El 1x1 del Real Madrid ante el Betis

El Real Madrid se lleva un nuevo varapalo en Liga y entrega prácticamente en bandeja el título al Barça tras el empate en el último minuto del Betis con un gol de Bellerín. Estas son las notas de SPORT:

6 Andriy Lunin, Portero Atento Apareció cuando el Madrid empezó a venirse abajo. Tras una actuación llena de dudas en Múnich, el ucraniano ofreció su mejor versión y puso sus virtudes a disposición del equipo con unos reflejos que evitaron el empate del Betis en varias ocasiones. Poco pudo hacer en el gol de Bellerín.

6 Trent Alexander Arnold, Defensa Quirúrgico Sufre en defensa cada partido, pero su golpeo de balón es un arma potentísima para el Madrid. Dejó a Mbappé solo con un mísil casi desde su área en la primera parte y a balón parado siempre llevó mucho peligro. Su pase con el exterior en el gol anulado al francés fue impresionante. La velocidad de Abde le trajo problemas.

4 Antonio Rüdiger, Defensa Despistado Partido muy discreto del alemán. Se comió un balón largo que dejó a Bakambu solo ante Lunin y dio la sensación de estar lejos de su mejor nivel físico. Se encaró con los jugadores del Betis tras el pitido final.

5 D. Huijsen, Defensa Duro Ha mejorado su rendimiento en los últimos meses, tras ser señalado varios días por el Bernabéu. Ha sumado dureza a sus registros, quizás incluso demasiada en alguna acción, como su entrada en la primera parte sobre Antony. Con balón muestra su mejor versión.

4 Ferland Mendy, Defensa Señalado Jugó un partido sólido y seguro, secando a Antony durante 90 minutos, pero queda señalado por la acción del gol del empate, en la que le faltó contundencia y mayor fortaleza física, curiosamente una de sus virtudes, perdiendo un duelo que le supone dos puntos perdidos al Madrid.

5 Thiago Pitarch, Centrocampista Reincidente Corre sin parar, brega por todo el campo y mejora al equipo sin balón. Sin embargo, con la pelota deja bastantes dudas. Volvió a cometer un error grotesco en salida de balón que estuvo a punto de costar un gol, como ante el Bayern y el City.

4 Jude Bellingham, Espeso Es increíble como un jugador que dejó un nivel tan alto ahora da una versión tan pobre. Varios errores técnicos impropios de un futbolista como él y la sensación de que ralentiza todas las jugadas que pasan por sus botas. Prácticamente nunca juega a uno o dos toques y conduce la pelota innecesariamente. El gran beneficiado de que todos se centren en Mbappé y Vinicius.

6 Fede Valverde, Centrocampista Anclado Le tocó hacer de Tchoaumeni en un puesto donde nunca ha destacado. A la que pudo acercarse un poco al área rival provocó el gol que abrió la lata con un remate seco. Su mejor versión siempre será llegando y con metros para correr.

4 Brahim, Delantero Intrascendente La nada más absoluta. Participa en las jugadas, trata de ofrecerse siempre y trabaja sin balón, pero deja la sensación de que siempre le falta mucho para ser decisivo. Solo un gol esta temporada en 37 partidos.

5 Vinicius Jr., Delantero Puntual Desaparecido en casi todo el partido, pero puntual y decisivo para aprovechar un rechace y marcar un gol. Deja la sensación de que está pensando en otra cosa, pero al menos estuvo acertado para anotar una. Falló otra clara en los minutos finales que podría haber sentenciado el triunfo.

3 Kylian Mbappé, Delantero Frívolo Hace su partido. No importa el contexto, lo que necesite el equipo, lo que pida la jugada... Mbappé juega para Mbappé. Abusó de frivolidades, dejó jugadas en las que es muy difícil entender lo que pretendía y, en definitiva, jugó para él, totalmente abstraído del partido. Uno de sus peores encuentros con el Madrid. Se retiró tras notar molestias, encendiendo las alarmas.

5 Eduardo Camavinga, Centrocampista Tímido Quizás por todas las críticas que ha recibido en las últimas semanas, pero el francés estuvo escondiéndose del balón en muchas jugadas. Se arrancó en una jugada en el área rival, pero no tiene suerte.

4 David Alaba, Defensa Retratado Solo jugó unos minutos, suficientes para entender los motivos por los que el Real Madrid no le ha ofrecido la renovación. Cucho le rompió por completo en un contraataque. Ofrece muy poca seguridad.

5 Gonzalo García Torres, Delantero Testimonial Un paso sin pena ni gloria por el partido. Solo la lesión de Mbappé le permitió tener unos minutos.