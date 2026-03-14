El 1x1 del Real Madrid ante el Elche

El Real Madrid no necesitó una actuación ni siquiera parecida a la del Manchester City para volver a sumar un triunfo en el Bernabéu. Los de Arbeloa se mantienen en la guerra por LaLiga después de imponerser al Elche de Eder Sarabia en un encuentro en el que Fede Valverde, Brahim y los canteranos fueron los más destacados.

Estas son las notas de SPORT tras la victoria de los blancos para situarse a solo un punto del Barça y presionar al conjunto de Hansi Flick.

7 Thibaut Courtois, Portero Tranquilo Partido muy plácido para el guardameta belga. El Elche apenas le inquietó y pese a todo el portero volvió a dejar uno de sus habituales milagros salvnado un cabezazo a bocajarro de André Da Silva en el descuento.

6 Carvajal, Defensa Dubitativo Su estado sigue dejando dudas. Su espalda no parece un lugar seguro para el Real Madrid y se le sigue viendo lejos de su mejor nivel, incluso en partidos en los que el Madrid no sufre demasiado.

7 Antonio Rüdiger, Defensa Oportunista Apareció dentro del área para marcarse un remate de '9' puro de volea para abrir el marcador y encarrilar el triunfo. Sólido y agresivo como de costumbre en defensa.

8 D. Huijsen, Defensa Liberado El central ha pasado de jugar nervioso en un Bernabéu que le señalaba a volver a disfrutar del fútbol. Vuelve a soltarse con balón y redondeó su actuación con un tanto de cabeza. El madridismo vuelve a creer en él como gran proyecto de central.

7 Fran García, Defensa Enérgico Ante las ausencias de Carreras y Mendy, le tocó aparecer en el once y lo hizo siendo uno de los jugadores destacados. Subió constantemente la banda, se atrevió a desbordar y recuperó siempre su posición.

7 Tchouaméni, Centrocampista Estructural Se ha convertido en el sostén de un equipo que ahora mismo es difícil de imaginar sin la presencia del francés. Ha crecido mucho en los últimos meses. Ante el Elche también estuvo bien con balón e incluso llegando al área rival.

4 Eduardo Camavinga, Centrocampista Señalado Sigue dejando pérdidas innecesarias con la pelota. Dio el susto después de llevarse un duro golpe que obligó a coserle la zona de la ceja. El peor de los cuatro centrocampistas. Regaló un balón en su propia área para el tanto del Elche.

8 Fede Valverde, Centrocampista Crecido Tras su histórica exhibición ante el City, empezó el partido gustándose, colocándose incluso de delantero por momentos y con algunos detalles técnicos que no le terminaron de salir. Golpeó la falta que terminó en el gol de Rüdiger y volvió a dejar otro golazo antológico.

6 Thiago Pitarch, Centrocampista Asentado Ahora mismo parece más titular que otros futbolistas como Camavinga o Arda Güler. La simplicidad con la que hace las cosas es una cualidad que sienta muy bien a este Madrid. Recorre muchos metros y da sentido al juego.

8 Brahim Díaz, Centrocampista Conectado Uno de los mejores jugadores del Madrid. Agradeció la titularidad ofreciéndose constantemente, buscando la pelota y volviendo loco a los jugadores del Elche con sus giros. Una solución constante para sus compañeros.

5 Vinicius Jr., Delantero Desaparecido Partido decepcionante del brasileño. Parecía que sería el encargado de llevar el peso ofensivo del equipo, pero estuvo muy desconectado. No generó ni desde el regate ni desde el remate ni desde el pase. Muy poca aportación para un jugador de su nivel. Arbeloa lo sustituyó por primera vez.

7 Arda Güler, Centrocampista Inverosímil Opacado en los primeros minutos por el desparpajo de los canteranos, se marchó del partido con un golazo descomunal desde más allá del centro del campo que sorprendió a todos en el Bernabéu. Antes, pudo marcar otro golazo con un zurdazo desde la frontal.

8 Daniel Yañez, Delantero Eléctrico Gran aparición desde su entrada. Dejó claras sus virtudes, con gran habilidad para regatear y poner buenos balones con su pierna zurda. Puso un centro preciso para el gol de Huijsen y generó varias acciones de ataque desde la banda derecha.

6 Gonzalo García Torres, Delantero Voluntarioso Tuvo la opción de marcar en un mano a mano, pero la pelota se le quedó demasiado escorada a la izquierda. Como de costumbre, activo en la presión y trabajando, más voluntarioso que acertado.

7 Diego Aguado, Defensa Atrevido Realizó un tackle clave para evitar un gol cantado del Elche en una situación de máximo riesgo. Tuvo calma para ser siempre inteligente en salida de balón y defensivamente dejó buenas acciones.

6 Manuel Ángel, Centrocampista Desafortunado Hiperactivo en todo momento, moviéndose, ofreciéndose y dejando destellos de calidad. Tuvo la mala fortuna de marcarse en propia intentando despejar un pase de la muerte del Elche, pero dejó buena impresión.