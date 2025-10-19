El 1x1 del Real Madrid ante el Getafe

El Real Madrid visitaba Getafe con el objetivo de mantener el liderato que le arrebató el Barça en la última jugada del partido contra el Girona. Una 'visita al dentista', como se catalogan siempre los enfrentamientos contra los de Bordalás. Un duelo que inicia una escalada de enfrentamientos clave para Xabi Alonso y que tendrá el 'clásico' como punto culminante.

Se confirmó el guion de partido, con un Getafe que supo aguantar bien al Real Madrid hasta que el partido se descontroló con la expulsión de Nyom. Incluso con nueve tuvo oportunidades el conjunto azulón, que solo encontró la muerte ante la enésima conexión entre Güler y Mbappé.

Consciente de la travesía, el tolosarra decidió reservar ciertas piezas clave para el partido de la Juventus del miércoles. Igualmente, alineación teniendo en cuenta el regreso internacional. En defensa entró Alaba en el eje de la zaga, reemplanzando al sancionado Huijsen, con Camavinga en la medular junto a Tchouaméni y Bellingham como enganche, para recuperar la presencia perdida. En ataque, Rodrygo, en lugar de Vinicius.

6 Thibaut Courtois, Portero Preparado Estuvo inédito en la primera parte, aunque no exento de peligro. Una mala defensa en una jugada a balón parado, algo que ya es costumbre en el Real Madrid, terminó en una volea de Sancris. Salvó el gol del empate con nueve en contra. Prueba de lo delirante del encuentro. Terminó doliéndose de la rodilla.

6 Fede Valverde, Centrocampista Capitán Ejerció de capitán para sostener a un equipo que solo se sostuvo en una arrancada inicial. Protegió a Mastantuono de los jugadores del Getafe. Tuvo una ocasión clara con un duro disparo que se fue desviado. Lateral por obligación y oficio.

5 Eder Militao, Defensa Recogido Descolocado y descentrado en las escasas jugadas de peligro del Getafe en el acto inicial. Se colgó de un rival y vio una amarilla justa. Con el piloto automático puesto fue suficient para contrarrestar a los rivales.

5 David Alaba, Defensa Protegido Prueba de fuego para el central austriaco, que cometió algunas imprecisiones en la salida de balón. Se adjudicó una falta provocada por Mastantuono por jerarquía que se convirtió en una de las ocasiones más claras del partido. Fue sustituido al descanso tras una ligera sobrecarga en la pierna derecha.

5 Álvaro Carreras, Defensa Atemperado Tuvo dos pérdidas peligrosas y fue víctima, como otros compañeros, de un césped muy rápido en el Coliseum que provocó varios resbalones. Mejoró en precisión en la segunda parte.

5 Tchouaméni, Centrocampista Alejado Atento al corte para lanzar a sus compañeros. Una entrada dura, aunque fortuita, sobre Sancris, protagonizó el susto del primer tiempo. Lo intentó desde lejos ante la incapacidad de ideas del equipo.

5 Eduardo Camavinga, Centrocampista Relevado Perdido desde el arranque. Sus mejores acciones fueron rectificaciones a errores propios. En su primera titularidad de esta temporada se le vio desubicado. Fue uno de los primeros cambios de Xabi Alonso después de que no consiguese el propósito esperado. El vasco todavía está pendiente de buscarle una función.

5 Jude Bellingham, Introspectivo Semana clave para el inglés, en la que quiere demostrar que es el jugador inamovible y diferencial que era antes de la lesión. Fue interesante su despliegue inicial entre líneas e incluso con el armazón azulón en plena forma encontró espacios para acciones de peligro.

4 Franco Mastantuono, Delantero Desquiciado Pagó la novatada en los primeros 45 minutos. Arambarri, Diego Rico y, sobre todo Djené, le sacaron del partido. El descaro no basta ante zagueros con mucho más poso que el argentino, quien acumuló más resbalones que jugadas certeras. Zurdo cerrado, quiso tirar un falta que él mismo provocó, pero Alaba impuso su jerarquía. Fue sustituido por Vinicius.

5 Rodrygo Goes, Delantero Efervescente Una de sus primeras acciones, un robo cerca del área del Getafe, fue aplaudida por Xabi Alonso. Encontró a Mbappé en un contraataque. Flashes en una actuación inconsistente, como la del resto de sus compañeros. Fue sustituido por Gonzalo después de alternar de banda sin demasiado impacto.

7 Kylian Mbappé, Delantero Finalizador Demuestra ser muy superior a cualquier rival con una mera arrancada, como la que le llevó a plantarse delante de David Soria en un mano a mano que falló. Apareció mucho menos de lo que de él se esperaba en la primera parte. En la segunda se hizo con una falta muy propicia en la que no acertó. Lo hizo con una gran finalización que vale su peso en oro.

5 Asencio, Defensa Corrector Salió en la segunda mitad como reemplazo de Alaba. Se le envenenaron varios pases de Courtois. En cuanto el Madrid se hizo con el partido dejó de sufrir.

6 Vinicius Jr., Delantero Abucheado Salió para revolucionar un partido que estaba congelado. Lo hizo entre abucheos y cánticos en contra en un Coliseum que encontró en él un antagonista. Protagonista en la acción que supuso la expulsión de Nyom y que a la postre dinamitó el partido.

6 Arda Güler, Centrocampista Asistente Encontró la vía de un gol que resultaría sanador a la postre, después de otra buen conexión con Mbppé. Vio la luz en las tinieblas de un partido que iba camino del siniestro.

S.C. Brahim, Delantero Oxígeno Entró para dar oxígeno a la parcela atacante en un partido en condiciones favorables.