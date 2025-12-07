El 1x1 del Real Madrid ante el Celta

Batacazo del Real Madrid ante el Celta en un partido en el que los gallegos supieron cómo jugarle en todo momento a los de Xabi Alonso, que no encontraron respuestas. Una noche dura que deja al equipo blanco a cuatro puntos del Barça en Liga y con muchos suspensos. Estas son las notas de SPORT:

4 Thibaut Courtois, Portero Cabreado Poco pudo hacer el belga para evitar el batacazo. Salvo varios remates de los jugadores del Celta, a los que les faltó maldad en situaciones muy beneficiosas. Poco pudo hacer en los goles exquisitos de Swedberg.

3 Asencio, Defensa Señalado Noche para olvidar del canterano. Bryan Zaragoza bailó con él en varias ocasiones en banda y demostró que no está para ser el lateral derecho titular del Madrid (como central mejora sus prestaciones). Generó el murmullo de la grada con alguna acción en la que decidió tirar desde lejos sin mucho sentido.

6 Eder Militao, Defensa Lesionado Se marchó del campo a los 20 minutos de juego por una lesión muscular en el isquio que parece bastante grave. Antes, eso sí, demostró que es el mejor central del Madrid con bastante diferencia sobre el segundo. Impecable en defensa y un cabezazo que pudo abrir la lata a la salida de un córner.

3 Álvaro Carreras, Defensa Frustrado Muy incómodo como central. No toma siempre la mejor decisión, aunque salvó un pase de la muerte lanzándose al suelo. Mejora sus prestaciones como lateral. En el primer gol no estuvo encima de su marca y terminó expulsado y totalmente desquiciado.

2 Fran García, Defensa Expulsado La imagen de la frustración del Real Madrid, con dos amarillas en un solo minuto que dejaron al equipo con 10 y desquiciaron hasta a Xabi Alonso. Muy poca participación en el ataque, donde apenas dio pases hacia atrás cuando llegó a línea de fondo.

4 Fede Valverde, Centrocampista Perdido No queda clara su situación sobre el campo. Parecía que jugaba en banda, pero también se le vio por el centro, donde le falta creatividad. Quiso estar en muchas partes, pero su única aportación fueron algunos disparos potentes desde lejos en la segunda parte.

4 Tchouaméni, Centrocampista Acaparador Tuvo momentos buenos, como un pase acertado a Vinicius, pero especialmente brilló sin balón, donde todas las buenas acciones del equipo le tienen como protagonista. El problema es que tiene que aportar mucho más con balón.

3 Arda Güler, Centrocampista Decepcionante Ante un rival que se cerró en algunos momentos y en un día que necesitabas creatividad, esperas que él aparezca. Pero nada. Tuvo algunas ocasiones de gol bastante claras y también las erró. El futbolista que deslumbró en el inicio de temporada se ha apagado por completo.

3 Jude Bellingham, Irrelevante Empieza a no tener sentido que sea titular indiscutible y que nunca lo cambie Xabi. Es un futbolista que da toques de más, conduce el esférico demasiado y evita que la circulación sea efectiva. Tampoco apreció en el área ni tuvo acciondes decisivas. Completamente irrelevante.

4 Vinicius Jr., Delantero Desquiciado Estuvo menos activo de lo habitual. Tuvo una ocasión clara, pero se encontró con Radu, y terminó desquiciado sin poder irse de la defensa y protestando al árbitro.

4 Kylian Mbappé, Delantero Errático Tuvo el empate en un mano a mano, pero su vaselina se fue arriba. Errático, algo que no estamos acostumbrados a ver en él. Da la sensación que si no marca él, nadie lo hace en este equipo.

4 Antonio Rüdiger, Defensa Cansado Xabi le quiso dar descanso para tenerle fresco ante Haaland, pero la lesión de Militao obligó a su entrada. Se le vio algo desgastado. Solventó bien el trabajo que tuvo gracias a su físico, pero perdió alguna carrera y fue un espectador en los goles del Celta.

3 Rodrygo Goes, Delantero Inexplicable No tiene sentido que tenga tantas oportunidades. Prometía ser una estrella y se ha quedado muy lejos de ello. Lo intentó con algún remate lejano, pero es que apenas tiene incidencia en el partido. Al Madrid le costará encontrar comprador.