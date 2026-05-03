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REAL MADRID

El 1x1 del Real Madrid ante el Espanyol

La mejor versión de Vinicius fulminó con un doblete a un Espanyol inofensivo

Espanyol - Real Madrid | El primer gol de Vinicius / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Dídac Peyret

Dídac Peyret

El Madrid puso una marcha más en la segunda parte y terminó atropellando al Espanyol con un Vinicius demoledor.

Estas son las notas de los jugadores del Real Madrid:

Andriy Lunin, Portero7

Andriy Lunin, Portero

Providencial

Evitó el gol de Cabrera en la última acción de la primera mitad con una parada acrobática de grandes reflejos. Dio seguridad al equipo y no pasó por grandes apuros ante un Espanyol bastante inofensivo.

Trent Alexander Arnold, Defensa6

Trent Alexander Arnold, Defensa

Facilitador

Puso algún balón aéreo interesante en el área, pero le faltó concretar sus llegadas.

Antonio Rüdiger, Defensa6

Antonio Rüdiger, Defensa

Concentrado

No pasó por grandes apuros: estuvo contundente en el juego aéreo y atento defendiendo el área. Y sin ningún cruce de cables.

Dean Huijsen, Defensa6

Dean Huijsen, Defensa

Sereno

No se complicó la vida: dio pases de seguridad en la salida de balón y en defensa estuvo ordenado.

Ferland Mendy, DefensaS/C

Ferland Mendy, Defensa

Lesionado

Apenas duró unos minutos en el campo antes de sufrir la enésima lesión muscular en plena carrera.

Tchouaméni, Centrocampista7

Tchouaméni, Centrocampista

Ancla

Partido muy serio del francés, que estuvo metido en el partido, y fue el jugador más dominante del mediocampo del Madrid.

Thiago Pitarch, Centrocampista6

Thiago Pitarch, Centrocampista

Complemento

Su presencia en el equipo le da siempre equilibrio al Madrid, porque es un futbolista comprometido en defensa y un facilitador con balón. Lo volvió a demostrar ante el Espanyl con un papel de complemento interesante.

Jude Bellingham,5

Jude Bellingham,

Irregular

Sigue lejísimo de aquel futbolista que deslumbró en su primera temporada en el Madrid, pero tiene apariciones de futbolista diferencial. Ante el Espanyol, dio una asistencia de gol a Vinicius de tacón en la recta final, pero apenas se le vio el resto del encuentro. Arbeloa le permitió jugar de falso nueve, su posición favorita.

Fede Valverde, Centrocampista5

Fede Valverde, Centrocampista

Funcionarial

Partido muy discreto del uruguayo que no estuvo tan afilado como de costumbre. Fue un Valverde que pareció jugar por inercia sin el nervio que lo caracteriza.

Brahim Díaz, Centrocampista5

Brahim Díaz, Centrocampista

Destemplado

No fue su partido. Apenas creó peligro y pasó muy desapercibido en un Madrid que creció cuando el marroquí ya no estaba en el campo.

Vinicius Jr., Delantero8

Vinicius Jr., Delantero

Fulminante

El mejor del encuentro. La versión más demoledora del brasileño en la banda izquierda: dos golazos, el primero tras un recorte fulminante y el segundo enviando el balón a la escuadra. Imparable para el Espanyol.

Fran García, Defensa6

Fran García, Defensa

Agresivo

Entró bien en el encuentro y protegió muy bien su banda. Aprovechó su velocidad para cerrar su zona.

Gonzalo García Torres, Delantero5

Gonzalo García Torres, Delantero

Impreciso

Entró en la segunda mitad y tuvo sus ocasiones, pero le faltó pausa y precisión. Lejos de su nivel de hace meses cuando jugaba con otro nivel de confianza.

Franco Mastantuono, Delantero4

Franco Mastantuono, Delantero

Perdido

Sigue sin encontrarse en el Madrid. De nuevo precipitado en todas sus acciones, a pesar de que sus compañeros lo buscaron.

Eduardo Camavinga, Centrocampista6

Eduardo Camavinga, Centrocampista

Atento

Entró enchufado al partido, sobre todo en tareas defensivas, donde estuvo bien en el corte en una llegada del Espanyol.

César Palacios, Centrocampista5

César Palacios, Centrocampista

Inadvertido

Entro en los últimos minutos y no tuvo impacto en el partido.

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