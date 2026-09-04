El 1x1 del Real Madrid contra el Betis

El Real Madrid sufrió su primera derrota de la temporada (1-0) ante el Betis y se quedó sin el pleno de victorias que había conseguido en las tres primeras jornadas. Los blancos tuvieron ocasiones suficientes para adelantarse, pero entre sus propios errores en los metros finales y las intervenciones de un Álvaro Valles espectacular, acabaron marchándose de La Cartuja de vacío.

Estas son las notas de los jugadores madridistas para SPORT

5 Thibaut Courtois, Portero Seguro Había respondido bien cuando el Betis le exigió y volvió a hacerlo ante el remate de Deossa, pero esta vez el rechace cayó muerto dentro del área y Parrott estuvo más rápido que la defensa. No pudo hacer más para evitar el gol.

4 Dumfries, Defensa Intermitente El neerlandés tuvo mucho recorrido por la banda derecha, pero le faltó continuidad y peso en ataque. Compartió carril con un Güler que acaparó buena parte del protagonismo y tampoco estuvo demasiado preciso cuando consiguió llegar al área.

4 Konaté, Defensa Inseguro No transmitió la solidez necesaria. Cometió varios errores en la salida de balón y vio una amarilla en la segunda parte. El Betis consiguió ponerle en problemas más de una vez.

6 D. Huijsen, Defensa Contundente El central dejó buenas sensaciones y fue uno de los jugadores con más impacto en el partido. Se mostró atento en las coberturas y agresivo en los duelos, aunque en ocasiones se pasó de revoluciones, lo que podía haber costado en un par de acciones una tarjeta. También aportó peligro en el área rival, con dos ocasiones clarísimas que no pudo marcar.

5 Cucurella, Defensa Aplicado El lateral estuvo más pendiente de controlar su banda que de proyectarse en ataque. Tuvo que vigilar especialmente las apariciones de Antony y cumplió con intensidad en el trabajo defensivo. Sin demasiado brillo, ofreció una actuación correcta.

4 Fede Valverde, Centrocampista Desacertado Su despliegue físico no terminó de producirse en fútbol. Le faltó precisión con balón y el Madrid echó en falta más control en el centro del campo. Mourinho terminó sustituyéndole por Espí, tras romper el fuera de juego en el gol del Betis.

3 Eduardo Camavinga, Centrocampista Superado El francés estuvo muy por debajo de lo que necesitaba el Madrid en el centro del campo. Le costó entrar en juego, perdió varios balones y acabó viendo una amarilla por un agarrón. Mourinho decidió retirarle en la primera tanda de cambios.

8 Arda Güler, Centrocampista Generador El turco fue el jugador con más claridad del Madrid. Generó ocasiones, encontró espacios y estuvo detrás de buena parte del peligro del equipo. Su calidad en el último pase volvió a marcar diferencias, pero sus compañeros no transformaron sus asistencias.

5 Jude Bellingham, Amenazante Tuvo destellos, pero no la continuidad necesaria para liderar al Madrid. Participó en algunas de las mejores acciones ofensivas y dispuso de una buena ocasión de cabeza, aunque también desapareció durante demasiados minutos. Se esperaba más de él en un partido de este calibre.

4 Vinicius Jr., Delantero Errático Tras una actuación muy discreta, en la que no pudo irse de su marcador en prácticamente ninguna acción y falló estrellando en el palo una ocasión de mucho peligro, acabó provocando el penalti que le pudo haber dado el empate al Madrid.

3 Kylian Mbappé, Delantero Irreconocible El francés tuvo una doble ocasión clarísima para adelantar al Madrid y no consiguió marcar. Primero se encontró con Natan y, en el rechace, Bartra volvió a evitar el gol cuando ya parecía hecho. Después falló el penalti en el descuento para rematar una noche negra para él.

5 Trent Alexander Arnold, Defensa Correcto Entró para darle más claridad al Madrid en el tramo final y tuvo presencia en campo rival, aunque no consiguió cambiar la dinámica del encuentro.

5 Yan Diomande, Delantero Discreto Trató de generar peligro con su desborde, pero le faltó precisión en los centros y en las decisiones finales. No consiguió aportar el revulsivo que necesitaba el Madrid.

5 Bernardo Silva, Centrocampista Insuficiente El portugués entró para intentar darle más criterio a la circulación, pero apenas pudo encontrar espacios ante un Betis bien replegado. Su impacto fue escaso.

6 Carlos Espí, Delantero Héroe sin premio Marcó un espectacular gol de chilena en el tramo final, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. En los pocos minutos que tuvo dejó más sensación de peligro que varios de sus compañeros.