El 1x1 del Real Madrid ante el Elche

Con alguna rotación en el once y mucho más sufrimiento del esperado, el Real Madrid de Mourinho se llevó el triunfo ante el Elche con la mirada puesta en el esperado derbi del próximo domingo ante el Atlético de Madrid.

5 Thibaut Courtois, Portero Vendido Poco pudo hacer en los goles, especialmente en el primero, totalmente vendido por su defensa. Tuvo una aparición en la primera parte y el resto del encuentro estuvo como mero espectador. Jugó demasiadas veces en largo. No fue el salvador del Madrid que ha sido en otras ocasiones.

4 Trent Alexander Arnold, Defensa Ofensivo Ofensivamente mejora a Dumfries, pero en lo demás deja mucho que desear. Tras naufragar como centrocampista, participó bastante en campo rival, pero volvió a dejar en evidencia que no le gusta o no sabe defender. Cepeda se fue con una facilidad asombrosa del lateral antes de poner el centro del gol local.

6 Konaté, Defensa Duro No quiso participar en el gesto de apoyo a Ceuta y se puso la camiseta a la mitad, sin dejar que se viera el mensaje. Muy expeditivo, aprovechó su físico para defender a campo abierto y persiguió a los delanteros rivales hasta el otro campo. Dejó alguna entrada demasiado dura.

4 D. Huijsen, Defensa Blando Parecía que se había erigido como el líder de la defensa del Madrid, pero hoy regresó a las malas costumbres. Ha sacado mucho carácter, pero sigue siendo demasiado blando en algunas acciones. Osorio le ganó la partida por arriba en el tanto del Elche.

3 Cucurella, Defensa Errático Apareció bien doblando a Vinicius, pero tuvo varias imprecisiones cuando la pelota pasó por sus botas y el Elche atacó más por su banda. El punto culminante llegó con una pérdida de balón que provocó el segundo gol del Elche. Lejísimos de su mejor nivel.

7 Fede Valverde, Centrocampista Atinado Trabajo en al presión y buenos balones en profundidad, incluyendo uno a Diomande que terminó en el gol de Mbappé. También le dio otro al francés, pero el delantero estaba en fuera de juego. Tuvo que intentar multiplicarse ante la falta de ayudas de algunos compañeros en la segunda parte.

6 Tchouaméni, Centrocampista Recuperado Regresó al terreno de juego y lo hizo como titular. Cogiendo minutos seguramente pensando en el derbi, estuvo mejor sin balón que con balón. Parece que será un fijo junto a Valverde para Mourinho en ese doble pivote.

8 Arda Güler, Centrocampista Estrella Volvió a dejar claro que a día de hoy es el jugador más talentoso y en forma del equipo. Jugando en la posición de mediapunta, donde normalmente está Bellingham, fue el líder de los ataques del Madrid. Tiene una gran visión de juego y une técnica muy depurada. Provocó el primer gol con un gran lanzamiento de falta.

7 Yan Diomande, Delantero Liberado Su celebración al dar la asistencia del gol de Mbappé lo dice todo. Mourinho afirmó que no quería ponerle presión como titular, pero sus gestos tras participar en un gol por primera vez indican que el futbolista lo necesitaba. Muchísimo trabajo en defensa y parece que se va soltando cada vez más en ataque. Dejó buenos detalles, pero le faltó encontrar rematadores a sus centros.

3 Vinicius Jr., Delantero Horrible No quiso participar en el gesto de apoyo a Ceuta, se puso la camiseta a la mitad, sin dejar que se viera el mensaje, y se la quitó rápidamente en un gesto muy polémico. Su partido fue nefasto desde el principio. Imprecisiones impropias de un jugador de su nivel, incapacidad para desbordar, ocasiones claras falladas... No tiene nada que ver con el de hace unos años y empieza a ser preocupante para Mourinho.

7 Kylian Mbappé, Delantero Rutinario No quiso participar en el gesto de apoyo a Ceuta, se puso la camiseta a la mitad, sin dejar que se viera el mensaje, y se la quitó rápidamente en un gesto muy polémico. Sigue demostrando facilidad para ver puerta a pesar de que también falla muchas ocasiones, pero genera tanto gracias a su velocidad que parece imposible que no termine marcando en cualquier partido. Le regaló el gol del triunfo a Carlos Espí.

7 Jude Bellingham, Clave Salió de mediapunta en lugar de Arda Güler. Trabajó en defensa y tuvo un par de acciones a la contra para matar el partido. Sacó una falta peligrosa y lanzó la jugada con gol de la victoria con una jugada decisiva.

5 Brahim, Delantero Intrascendente Se colocó en la banda derecha, pero apenas pudo aparecer en el partido a pesar de tener minutos y cuando lo hizo no fue con precisión. Poca participación.

7 Carlos Espí, Delantero Salvador Otra vez un gol suyo le da el triunfo al Madrid en los últimos minutos. Su presencia en el área suma mucho para el ataque de los blancos y tiene mucho oportunismo de cara a gol.