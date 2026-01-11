El 1x1 del Real Madrid ante el FC Barcelona: seis suspensos claros

El Real Madrid cayó derrotado en una final, de nuevo ante el Barça. Los de Xabi compitieron mejor de lo esperado, pero fue insuficiente como para llevarse el título. Una derrota dolorosa que deja las siguientes notas para los futbolistas del equipo blanco:

6 Thibaut Courtois, Portero Cumplidor Poco que hacer en los goles del Barça. Paró todo lo que era parable, incluyendo disparos potentes, especialmente uno de Lamine a bocajarro.

5 Fede Valverde, Centrocampista Comodín Actuó como carrilero cuando el equipo no tenía la pelota y en el centro del campo con el esférico. Tuvo que estar más centrado en tapar agujeros que en participar en el juego.

5 Asencio, Defensa Acelerado Lateral derecho con balón y central cuando el equipo no lo tenía. Dejó buenas acciones defensivas, especialmente al final, a campo abierto, pero con la pelota estuvo muy impreciso, con muchas pérdidas de balón en salida.

3 Dean Huijsen, Defensa Inexplicable No hay mejor forma de definir su marcaje a Lewandowski en el segundo gol del Barça, olvidándose por completo de él y dejándole en bandeja el gol. Participó en el segundo del Madrid con un gran cabezazo, pero defensivamente estuvo blando y dejando muchas dudas.

7 Álvaro Carreras, Defensa Sólido Le tocó bailar con Lamine Yamal y paró al extremo del Barça en casi todas las ocasiones. El mejor de la defensa del Madrid y uno de los mejores del partido. Demostrando que es uno de los mejores fichajes que ha hecho el Madrid esta temporada. Tuvo el gol del empate al final.

6 Tchouaméni, Centrocampista Sacrificado Fue central como parche y su aparición en el centro de la defensa resultó vital para tapar algunos centros del Barça y el cuerpo a cuerpo con Lewandowski, que le ganó la partida a su compañero Huijsen. A pesar de todo, Raphinha se la lió en el primer gol.

4 Eduardo Camavinga, Centrocampista Desubicado Difícil de entender su poca intensidad y su nula participación teniendo en cuenta que era una final. Dio la sensación de que el partido no iba con él. Demasiado pasivo en muchas ocasiones. Pasó totalmente inadvertido.

3 Jude Bellingham, Irreconocible Sin aportación en ataque y dejando muchas pérdidas de balón. Irreconocible respecto a su mejor versión, pero no tanto respecto al Bellingham que hemos visto en el último año y medio.

6 Rodrygo Goes, Delantero Esporádico Apareció en contadas ocasiones. Dejó detalles buenos, pero no estuvo al nivel que venía mostrando en los últimos partidos. Balde apenas sufrió por esa banda

8 Vinicius Jr., Delantero Explosivo El mejor jugador del Real Madrid y el único que genero peligro en jugada. Le ganó la partida a Koundé en el mano a mano y firmó un golazo tras muchos partidos sin marcar. Su mejor versión en mucho tiempo. Se echó el equipo a la espalda ante la ausencia de Mbappé.

7 Gonzalo García Torres, Delantero Goleador Asistencia y gol, participando en todos los tantos del Madrid. Poco más se le puede pedir al canterano. Realizó un gran marcaje al hombre sobre Frenkie De Jong que liberó a Vinicius y tapó el juego del Barça en muchos momentos. Se notó mucho a nivel defensivo cuando salió del campo.

4 Arda Güler, Centrocampista Apático Salió para tratar de darle más creatividad al equipo y su partido fue muy tibio. Falto de intensidad, sin pedir la pelota cuando el equipo le necesitaba... Muy decepcionante.

5 David Alaba, Defensa Testimonial Regresó a los terrenos de juego con la idea de aprovechar su buen pie izquierdo y estuvo correcto en la mayoría de sus acciones.

4 Kylian Mbappé, Delantero Innecesario Se notó que estaba lesionado. Una buena acción defensiva ante Lamine Yamal es todo lo que hizo en el partido. No presionó ni una sola acción más y con balón prácticamente no la tocó. Para jugar así era mucho mejor dejar a Gonzalo.

5 Dani Ceballos, Centrocampista Mandón A diferencia de Güler, Ceballos sí pidió la pelota y buscó dar alguna solución con balón. Aportación insuficiente para que el equipo encontrará el gol.