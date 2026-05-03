El 1x1 del Real Madrid ante el Espanyol

El Madrid puso una marcha más en la segunda parte y terminó atropellando al Espanyol con un Vinicius demoledor.

Estas son las notas de los jugadores del Real Madrid:

7 Andriy Lunin, Portero Providencial Evitó el gol de Cabrera en la última acción de la primera mitad con una parada acrobática de grandes reflejos. Dio seguridad al equipo y no pasó por grandes apuros ante un Espanyol bastante inofensivo.

6 Trent Alexander Arnold, Defensa Facilitador Puso algún balón aéreo interesante en el área, pero le faltó concretar sus llegadas.

6 Antonio Rüdiger, Defensa Concentrado No pasó por grandes apuros: estuvo contundente en el juego aéreo y atento defendiendo el área. Y sin ningún cruce de cables.

6 Dean Huijsen, Defensa Sereno No se complicó la vida: dio pases de seguridad en la salida de balón y en defensa estuvo ordenado.

S/C Ferland Mendy, Defensa Lesionado Apenas duró unos minutos en el campo antes de sufrir la enésima lesión muscular en plena carrera.

7 Tchouaméni, Centrocampista Ancla Partido muy serio del francés, que estuvo metido en el partido, y fue el jugador más dominante del mediocampo del Madrid.

6 Thiago Pitarch, Centrocampista Complemento Su presencia en el equipo le da siempre equilibrio al Madrid, porque es un futbolista comprometido en defensa y un facilitador con balón. Lo volvió a demostrar ante el Espanyl con un papel de complemento interesante.

5 Jude Bellingham, Irregular Sigue lejísimo de aquel futbolista que deslumbró en su primera temporada en el Madrid, pero tiene apariciones de futbolista diferencial. Ante el Espanyol, dio una asistencia de gol a Vinicius de tacón en la recta final, pero apenas se le vio el resto del encuentro. Arbeloa le permitió jugar de falso nueve, su posición favorita.

5 Fede Valverde, Centrocampista Funcionarial Partido muy discreto del uruguayo que no estuvo tan afilado como de costumbre. Fue un Valverde que pareció jugar por inercia sin el nervio que lo caracteriza.

5 Brahim Díaz, Centrocampista Destemplado No fue su partido. Apenas creó peligro y pasó muy desapercibido en un Madrid que creció cuando el marroquí ya no estaba en el campo.

8 Vinicius Jr., Delantero Fulminante El mejor del encuentro. La versión más demoledora del brasileño en la banda izquierda: dos golazos, el primero tras un recorte fulminante y el segundo enviando el balón a la escuadra. Imparable para el Espanyol.

6 Fran García, Defensa Agresivo Entró bien en el encuentro y protegió muy bien su banda. Aprovechó su velocidad para cerrar su zona.

5 Gonzalo García Torres, Delantero Impreciso Entró en la segunda mitad y tuvo sus ocasiones, pero le faltó pausa y precisión. Lejos de su nivel de hace meses cuando jugaba con otro nivel de confianza.

4 Franco Mastantuono, Delantero Perdido Sigue sin encontrarse en el Madrid. De nuevo precipitado en todas sus acciones, a pesar de que sus compañeros lo buscaron.

6 Eduardo Camavinga, Centrocampista Atento Entró enchufado al partido, sobre todo en tareas defensivas, donde estuvo bien en el corte en una llegada del Espanyol.