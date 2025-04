El 1x1 del Real Madrid contra el Getafe en Liga

Carlo Ancelotti introdujo rotaciones ante el Getafe en un partido decisivo para manterse en la lucha por la Liga. Un juego de equilibrios pensando en la final del sábado ante el Barça en La Cartuja. Brahim, Endrick y Güler fueron titulares en el Coliseum para dar un refresco. Descansaron Rüdiger, Bellingham, Camavinga, Ceballos o Rodrygo. Turno de rotaciones, al igual que las que aplicó Flick, con éxito, en el triunfo del Barcelona frente al Mallorca. Enfrente, el conjunto blanco se encontró una defensa de cinco planteada por Bordalás.

El tanto de Arda Güler en la primera mitad fue suficiente para salvar los muebles de un Real Madrid al que la inspiración le duró media hora. Terminó el encuentro con 10 por la lesión de Camavinga. Courtois volvió a salvar a su equipo en una segunda mitad enloquecida con los cambios de Costa y Álvaro Rodríguez. Tres puntos sufridos que demostraron la vulnerabilidad de este equipo.

No había demasiadas dudas en quién sería el portero de la final de Copa, pese al servicio prestado por Lunin. Pero se disipó. El belga será el meta para todos los importantes que quedan. Más exigido en la segunda parte, falló hasta en una salida de balón que demostró la vulnerabilidad del Real Madrid en la segunda mitad. Salvó al Madrid en dos acciones finales decisivas.

A priori, era un partido ideal para que ganase confianza y tiempo de juego. No estuvo exigido en el primer acto, salvo en jugadas puntuales que el Real Madrid solventó con criterio grupal. Solo duró media parte en el partido, cuando fue sustituido por Camavinga en un cambio de esquema.

Después de ser decisivo en el partido contra el Athletic, respiró con el regreso al centro del campo, donde volvió a ser titular. En caso de duda, siempre está el uruguayo. Por lo que pueda pasar. Con la entrada de Coba y Álvaro Rodríguez tuvo que pisar el acelerador por obligación. No hay un partido tranquilo para este Real Madrid.

El mejor de la primera parte. Ya no solo por el gol, un buen disparo desde fuera del área con el que batió a un David Soria al que le molestaron sus compañeros, también por su actitud. Se abrazó a Carletto tras el tanto y brilló en la base de la jugada. Mucho mejor que como extremo, aunque en la segunda mitad, como el Real Madrid en su conjunto, desapareció.

4

Brahim, Delantero

Desaparecido

Fue apremiado en la primera parte por no bajar en varias jugadas. No es el Brahim de la temporada pasada. Le falta un punto de velocidad que, seguramente, tendría con más participación. No mejoró en la segunda parte.