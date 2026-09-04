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REAL MADRID

El 1x1 del Real Madrid contra el Betis

El conjunto de Mourinho perdió su primer partido de Liga tras un encuentro en el que perdonó numerosas ocasiones

Ni un penalti salva al Madrid del primer pinchazo de Mourinho

Ni un penalti salva al Madrid del primer pinchazo de Mourinho

SPORT

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Sergi Pérez Estévez

Sergi Pérez Estévez

El Real Madrid sufrió su primera derrota de la temporada (1-0) ante el Betis y se quedó sin el pleno de victorias que había conseguido en las tres primeras jornadas. Los blancos tuvieron ocasiones suficientes para adelantarse, pero entre sus propios errores en los metros finales y las intervenciones de un Álvaro Valles espectacular, acabaron marchándose de La Cartuja de vacío.

Estas son las notas de los jugadores madridistas para SPORT

Thibaut Courtois, Portero5

Thibaut Courtois, Portero

Seguro

Había respondido bien cuando el Betis le exigió y volvió a hacerlo ante el remate de Deossa, pero esta vez el rechace cayó muerto dentro del área y Parrott estuvo más rápido que la defensa. No pudo hacer más para evitar el gol.

Dumfries, Defensa4

Dumfries, Defensa

Intermitente

El neerlandés tuvo mucho recorrido por la banda derecha, pero le faltó continuidad y peso en ataque. Compartió carril con un Güler que acaparó buena parte del protagonismo y tampoco estuvo demasiado preciso cuando consiguió llegar al área.

Konaté, Defensa4

Konaté, Defensa

Inseguro

No transmitió la solidez necesaria. Cometió varios errores en la salida de balón y vio una amarilla en la segunda parte. El Betis consiguió ponerle en problemas más de una vez.

D. Huijsen, Defensa6

D. Huijsen, Defensa

Contundente

El central dejó buenas sensaciones y fue uno de los jugadores con más impacto en el partido. Se mostró atento en las coberturas y agresivo en los duelos, aunque en ocasiones se pasó de revoluciones, lo que podía haber costado en un par de acciones una tarjeta. También aportó peligro en el área rival, con dos ocasiones clarísimas que no pudo marcar.

Cucurella, Defensa5

Cucurella, Defensa

Aplicado

El lateral estuvo más pendiente de controlar su banda que de proyectarse en ataque. Tuvo que vigilar especialmente las apariciones de Antony y cumplió con intensidad en el trabajo defensivo. Sin demasiado brillo, ofreció una actuación correcta.

Fede Valverde, Centrocampista4

Fede Valverde, Centrocampista

Desacertado

Su despliegue físico no terminó de producirse en fútbol. Le faltó precisión con balón y el Madrid echó en falta más control en el centro del campo. Mourinho terminó sustituyéndole por Espí, tras romper el fuera de juego en el gol del Betis.

Eduardo Camavinga, Centrocampista3

Eduardo Camavinga, Centrocampista

Superado

El francés estuvo muy por debajo de lo que necesitaba el Madrid en el centro del campo. Le costó entrar en juego, perdió varios balones y acabó viendo una amarilla por un agarrón. Mourinho decidió retirarle en la primera tanda de cambios.

Arda Güler, Centrocampista8

Arda Güler, Centrocampista

Generador

El turco fue el jugador con más claridad del Madrid. Generó ocasiones, encontró espacios y estuvo detrás de buena parte del peligro del equipo. Su calidad en el último pase volvió a marcar diferencias, pero sus compañeros no transformaron sus asistencias.

Jude Bellingham,5

Jude Bellingham,

Amenazante

Tuvo destellos, pero no la continuidad necesaria para liderar al Madrid. Participó en algunas de las mejores acciones ofensivas y dispuso de una buena ocasión de cabeza, aunque también desapareció durante demasiados minutos. Se esperaba más de él en un partido de este calibre.

Vinicius Jr., Delantero4

Vinicius Jr., Delantero

Errático

Tras una actuación muy discreta, en la que no pudo irse de su marcador en prácticamente ninguna acción y falló estrellando en el palo una ocasión de mucho peligro, acabó provocando el penalti que le pudo haber dado el empate al Madrid.

Kylian Mbappé, Delantero3

Kylian Mbappé, Delantero

Irreconocible

El francés tuvo una doble ocasión clarísima para adelantar al Madrid y no consiguió marcar. Primero se encontró con Natan y, en el rechace, Bartra volvió a evitar el gol cuando ya parecía hecho. Después falló el penalti en el descuento para rematar una noche negra para él.

Trent Alexander Arnold, Defensa5

Trent Alexander Arnold, Defensa

Correcto

Entró para darle más claridad al Madrid en el tramo final y tuvo presencia en campo rival, aunque no consiguió cambiar la dinámica del encuentro.

Yan Diomande, Delantero5

Yan Diomande, Delantero

Discreto

Trató de generar peligro con su desborde, pero le faltó precisión en los centros y en las decisiones finales. No consiguió aportar el revulsivo que necesitaba el Madrid.

Bernardo Silva, Centrocampista5

Bernardo Silva, Centrocampista

Insuficiente

El portugués entró para intentar darle más criterio a la circulación, pero apenas pudo encontrar espacios ante un Betis bien replegado. Su impacto fue escaso.

Carlos Espí, Delantero6

Carlos Espí, Delantero

Héroe sin premio

Marcó un espectacular gol de chilena en el tramo final, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. En los pocos minutos que tuvo dejó más sensación de peligro que varios de sus compañeros.

Álvaro Carreras, Defensa5

Álvaro Carreras, Defensa

Testimonial

Entró en los minutos finales sustituyendo a un agotado Cucurella, pero no pudo tener apenas incidencia en el encuentro.

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