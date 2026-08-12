El 1x1 del Real Madrid contra el Deportivo

Triunfo sin alardes del Real Madrid en el Teresa Herrera ante el Deportivo, recién ascendido a Primera. Lo logró con una jugada aislada de Brahim, producto de una asistencia de Lunin desde su área. Entre los dos construyeron la mejor acción ofensiva del conjunto de Mourinho, que sigue sin encontrar su timonel. Camavinga y Rüdiger dejaron claras las carencias que sigue teniendo el club blanco.

Las notas de los titulares del Real Madrid contra el Deportivo son las siguientes:

LUNIN (6) Asistente: El ucraniano está en condiciones de reivindicarse como una alternativa real a Courtois, cuando el Real Madrid es consciente de que tendrá que buscar un relevo de garantías para el mejor portero que ha tenido. Hizo una buena intervención que convirtió en una asistencia para Brahim en el primer gol. Es un tipo de jugada que el club blanco explotará esta campaña. Buena parada final para demostrar que el portero del Real Madrid tendrá trabajo.

DUMFRIES (6) Multiplicado: Empezó con profundidad, como le pide Mourinho, ejerciendo casi como un carrilero. Con el paso de los minutos fue perdiendo presencia. Tuvo que esforzarse en el plano defensivo ante las acometidas de un Deportivo donde permutaron los delanteros. Contundente en los balones divididos, se incorporó al ataque con mucha frecuencia para varios remates de cabeza que demuestran su poderío aéreo. Se cargó con una amarilla y, obligado a multiplicarse, jugó al límite en varias acciones.

RÜDIGER (4) Descentrado: Aunque el Real Madrid se empeñe en decir que el mercado está cerrado. Mourinho es consciente de que la necesidad de un central. El alemán entró mal partido, fuera de posición y llegando tarde. Aubameyang le retrató al superarle en una contra que el alemán solo pudo cortar en falta.

HUIJSEN (5) Resiliente: Más sólido que su compañero en la zaga. Bien al corte, pero sin capacidad para avanzar entre líneas con sus pases. Algo que le pedirá Mourinho ante la ausencia de un mediocentro que pueda construir con dos o tres toques. Probó un disparo desde lejos y corrigió los errores de Carreras.

CARRERAS (5) Irregular: El fichaje de Cucurella le ha cambiado la vida. El ferrolano ha tenido la pretemporada para ser un competidor a la altura del jugador que fichó el Real Madrid hace apenas un verano. Espabiló en la segunda mitad después de una primera en la que solo completó un giro exitoso. Huijsen le reprochó el exceso de espacio que le dejó a jugadores como Nsongo.

CAMAVINGA (4) Errático: A la vista de cómo va el mercado, después de la decepción de Rodri, Mourinho se ha empeñado en hacer del francés un jugador útil. Por el momento, no lo ha conseguido. En la primera parte no consiguió acelerar la circulación y cometió varios fallos en la salida de balón que le causaron ocasiones en contra al Real Madrid. Repitió comportamientos peligrosos en la segunda. Los jugadores del Deportivo le buscaron con insistencia para provocar sus errores.

ARDA GÜLER (5) Generador: Es el jugador que más fútbol tiene, junto a Bernardo Silva. El problema para él, como le ha pasado siempre, es que su polivalencia es un gran enemigo. Trató de conectar con Vinicius mediante algún pase filtrado y asumió las acciones a balón parado. Ahí es donde se ve que tiene la capacidad para armar un incendio con un simple centro, como sucedió en una ocasión malograda por Leo Román.

BERNARDO SILVA (6) Responsable: Primera titularidad del portugués, situado en la base de la jugada. La misma posición en la que actuó durante en su debut contra el Ferencváros. Se ofreció constantemente en distintas parcelas del campo, trató de darle pausa al Real Madrid, pero tuvo dificultades para instalarse en campo contrario. Le faltó juego entre líneas y donde consiguió su mayor rendimiento fue cerca de la meta del Deportivo. Pero tiene la virtud del oficio, que le hace útil en todas las tareas. Con la salida de Cestero, pudo jugar más cerca del área.

BRAHIM DÍAZ (7) Explosivo: Otro jugador que lo va a tener complicado, por la llegada de Diomande. Sin embargo, es un futbolista con algo distinto. No le hace falta intervenir más que un par de veces para demostrar su instinto. El primer gol del Real Madrid es un control con el pecho magnífico, con una carrera potentísima y una definición de seguridad ante Leo Román. Tres toques con el balón ejecutados a toda velocidad.

VINICIUS (5) En rodaje: Primera titularidad después de las vacaciones y de cerrar su renovación, además como capitán. Aunque hay cosas que no cambian, como que le persigan los pitos, hasta en un campo como Riazor, que lleva más de una década sin recibir al Real Madrid. Es un jugador que necesita minutos para recuperar la chispa. Por el momento, en fase de arranque, pero con muchos intentos.

ENDRICK (5) Excedido: Lo de siempre en el brasileño. Empezó muy acelerado. Cometió una dura entrada sobre Ede, totalmente fuera de contexto. Ni siquiera el hecho de saber que el Real Madrid se va a quedar con él y no va a optar por una segunda cesión le quita ansiedad. Dispuso de una buena ocasión tras un centro de Güler, pero necesita entender mucho mejor el juego para tener minutos de calidad.

También jugaron en la segunda mitad, por parte del Real Madrid:

TRENT (4) Vulnerable: Jugó como lateral doblado en la segunda mitad. Para compensar sus escasas prestaciones defensivas. No va a mejor en este aspecto. Mourinho quiere aprovecharle más como un interior con el que ganar presencia por dentro en ataque. Una mano insólita le concedió una jugada a balón parado muy clara al Deportivo en los últimos minutos.

VALVERDE (5) Anónimo: Entró para aportar la energía que le había faltado al centro del campo durante la primera mitad. Se movió entre la medular y el costado derecho, ayudando a compensar las incorporaciones de Trent y Dumfries. Pasó desapercibido, para lo bueno y lo malo.

MARIO RIVAS (6) Atento: Tiene un mejor sentido de la colocación que otros compañeros más asentados, como demostró con el cabezazo que frustró un zurdazo de David Mella. Su pretemporada refuerza la sensación de que puede ser útil para Mourinho.

ESPÍ (6) Bregador: A la vista de los partidos que le espera al Real Madrid, su perfil gana en importancia. Un jugador que no solo tiene capacidad para bregar con las defensas rivales, sino que además sabe tirar desmarques para aparecer entre líneas. Cada vez cobra más sentido la comparativa con Joselu. Las caza todas por alto y es capaz de aguantar el balón para darle aire a su equipo.

CESTERO (5) Controlador: Mourinho quiso liberar a Bernardo Silva de la base de la jugada y dar tiempo a uno de los mediocentros que tiene. Aunque sea del filial y vaya a estar a camino entre el primer equipo y el filial. Ayudó a proteger la ventaja en los minutos finales.

CIRIA (S.C.) Agitador: Está a un paso de ser el agitador secundario de Mourinho que salga del banquillo y desde abajo. Hay equipos de Primera que le siguen la pista. No le tiene miedo a nada ni a nadie.

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LAMINI FATI (S.C.) Recurso: Entró en los últimos minutos para reforzar la defensa y ayudar a proteger la ventaja. Apenas tuvo tiempo para intervenir, pero Mourinho volvió a premiar durante la pretemporada a un central zurdo de gran potencia física. Sí, justo lo que busca en el mercado.