Supercopa de España
El 1x1 del Real Madrid ante el FC Barcelona: seis suspensos claros
Estas son las notas del conjunto blanco tras la final de la Supercopa de España ante el equipo blaugrana
El Real Madrid cayó derrotado en una final, de nuevo ante el Barça. Los de Xabi compitieron mejor de lo esperado, pero fue insuficiente como para llevarse el título. Una derrota dolorosa que deja las siguientes notas para los futbolistas del equipo blanco:
Thibaut Courtois, Portero
Cumplidor
Poco que hacer en los goles del Barça. Paró todo lo que era parable, incluyendo disparos potentes, especialmente uno de Lamine a bocajarro.
Fede Valverde, Centrocampista
Comodín
Actuó como carrilero cuando el equipo no tenía la pelota y en el centro del campo con el esférico. Tuvo que estar más centrado en tapar agujeros que en participar en el juego.
Asencio, Defensa
Acelerado
Lateral derecho con balón y central cuando el equipo no lo tenía. Dejó buenas acciones defensivas, especialmente al final, a campo abierto, pero con la pelota estuvo muy impreciso, con muchas pérdidas de balón en salida.
Dean Huijsen, Defensa
Inexplicable
No hay mejor forma de definir su marcaje a Lewandowski en el segundo gol del Barça, olvidándose por completo de él y dejándole en bandeja el gol. Participó en el segundo del Madrid con un gran cabezazo, pero defensivamente estuvo blando y dejando muchas dudas.
Álvaro Carreras, Defensa
Sólido
Le tocó bailar con Lamine Yamal y paró al extremo del Barça en casi todas las ocasiones. El mejor de la defensa del Madrid y uno de los mejores del partido. Demostrando que es uno de los mejores fichajes que ha hecho el Madrid esta temporada. Tuvo el gol del empate al final.
Tchouaméni, Centrocampista
Sacrificado
Fue central como parche y su aparición en el centro de la defensa resultó vital para tapar algunos centros del Barça y el cuerpo a cuerpo con Lewandowski, que le ganó la partida a su compañero Huijsen. A pesar de todo, Raphinha se la lió en el primer gol.
Eduardo Camavinga, Centrocampista
Desubicado
Difícil de entender su poca intensidad y su nula participación teniendo en cuenta que era una final. Dio la sensación de que el partido no iba con él. Demasiado pasivo en muchas ocasiones. Pasó totalmente inadvertido.
Jude Bellingham,
Irreconocible
Sin aportación en ataque y dejando muchas pérdidas de balón. Irreconocible respecto a su mejor versión, pero no tanto respecto al Bellingham que hemos visto en el último año y medio.
Rodrygo Goes, Delantero
Esporádico
Apareció en contadas ocasiones. Dejó detalles buenos, pero no estuvo al nivel que venía mostrando en los últimos partidos. Balde apenas sufrió por esa banda
Vinicius Jr., Delantero
Explosivo
El mejor jugador del Real Madrid y el único que genero peligro en jugada. Le ganó la partida a Koundé en el mano a mano y firmó un golazo tras muchos partidos sin marcar. Su mejor versión en mucho tiempo. Se echó el equipo a la espalda ante la ausencia de Mbappé.
Gonzalo García Torres, Delantero
Goleador
Asistencia y gol, participando en todos los tantos del Madrid. Poco más se le puede pedir al canterano. Realizó un gran marcaje al hombre sobre Frenkie De Jong que liberó a Vinicius y tapó el juego del Barça en muchos momentos. Se notó mucho a nivel defensivo cuando salió del campo.
Arda Güler, Centrocampista
Apático
Salió para tratar de darle más creatividad al equipo y su partido fue muy tibio. Falto de intensidad, sin pedir la pelota cuando el equipo le necesitaba... Muy decepcionante.
David Alaba, Defensa
Testimonial
Regresó a los terrenos de juego con la idea de aprovechar su buen pie izquierdo y estuvo correcto en la mayoría de sus acciones.
Kylian Mbappé, Delantero
Innecesario
Se notó que estaba lesionado. Una buena acción defensiva ante Lamine Yamal es todo lo que hizo en el partido. No presionó ni una sola acción más y con balón prácticamente no la tocó. Para jugar así era mucho mejor dejar a Gonzalo.
Dani Ceballos, Centrocampista
Mandón
A diferencia de Güler, Ceballos sí pidió la pelota y buscó dar alguna solución con balón. Aportación insuficiente para que el equipo encontrará el gol.
Franco Mastantuono, Delantero
Insuficiente
Se nota que lo intento, pero de momento no da el nivel suficiente para tener una aportación significativa. Da la sensación de que necesita más tiempo de adaptación y minutos, quizás en otro lado.
