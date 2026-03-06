El 1x1 del Real Madrid ante el Celta

Partido de ritmo bajísimo en Balaídos. El Real Madrid salvó una importante papeleta marcando en el descuento, pero su partido fue de los peores de la temporada. Sin chispa, sin llegada y sin apenas crear ocasiones de peligro en todo el encuentro.

Valverde terminó marcando el tanto de la victoria en una jugada polémica donde el Celta pedía falta y salvando el tercer tropiezo consecutivo en Liga. El uruguayo fue uno de los grandes protagonistas blancos, como Tchouaméni.

Aunque la mayoría de futbolistas del Madrid estuvieron muy por debajo de su rendimiento esperado. Vinicius estuvo prácticamente desaparecido; Arda Güler o Trent Alexander-Arnold, señalados. Y ahora viene el Manchester City.

El 1x1 del Real Madrid en SPORT:

6 Thibaut Courtois, Portero Salvador El Madrid puede jugar bien, mal o regular, pero Courtois siempre cumple. El belga sacó dos grandes manos en la primera parte en momentos críticos para los blancos. No pudo hacer nada en el tanto de Borja Iglesias en la frontal del área pequeña.

3 Trent Alexander Arnold, Defensa Preocupante Lo de Trent ya es muy preocupante. El inglés es un problema en defensa para el Real Madrid y quedó demostrado en el primer gol del Celta. Muy blando en defensa y totalmente superado en todas las situaciones del juego. Para colmo, ha perdido lo poco que aportaba en ataque. Si Carvajal se recupera un poco, volverá a ser titular.

5 Antonio Rüdiger, Defensa Correcto El alemán no debería estar jugando este encuentro tras el rodillazo sobre Diego Rigo el pasado lunes, pero no fue sancionado. Rüdiger y Asencio consiguieron parar con facilidad a un Borja Iglesias que, sin contar la acción del gol, estuvo muy desaparecido y blando.

5 Asencio, Defensa Errático Rendimiento bastante similar al de Rüdiger, aunque el canario tuvo algunos errores preocupantes en salida. Se mostró algo impreciso con balón y dejó algunas dudas en momentos puntuales. Con la entrada de Aspas sufrió mucho más y el gallego lo superó con facilidad varias veces. Además, vio una amarilla por una dura entrada en el final del encuentro.

6 Ferland Mendy, Defensa Limitado Partido muy cómodo de Mendy en su vuelta a la titularidad. Pudo completar los 90 minutos sin problemas, pero en ataque todavía le falta para ser más incisivo y marcar diferencias por banda, donde apenas generó peligro. Salvó al Madrid en el descuento en un sprint cuando el Celta tenía un mano a mano.

7 Fede Valverde, Centrocampista Decisivo Partido típico de Valverde. Muy agresivo en todos los duelos, presionando en todo momento y corriendo de arriba a abajo para tapar los agujeros blancos. Terminó siendo el héroe del madridismo tras marcar el gol de la victoria en el descuento.

7 Tchouaméni, Centrocampista Referencial El mejor del Real Madrid en Balaídos. Un día más. El francés marcó un golazo para abrir el marcador y es la única nota positiva de un centro del campo terrorífico del conjunto de Arbeloa. El único que puede evitar que los partidos del Madrid sean un despropósito.

4 Arda Güler, Centrocampista Apagado Partido terrible de Arda Güler, sin nada de protagonismo. El turco tiene que ser el jugador que guíe al Madrid en ataque y pasó sin pena ni gloria por Balaídos. De hecho, fue el primer cambio por Palacios.

5 Thiago Pitarch, Centrocampista Peleón Uno de los más activos del centro del campo blanco, pero sin acierto. El centrocampista muestra más ganas que sus compañeros, pero no se encuentra cómodo sobre el terreno de juego en banda. Segunda titularidad consecutiva para el canterano y puede que lo sigamos viendo en los siguientes partidos.

4 Vinicius Jr., Delantero Desconectado A diferencia de los últimos partidos donde no le salieron las cosas, pero estuvo todo el partido luchando, en Balaídos no apareció. No regateó a Carreira en prácticamente ninguna ocasión. Intentó una 'lambretta' que no le salió y se llevó los pitos del público. Muy pobre y totalmente desconectado del encuentro.

3 Brahim Díaz, Centrocampista Invisible 76 minutos más tirados a la basura de Brahim para intentar ganarse más minutos. La COPE informó que el marroquí no está contento con su tiempo de juego y Arbeloa lo puso de titular. Si Brahim le vuelve a preguntar por qué no juega, que le enseñe el partido de hoy.

6 César Palacios, Centrocampista Fresco El centrocampista entró para intentar dar aire fresco al Real Madrid en ataque y mejoró al equipo blanco. El canterano sorprendió con detalles de calidad, con mejor rendimiento que Pitarch y tuvo el gol en un remate de primeras que frenó un defensa del Celta.