El Real Madrid sufrió y no pudo pasar del empate 2-2 contra el Elche en el Martínez Valero. Los ilicitanos se adelantaron en el marcador con un tanto de Febas, que fue igualado por una diana a la salida de un córner de Huijsen. El exmadridista Álvaro Rodríguez volvió a adelantar a los locales, pero Bellingham situó el definitivo 2-2 en una jugada enmarañada.

Con este resultado, son ya tres partidos consecutivos sin victoria para los blancos: derrota por 1-0 contra el Liverpool, empate sin goles frente al Rayo Vallecano y el 2-2 ante el Elche. De esta manera, los de Xabi Alonso siguen líderes, pero a tan solo un punto del FC Barcelona.

A continuación, el 1x1 del Real Madrid contra el Elche:

5 Thibaut Courtois, Portero Notable Salvó a su equipo con dos paradas de mucho mérito con el pie a disparos cruzados de Rafa Mir y André Silva. No pudo evitar que Febas viese puerta a cámara lenta, pero sí que pudo hacer algo más en el 2-1.

5 Trent Alexander Arnold, Defensa Ambivalente A partidos parece que dé señales de ir adaptándose al ecosistema blanco y en otros que no lo hará nunca. La regularidad no va de su mano y ofrece una de cal y otra de arena. Febas le ganó la espalda con facilidad en el 1-0, pero asistió a Huijsen en el 1-1.

5 Asencio, Defensa Protegido Atento y efectivo al corte, se le vio más cómodo al estar acompañado por dos centrales más. Álvaro Rodríguez bailó como quiso con él en el 2-1.

6 D. Huijsen, Defensa Líder En la línea con tres centrales, fue quien tuvo un mejor rendimiento y puso más orden. Cortó un dos contra uno entre André Silva y Rafa Mir de manera providencial. Suyo fue el gol que situó el empate en el Martínez Valero a la salida de un córner.

4 Álvaro Carreras, Defensa Señalado El exblaugrana Héctor Fort le comió la tostada por el carril constantemente. No se le vio nada cómodo como central zurdo en la línea de tres, pero mejoró cuando regresó al lateral.

5 Fran García, Defensa Liberado Con menos responsabilidad en defensa, el canterano pudo despuntar más en ataque gracias a su velocidad, pero fue sustituido a la primera de cambio para regresar al clásico sistema del Madrid.

5 Arda Güler, Centrocampista Frustrado Fue el único que aportó algo de cordura e ingenio en el centro del campo, pero él solo no pudo ni supo sostener al equipo. A falta de media hora para el final, fue sustituido por Gonzalo para añadir pólvora al ataque.

3 Dani Ceballos, Centrocampista Perdido Al andaluz se le exige un mayor protagonismo en la sala de máquinas, con las ausencias de Tchouameni, Valverde y Camavinga. Perdió muchos balones, algunos de ellos pudieron haber acabado en gol de los locales. Dejó su puesto para Camavinga.

5 Jude Bellingham, Desconectado Apenas entró en juego y el equipo acusó enormemente su falta de participación. Desaparecido en combate, una vez más, aunque estuvo en el lugar y el momento adecuados para anotar el 2-2.

3 Rodrygo Goes, Delantero Torpe Nueva oportunidad de Xabi Alonso que volvió a desaprovechar. El brasileño estuvo desconectado y apenas creó peligro en el área rival. Fue el primer cambio de Xabi Alonso, dejando su puesto a Vinicius.

5 Kylian Mbappé, Delantero Solitario Superioridad mayúscula del francés, pero Iñaki Peña le secó. Fue la única arma que sacó a relucir el Madrid y tuvo que guisárselo todo él solo. Estuvo poco acompañado y la suerte no le sonrió de cara a puerta.

4 Vinicius Jr., Delantero Fallón No fue por falta de voluntad, puesto que el brasileño (que dejó en evidencia a su compatriota y compañero de vestuario) lo intentó una y otra vez, pero se fue de vacío otra vez. Le abrió la nariz a Iñaki Peña en el 2-2, pero no se señaló falta en ataque. Son ya siete partidos seguidos sin contribuir de cara a puerta.

6 Eduardo Camavinga, Centrocampista Pulmón Entró para aportar algo más de control en una desordenada sala de máquinas y los blancos respiraron algo mejor.

6 Fede Valverde, Centrocampista Adelantado Volvió a situarse en el centro del campo tras varios partidos ubicado en el lateral diestro. El uruguayo se siente más cómodo construyendo y estando cerca del área rival y se notó.

5 Gonzalo García Torres, Delantero Revulsivo Su segundo partido con más minutos esta temporada: 26'. Acostumbrado a ser un revulsivo para los útimos minutos, Alonso le otorgó la responsabilidad de generar ocasiones para darle la vuelta al resultado. Sin éxito.