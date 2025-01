El 1x1 del Real Madrid - Celta

El Real Madrid jugó un partido ante el Celta que se decidió en el tiempo extra, al que se llegó tras noventa minutos en los que los blancos se adelantaron 2-0 y vieron como los de Vigo empataron en los últimos diez minutos tras unos cambios desastrosos del técnico italiano, al que el Bernabéu pitó durante varios tramos del encuentro.

El primer tiempo fue, en cierta manera, igualado. Arrancó el Celta mucho mejor, teniendo el balón y llegando con peligro. El ataque madridista dependía prácticamente en exclusiva de Mbappé porque Vinicius no está y Brahim solo tuvo una que detuvo Villar. Despertó algo con el paso de los minutos el equipo de Ancelotti, pero necesitó, como casi tantas veces, la ayuda arbitral. Lunin derribó en el área pequeña a Swedberg, pero el "jueguen, jueguen", resonó en el Bernabéu y, en la jugada siguiente, Mbappé marcó.

El VAR hizo caso omiso que no está el horno para bollos. A partir de ahí, partido abierto que tras una jugada iniciada por Mbappé que resolvió Vinicius tras asistencia de Brahim. El brasileño, en fuera de juego, dio el tercero a Arda Güler, así que el VAR lo anuló. Luego entró Camavinga, hizo una cesión criminal y el Celta recortó distancias. Luego hubo penalti de Asencio y empate. A la prórroga.

En el tiempo extra no pasó nada en la primera mitad y en la segunda, nada más arrancar, Endrick hizo el tercero y, poco después, Valverde sentenció. Ancelotti observaba con gesto circunspecto en la banda.

Estas son las notas de los futbolistas del Real Madrid ante el Celta:

6

Vinicius Jr., Delantero

Extraño

Si no se queja no disfruta, no parece él, así que pierde su esencia. Antes del gol, el segundo del Real Madrid, se le vio raro. Un ni fu ni fa que le hace gris y le aleja de su mejor versión. Sí, marcó, pero no tampoco dio la sensación de que lo disfrutara del todo.