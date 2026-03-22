El 1x1 del Real Madrid frente al Atlético de Madrid

El Real Madrid consiguió sacar adelante un derbi que tuvo de todo sobre el Bernabéu. Los blancos le dieron la vuelta al primer tanto de Lookman en una gran segunda parte de Vinicius Jr. Arbeloa consigue mantener la distancia ante el Barça en el segundo encuentro más complicado que le faltaba por jugar hasta final de temporada en el campeonato liguero.

Vinicius destacó con sus dos tantos y Valverde terminó siendo la cruz blanca tras ver una roja directa por una dura patada sobre Baena. Lo más preocupante en el Madrid fue el mal partido de Carvajal, que va dejando claro que no está para ir al Mundial.

El 1x1 del Real Madrid en SPORT:

6 Andriy Lunin, Portero Impreciso Lunin arrancó el partido con un paradón a Llorente en un mano a mano que podría haber cambiado la historia. En los dos tantos del Atleti no pudo hacer absolutamente nada, pero se vio algo inseguro saliendo con la pelota jugada, con algunos fallos peligrosos para la defensa merengue.

4 Carvajal, Defensa Expuesto Puede que Arbeloa tenga que empezar a hacer excepciones con el castigo por llegar tarde. Carvajal no está para este tipo de duelos, muy superado física y mentalmente. En el primer gol, el Atleti se encontró una autopista por su banda y fue la pieza más débil del conjunto blanco durante todo el choque. El salmantino lo vio y lo cambió para proteger a su equipo.

6 Antonio Rüdiger, Defensa Seguro Su presencia se multiplicó en los últimos minutos cuando el Atleti buscaba el empate. El alemán consiguió frenar a Sorloth y todos los centros peligrosos del conjunto colchonero. Es claramente la pieza más importante de la defensa blanca.

5 D. Huijsen, Defensa Blando Mejoró algo en los dos últimos encuentros, pero ante el Atleti volvió a pecar de blandeza. En el primer tanto de Lookman, cubrió con mucha pasividad el primer palo y dejó que Giuliano tocase cómodo para el nigeriano. El Atleti encontró demasiadas facilidades por su zona y volvió a dejar dudas en acciones defensivas clave.

6 Fran García, Defensa Voluntarioso Lo intentó una y otra vez por su banda, mostrándose activo y con voluntad de aportar en ataque, pero nada le salió como esperaba. Impreciso en los centros y desacertado en la toma de decisiones, sus intentos se quedaron en eso, sin generar verdadero peligro.

7 Fede Valverde, Centrocampista Desmedido Valverde es capaz de lo mejor y de lo peor. Hizo un gran encuentro, presionando y comandando al Madrid como lleva haciendo varias semanas. Marcó un gol de pura garra charrúa, pero dejó al Madrid con uno menos a falta de 15 minutos para el final por una patada sin sentido a Baena. Error tremendo del centrocampista que le pudo costar muy caro a los locales.

7 Tchouaméni, Centrocampista Fiable Tchouaméni sigue siendo el jugador más importante del Madrid en el centro del campo. El francés es el ancla que consigue equilibrar al conjunto blanco. Estuvo muy preciso recuperando pelotas en campo rival e incluso lo intentó desde lejos. Otro partido muy serio de Tchouaméni.

5 Thiago Pitarch, Centrocampista Gris El partido más gris del joven canterano blanco. Se desgastó durante sus 63 minutos en el campo, pero tuvo capacidad de dirigir el juego con tantas piernas rojiblancas por dentro. Vio una amarilla por parar un contraataque y fue sustituido unos segundos después.

6 Arda Güler, Centrocampista Incómodo No encontró su sitio en ningún momento del partido, incómodo ante la defensa cerrada del Atleti y sin espacios para desplegar su talento. Apenas pudo intervenir con claridad y se le vio poco durante gran parte del encuentro. Eso sí, cumplió en tareas defensivas.

8 Vinicius Jr., Delantero Cómo le cambió el partido a Vinicius cuando le quitaron a Llorente de delante. Al brasileño le costó un mundo superar al lateral español, pero cuando Simeone lo pasó al centro del campo, encontró una autopista que supo aprovechar de maravilla. Marcó el 1-1 de penalti y marcó el definitivo 3-2 tras una gran jugada individual.

6 Brahim, Delantero Activo Brahim está aprovechando sus ocasiones durante estas semanas sin Mbappé. El marroquí fue el que arrancó todas las presiones altas del conjunto blanco. Además, estuvo muy activo en ataque, buscando superar la poblada defensa del Atleti. Terminó muy cansado y tuvo que ser cambiado en los últimos minutos.

5 Kylian Mbappé, Delantero Irreconocible Mbappé demostró que sigue sin estar físicamente. Tuvo ocasiones para correr al espacio cuando el Atleti estaba con todo al ataque, pero no consiguió superar a ninguno de los futbolistas colchoneros. No fue titular, con mucho sentido, y veremos cómo le van los dos amistosos con Francia. Preocupa su estado físico.

6 Trent Alexander Arnold, Defensa Castigado Fue suplente por llegar tarde, aunque Arbeloa tuvo que cambiar su decisión en la segunda parte por los problemas que ocasionaban sobre Carvajal. El inglés entró fresco al campo y consiguió superar varias veces la línea de presión del Atleti. Buenos minutos de Trent tras su castigo.

6 Eduardo Camavinga, Centrocampista Energético Entró para dar pulmones al centro del campo cuando el Madrid más los necesitaba. Los blancos terminaron atrás pidiendo la hora y el francés consiguió despejar varios balones.