El 1x1 del Real Madrid contra el FC Barcelona

Partido que deja muchos señalados en el Real Madrid. Un partido que estaba marcado en el calendario blanco como "el más importante de la temporada" terminó en una pesadilla sobre Montjuïc. Los de Ancelotti arrancaron ganando 0-2, pero terminaron desapareciendo del encuentro a medida que caían los goles del Barça.

El italiano apostó por Güler y una defensa de circunstancia tras las numerosas bajas que tenían. Ni la zaga ni el turco convencieron, de hecho, el ex del Fenerbahçe se marchó substituido en la media parte.

El único 'salvable' en el equipo visitante fue Kylian Mbappé. El francés marcó los tres tantos iniciales e incluso marcó un tercero anulado por un claro fuera de juego. Aun así, vio atónito la remontada del Barça.

Este es el 1x1 de SPORT de los jugadores del Real Madrid:

No pudo hacer nada en los cuatro goles del FC Barcelona, su defensa no le ayudó. Sacó algunas manos buenas a Gerard Martín o a Ferran. Aun así, encajó cinco goles y perdió sus opciones para luchar por el Zamora.

Los dos centrales quedaron muy retratados en el encuentro. Tanto el francés como el español dejaron muchos huecos en defensa que el Barça no dudó en aprovechar para remontar el marcador. Además, hizo un penalti clarísimo que el árbitro inexplicablemente no señalo.

El partido de Lucas demuestra porque el Real Madrid ha fichado a Alexander-Arnold. La defensa blanca en su integridad estuvo fatal, pero el gallego regaló el cuarto gol tras estar demasiado tiempo para mover la pelota. Además, en ataque no tuvo ninguna incidencia.

El uruguayo arrancó el partido desmedido y se ganó rápidamente la tarjeta amarilla tras una fea entrada sobre Lamine. No pudo controlar el centro del campo del Barça y terminó tocado tras un golpe en la rodilla, aunque pudo terminar el encuentro.

No pudo controlar el centro del campo y fue muy superado por el azulgrana. En el descanso se marchó substituido por Luka Modric para intentar salvar la sangría.

Era la solución de Ancelotti para dar la vuelta a LaLiga. El turco había marcado las diferencias en los últimos encuentros pero ante el Barça se lo vio totalmente perdido. En la banda derecha no le llegaron balones y además, perdió pelotas que provocaron contras azulgranas. El italiano lo señalo canviandolo en el entretiempo.

5

Jude Bellingham,

Invisible

No fue el Bellingham del curso pasado en los clásicos, no lo ha sido en toda la temporada. No pudo con Pedri en todo el encuentro, el canario le hizo la vida imposible.