente toda la temporada. El Girona se hizo peligroso, mucho, acercándose al área de Courtois, que tuvo en sus compañeros a varios enemigos. Sobre todo Trent y Tchouamenti. Finalmente, llegó el gol de Ounahi. Antes anularon un gol a Mbappé por manos. Descanso. En la segunda apretó el Madrid y encontró el empate Mbappé de penalti. Y basta.

Estas son las notas de los jugadores del Real Madrid ante el Girona:

7 Thibaut Courtois, Portero Traicionado Es uno de los porteros más seguros del mundo, pero no puede con todos los problemas que genera su defensa. Nadie podría. Evitó males mayores cuando el Girona más apretaba, pero en el gol de Ounahi solo pudo aplaudir. Evitó el segundo ante Vanat antes del empate (sí, fue de penalti, ¿cómo si no?

3 Trent Alexander Arnold, Defensa Desastre Asegura Alonso que llegará el mejor Trent. Quizá sea así, pero el que pasó por Girona no lo fue. Dio un pase horizontal en defensa merecedor casi de cárcel. En ataque solo sirvió los córners.

6 Eder Militao, Defensa Impetuoso Arriba y abajo todo el partido, sin descanso, exhibiendo poderío físico. Suyo fue el remate (legal) más peligroso, de cabeza, que salvó Gazzaniga. A nivel defensivo, quien más entendió lo que pedía el partido fue él.

5 Antonio Rüdiger, Defensa Populista Sus gestos son los del que quiere gustar a la parroquia. Otra cosa es que los gestos coincidan con el nivel que debe mostrar un central en el Real Madrid. Muchas caritas, muchos aspavientos y un fútbol escaso.

4 Fran García, Defensa Insulso Le pone ganas y eso, en un equipo que no va sobrado de sacrificio, le sirve para que Xabi Alonso insista con él. El problema es otro y tiene que ver con su pobre aportación en ataque y su endeblez defensiva.

2 Tchouaméni, Centrocampista Nadacentro Está.

4 Fede Valverde, Centrocampista Desquiciado No le gusta jugar en el lateral derecho y prefiere hacerlo en el centro del campo, donde, sin embargo, anda algo perdido, sin entender demasiado lo que pasa a su alrededor.

5 Jude Bellingham, Administrativo Recibe el balón, lo controla, se mueve, conduce, pasa y vuelta a empezar. A un futbolista que luce la etiqueta de estrella mundial, seguramente sobredimensionada, hay que pedirle mucho más de lo que hizo ante el Girona. Algún destello porque calidad le sobra. Faltaría más.

4 Arda Güler, Centrocampista Rematador Es lo único que hizo en el primer tiempo antes de ser cambiado. Si hay que acabar la jugada, se ofrece siempre voluntario. En esta ocasión, la grada de Montilivi tuvo que devolver el balón tras algunos de sus disparos. Se quedó en el vestuario al descanso.

4 Vinicius Jr., Delantero Anulado No solo porque fue descorchar una botella de espumoso su inicio de partido, desbordante mientras duró el efecto del gas y poco más, sino porque marcó en un fuera de juego clarísimo ante el que ni Real Madrid TV es capaz de protestar. Cayó a plomo para forzar uno de esos penaltis que solo le pitan a los blancos. Sin pestañear.

6 Kylian Mbappé, Delantero Llanero solitario No puede hacerlo todo él. Y mira que presionó, la pidió, dribló, lo intentó siempre, no se rindió nunca y fue el más peligroso una vez más. Si se constipa, el Real Madrid tendrá un problema enorme. Empató de penalti.

5 Eduardo Camavinga, Centrocampista Clarificador Xabi Alonso quitó a Güller para meter al francés, demostrando con hechos que su pizarra no acaba de lucir con un mensaje claro y nítido. Eduardo cumplió y jugó un segundo tiempo serio.

6 Rodrygo Goes, Delantero Clarificador (2) Xabi Alonso corrigió el cambio del descanso sacando a Tchouameni para meter al brasileño. Es decir, el mismo cambio, pero al revés. Cayó en el área pidiendo penalti tras un leve contacto. Nunca tienen sufciente. Casi empata. Casi no vale.

- Álvaro Carreras, Defensa Ininteligible El cambio por Trent, obviamente.