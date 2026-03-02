El 1x1 del Real Madrid ante el Getafe

Uno de los peores partidos del Real Madrid esta temporada. Los blancos entraron dentro de la trampa del plan de Bordalás y no salieron en todo el encuentro. Fueron incapaces de crear peligro a la portería de un Soria que vivió bastante tranquilo.

Los de Arbeloa se quedan a cuatro puntos del FC Barcelona, pero lo peor son las sensaciones. Por cierto, un encuentro que el Madrid debió jugar con uno menos toda la segunda parte por una vergonzosa agresión de Rüdiger en la que el VAR dimitió.

El Bernabéu está cansado y dejó claro a los señalados de la catástrofe blanca. Segunda derrota consecutiva que deja muy tocado a Álvaro Arbeloa, que no está consiguiendo salvar al Real Madrid.

El 1x1 del Real Madrid en SPORT:

5 Thibaut Courtois, Portero Impotente No pudo hacer absolutamente nada en el golazo del Getafe. En el resto del encuentro vivió sin muchas incomodidades y solo le chutaron dos veces más. El belga era el más enfadado con la actuación de su equipo.

4 Trent Alexander Arnold, Defensa Gris El gran momento de Trent duró dos encuentros. El inglés lleva tres encuentros sin prácticamente aparecer sobre el campo y en defensa es como jugar con uno menos. Eso sí, Arbeloa lo cambió justo cuando necesitaba centrar balones al área...

2 Antonio Rüdiger, Defensa Antideportivo Se dice que el Getafe es un equipo agresivo, pues el más sucio sobre el césped fue Rüdiger. El alemán tendría que haber visto una roja clarísima por un rodillazo criminal sobre Iglesias. Pero nada, el VAR no estaba conectado y no avisó al colegiado. Otra agresión que se le perdona al central, una más para una lista interminable.

5 David Alaba, Defensa Vulnerable El Madrid tiene un gran problema en la zona de los centrales. Alaba no está para ser titular, pero la competencia que tiene tampoco mejora mucho la situación. En la acción del gol del Getafe estuvo muy blando. En el 55 fue sustituido por Huijsen.

4 Álvaro Carreras, Defensa Desesperado El gallego se perderá el duelo en Balaídos por otra entrada sin sentido en el final del partido. Su cara era de frustración y desesperación, como la del resto de compañeros. Tuvo un partido tranquilo en defensa, pero en ataque no creó ningún peligro.

5 Fede Valverde, Centrocampista Anárquico Valverde le pone ganas, pero dentro del campo es un pájaro sin cabeza. Se decantaba por la banda izquierda cuando era la más poblada y no había espacios. Dejaba la derecha sin referencia ofensiva y en defensa no estuvo contundente. A pesar de eso, corrió todo el encuentro.

5 Tchouaméni, Centrocampista Superado Tchouameni dimitirá un día de estos. Es el único que cumple en el centro del campo, pero viendo el nivel de sus compañeros, no hay manera. El francés no puede aguantar esto solo. Lo cambió Arbeloa en los minutos finales para meter a Brahim.

5 Thiago Pitarch, Centrocampista Atrevido Debut como titular muy plano de Pitarch. El centrocampista jugó 55 minutos e intentó ser protagonista en la creación del juego sin éxito. Aunque al menos lo intentó más que el resto. Se la jugó en exceso en algunos balones divididos y no terminó de ser lo que se esperaba de Arbeloa, que lo cambió rápidamente.

4 Arda Güler, Centrocampista Irregular Estuvo a punto de marcar el gol de la jornada tras una ruleta a lo Zidane dentro del área. En todo el resto del encuentro estuvo totalmente desacertado. Si Güler tiene que ser el timón de este equipo en el centro del campo, mal vamos.

6 Vinicius Jr., Delantero Insistente Se encontró una jaula perfecta montada por Bordalás. El brasileño tenía en todo momento tres o cuatro futbolistas encima. No estuvo muy acertado, pero al menos fue el único jugador del Madrid capaz de crear peligro. Solo por la insistencia ya se merece la mejor nota del Madrid. Los otros jugaron como si el resultado no fuera con ellos.

5 Gonzalo García Torres, Delantero Aislado No aprovechó sus minutos sin Mbappé, pero como excusa, no le pusieron un balón en condiciones. El canterano sufrió la poca creatividad que tiene el conjunto blanco. Vivió totalmente solo dentro del área, aislado del mundo.

5 Carvajal, Defensa Voluntarioso Entró en la segunda parte para intentar mejorar el mal partido de Arnold. Llegó con peligro y estuvo a punto de aprovechar un rebote dentro del área para empatar el encuentro. Sigue estando muy lejos de su mejor versión. Otra posición en que los blancos tienen muchos problemas.

3 D. Huijsen, Defensa Señalado Está totalmente desconectado de todo. Errores no forzados, pitos en la grada y no jugará en Balaídos por una entrada muy infantil. El Bernabéu ya no le perdona ni una y fue uno de los principales focos de enfado del público.

4 Rodrygo Goes, Delantero Intrascendente Su buen momento también duró muy poco. Hay cinco jugadores del Madrid atacando por banda izquierda, no hay hueco para el brasileño. Entró en la segunda parte para revolucionar el encuentro y no fue nada protagonista.

3 Franco Mastantuono, Delantero Expulsado No juega casi nada. Cuando juega, no marca diferencias. Y para colmo se marchó expulsado por insultar al árbitro. Lo de Huijsen y Mastantuono es tremendo. Están totalmente desbordados.