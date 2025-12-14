El 1x1 del Real Madrid frente al Alavés

El Real Madrid se ha medido al Alavés en la jornada 16 de la Liga logrando una victoria que le deja de nuevo a cuatro puntos del FC Barcelona en la tabla clasificatoria. El equipo blanco no hizo un gran partido, aunque con Mbappé vive tranquilo arriba porque no falla con su cita con el gol y con un Courtois que, ni que sea con suerte como en esta ocasión, siempre salva a su equipo.

En la recta final se sumaron los brasileños, Vinicius y Rodrygo, para salvar los tres puntos que estuvieron en peligro con el empate de Carlos Vicente.

6 Thibaut Courtois, Portero Afortunado Paró con la cara un remate de Ibáñez justo antes del descanso que habría significado el empate con una dosis de fortuna muy alta. En el gol del Alavés no pudo alcanzar el disparo de Carlos Vicente. No poasó por más apuros.

5 Fede Valverde, Centrocampista Aburrido No le gusta jugar de lateral derecho y se nota. El urguayo cumplió de forma burocrática con su cometido, aunque sin ningún alarme. El Madrid desperdicia su despliegue en el centro del campo actuándole en una posición en la que no marca las diferencias. Y mucho menos de lateral izquierdo, donde acabó el partido.

6 Asencio, Defensa Bregador Se peleó con Luchas Boyé para evitar que el aguerrido delantero del Alavés fuera capaz de generar acciones de peligro. En el cuerpo a cuerpo esconde las carencias tácticas y técnicas que tiene y compensa con su físico.

5 Antonio Rüdiger, Defensa Rudo Rompió el fuera de juego que propició el tanto de Carlos Vicente. Estuvo acelerado y cortando los balones de cualquier manera. Se dedicó a ir de un lado a otro buscando jugadores del Alavés con los que chocar.

5 Víctor Valdepeñas, Defensa Asustado Tuvo un debut poco prometedor. Se le vio muy tímido en la banda izquierda, sin centrar con peligro en una sola ocasión y más pendiente de pasar el balón atrás que otra cosa. En defensa sufrió para controlar la balón y se limitó a forzar saques de esquina.

7 Tchouaméni, Centrocampista Combativo A falta de fútbol fue el jugador que dio algo de solidez al centro del campo del Real Madrid. Cortó las transiciones del cuadro vitoriano y se llevó los balones divididos. De lo mejor que tuvo el conjunto blanco.

5 Arda Güler, Centrocampista Diluido Estuvo bien en los mejores momentos del Real Madrid, que fue al inicio, pero poco a poco se fue diluyendo hasta el punto de desaparecer sobre el terreno de juego. No fue el faro que necesita el conjunto blanco y acabó sustituido.

6 Jude Bellingham, Potente Una conducción imponenente propició el gol de Mbappé. Su arrancada dejó al delantero del Madrid solo para que pudiera definir con un zapatazo desde el límite del área. Su presencia se notó en el centro del campo y se involucró en facetas ofensivas.

6 Rodrygo Goes, Delantero Insistente Está mejorando y estuvo persiguiendo el gol hasta que llegó después de un pase de Vinicius. Por la banda derecha ha encontrado su hueco para consolidarse en el tridente blanco. Una bendición para Xabi Alonso.

8 Kylian Mbappé, Delantero Rutinario Marcó su gol de siempre. Recorte y trallazo por la escuadra con la pierna derecha. Fue la manera de inaugurar el marcador después de jugar algunos minutos renqueante. Cada vez que apareció se notó con su velocidad y capacidad de ser una pesadilla para cualquier defensa.

5 Vinicius Jr., Delantero Redimido Tuvo que soportar el cántico de 'Vinicius, balón de playa' mientras solo veía la pelota circular de un lado al otro sin olerla en el primer tiempo. Sin embargo, apareció cuando su equipo más lo necesitaba para regalar el gol de la victoria a Rodrygo. Fue víctima de un penalti que el árbitro no señaló.

6 D. Huijsen, Defensa Sólido Salió para contenter el resultado y, especialmente, sacar los balones que volaban por arriba.

5 Gonzalo García Torres, Delantero Correoso Bien en la presión, aunque sin peso en el ataque madridista. El joven jugador siempre muestra una actitud muy positiva.

5 Brahim Díaz, Centrocampista Defensivo Su entrada en el campo fue para echar una mano en defensa y tratar de ganar balones para marcharse con velocidad.